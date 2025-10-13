Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाhindustan mansa vacha karmana column 14 October 2025

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 11:17 PM
विश्वास से चलने वाला मन

क्या आप सब एक साथ हैं? क्या आप में एकता है? नहीं! आप एक नहीं हैं। आप अनेक छोटे-छोटे दलों, छोटी-छोटी जातियों में बंटे हुए हैं और आप इन असंख्य विभाजनों को जानते हैं। पूर्व हो या पश्चिम, प्रक्रिया इसकी सारे विश्व में एक-सी ही है। ईसाई ईसाई को मारता है, मुस्लिम मुस्लिम को मारता है और हिंदू हिंदू को। छोटी-छोटी बातों के लिए एक-दूसरे की हत्या करता है, लोगों को शिविरों में धकेलता है; आप जानते ही हैं युद्ध की सारी भयावहता को। अतः विश्वास लोगों को एक नहीं करता। यह बात बिल्कुल साफ है। और यदि यह स्पष्ट है, यदि यह सत्य है, और आप इसे देख पाते हैं, तो इस बारे में कुछ करना होगा।

कठिनाई यह है कि हममें से अधिकांश इस बात को देखते ही नहीं, क्योंकि हम उस आंतरिक असुरक्षा, अपने भीतर मौजूद अकेलेपन का सामना ही नहीं कर पाते। हमें कोई न कोई सहारा चाहिए- राज्य का, जाति का, राष्ट्रीयता का, महात्मा का, उद्धारक का या कुछ और। और जब हम इन सबकी भ्रामकता को देख लेते हैं, तो चाहे एक पल के लिए ही सही, हमारा मन इस बात की सच्चाई को देख पाता है; हालांकि जब यह उसकी क्षमता से परे हो जाता है, तब पूर्वावस्था में लौट आता है। पर अस्थायी रूप से देखना भी पर्याप्त है; यदि आप इसे पल भर के लिए भी देख सकें, तो काफी है। क्योंकि तब आप एक असाधारण बात होते हुए देखेंगे। अचेतन क्रियाशील रहेगा, भले ही चेतन मन समझना न चाह रहा हो। यह कोई समय की निरंतरता वाला पल नहीं है, बल्कि यही पल सब कुछ है, और चेतन मन के प्रतिरोध के बावजूद यह अपनी निष्पत्ति, अपने परिणाम पा लेगा।

अतः हमारा प्रश्न है, क्या मन ज्ञान और विश्वास से ही नहीं बना है? क्या मन का लोप हो सकता है? यही समस्या है। जैसा कि हम जानते हैं, मन के पीछे विश्वास है, लालसा है, सुरक्षित होने की कामना है, ज्ञान है, शक्ति का संचय है। इसकी समस्त शक्ति और श्रेष्ठता के बावजूद अगर आप स्वतंत्र रूप से न सोच पाएं, तो विश्व में शांति नहीं हो सकती। आप शांति की केवल बात कर सकते हैं, राजनीतिक दल संगठित कर सकते हैं, परंतु शांति पा नहीं सकते, क्योंकि अंतर्विरोध, पृथकता, अलगाव का आचार तो मन ही है।

एक सच्चा जिज्ञासु ऐसा नहीं कर सकता कि अपने को अलग-थलग कर ले और फिर भातृत्व व शांति की दुहाई देता रहे। तब तो यह राजनीतिक या धार्मिक खिलवाड़ भर होगा। यदि कोई व्यक्ति इस बारे में वाकई उत्साह से भरा है, कुछ खोजना चाहता है, तो उसे ज्ञान और विश्वास की समस्या का सामना करना होगा। उसे इसकी तह में जाना होगा। उसे सुरक्षित होने की, निश्चित होने की इच्छा की पूरी प्रक्रिया का अन्वेषण करना पड़ेगा।

जे कृष्णमूर्ति