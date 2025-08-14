अपना अतीत न भूले देश

देश की प्राचीन विभिन्नताएं अपने में महान लाभ के साथ-साथ त्रुटियां भी वहन करती थीं। इन भिन्नताओं द्वारा देश जीवन, कला, संस्कृति के अनेक जीवित और स्पंदनशील केंद्रों का घर बना दिया गया था; सब कुछ केवल कुछ प्रांतीय राजधानियों…

देश की प्राचीन विभिन्नताएं अपने में महान लाभ के साथ-साथ त्रुटियां भी वहन करती थीं। इन भिन्नताओं द्वारा देश जीवन, कला, संस्कृति के अनेक जीवित और स्पंदनशील केंद्रों का घर बना दिया गया था; सब कुछ केवल कुछ प्रांतीय राजधानियों अथवा एक साम्राज्यिक महानगर में ही नहीं खिंच आया था, बल्कि अन्य नगर और क्षेत्र अधीन बने रहे तथा बिना किसी विशेषता के, अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से सोये हुए पड़े रहे।...

ऐसी कोई संभावना अब नहीं रह गई है कि यह विभिन्नता भारत की एकता के लिए खतरा पैदा करेगी या उसे कम कर देगी। वे विशाल अंतराल, जिन्होंने उसके लोगों को एक-दूसरे के निकट आने और पूर्ण रूप से एक-दूसरे को प्रभावित करने से वंचित कर रखा था, अब विज्ञान की प्रगति और संचार के माध्यमों द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। संघ की धारणा और उसके पूर्ण कार्यान्वयन की पूरी मशीनरी खोज ली गई है तथा वह पूरी तरह काम करने लगेगी। सबसे ऊपर देशभक्तिपूर्ण एकता की भावना लोगों में इतनी दृढ़ता से स्थापित हो गई है कि उसे आसानी से मिटाया या घटाया नहीं जा सकता।

स्वाधीनता के कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने भाषावार प्रांतों को बनाने का वचन दिया था, और यदि तत्काल नहीं तो सुविधा से जितनी जल्दी हो सके, उस पर अमल कर देना बुद्धिमानी का कार्य माना जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जीवन तब प्राकृतिक शक्तियों और अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित होगा, जो सदा से उसके लिए सामान्य रहा है और उसकी उपलब्धि उसके अस्तित्व की मूलभूत कार्यविधि तथा उसकी प्रकृति ही, अनेक में एक, उसे अपने स्वभाव और स्वधर्म के पुष्ट आधार पर स्थित कर देगी। राज्यों और क्षेत्रीय लोगों का एक संघ फिर एक संयुक्त भारत का स्वरूप होगा।

भारत के आगे कहीं गहरे मुद्दे हैं, क्योंकि कुछ लुभावनी दिशाओं का अनुसरण कर वह अन्य अनेकों (राष्ट्रों) जैसा एक राष्ट्र बन जाएगा, जो उच्च कोटि की सफलता के साथ सत्ता की राजनीति का व्यवहार करेगा, पर ऊपर से दिखाई देने वाली भव्य प्रगति में वह स्वधर्म से वंचित हो जाएगा, आत्मा को खो देगा। प्राचीन भारत व उसकी आत्मा विलुप्त हो जाएं और हमारे पास केवल औरों जैसा ही एक और राष्ट्र रह जाए, तो यह न विश्व के लिए और न ही हमारे लिए वास्तविक उपलब्धि होगी।...

अनेक कठिन समस्याएं हैं, जो इस देश के सामने विद्यमान हैं। निस्संदेह, हम उनमें से विजयी होकर निकल आएंगे, पर हमें इस तथ्य को छिपाकर नहीं रखना चाहिए कि पराधीनता के वर्षों और उसके क्षतिकारक प्रभावों के पश्चात महान आंतरिक और बाह्य मुक्ति व परिवर्तन, एक विस्तृत आंतरिक और बाह्य प्रगति अपेक्षित है, यदि हमें भारत की वास्तविक नियति को पूरा करना है तो।