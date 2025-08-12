स्थिरता की तलाश

एक जिज्ञासु शिष्य ने यह प्रश्न किया है कि इस नश्वर संसार में कल्याणकारी ज्ञान क्या है? दरअसल, पंचमहाभूतों से बना यह ब्रह्मांड एक सापेक्ष सत्य है, यानी निरंतर बदलने वाला, अस्थायी और क्षणभंगुर…

एक जिज्ञासु शिष्य ने यह प्रश्न किया है कि इस नश्वर संसार में कल्याणकारी ज्ञान क्या है? दरअसल, पंचमहाभूतों से बना यह ब्रह्मांड एक सापेक्ष सत्य है, यानी निरंतर बदलने वाला, अस्थायी और क्षणभंगुर। समय बदलता है, स्थान बदलता है और व्यक्ति भी बदलता है। अतीत में जो संपन्नता थी, वे पूरी तरह से नष्ट होकर या समय की वजह से धरती में समा गए हैं। यह वक्त की परिवर्तनशीलता और सापेक्षता को दर्शाता है कि जो कुछ भी इस संसार में है, वह स्थायी नहीं है। कभी शक्तिशाली रहे जीव-जंतु विलुप्त हो गए और प्रभावशाली रहे शासक एवं विद्वान इतिहास के पन्नों में रह गए। इस परिवर्तनशील संसार में केवल एक ही सत्य शाश्वत है- परम पुरुष, जो अनादि, अनंत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय हैं। वही सृष्टि के आदि और अंत हैं। अतः मनुष्य को अपनी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करके उसी परम चेतना को पाने का प्रयास करना चाहिए।

ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है- प्राप्त वाक्य (सापेक्ष ज्ञान) और आप्त वाक्य (परम ज्ञान)। बाहरी दुनिया, पुस्तकों, भाषणों या किसी अन्य माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, वह सापेक्ष ज्ञान है, जो कभी सही, कभी गलत हो सकता है, जबकि साधना से प्राप्त ज्ञान आप्त वाक्य या परम ज्ञान कहलाता है, जो सर्वकालिक, सार्वभौमिक और कल्याणकारी होता है।

सापेक्ष ज्ञान के तीन स्रोत माने गए हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है। यह त्रुटिपूर्ण हो सकता है। जैसे, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। कई बार अनुमान भी गलत सिद्ध होता है। जैसे, रेगिस्तान में मृगतृष्णा को झील मान लेना। आगम या प्रामाणिक ग्रंथ तभी सही ज्ञान देते हैं, जब वे आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित हों, अन्यथा वे अज्ञान और वैमनस्य फैलाते हैं।

समाज-कल्याण के लिए तीन मार्ग बताए गए हैं। बल का शासन- यह अक्सर शोषणकारी और स्वार्थपूर्ण होता है। तर्क का शासन- यह भी सापेक्ष ज्ञान है और यदि प्रारंभिक आधार गलत हो, तो निष्कर्ष भी गलत होगा। आध्यात्मिक नेतृत्व- यह परम ज्ञान पर आधारित होता है और स्थायी कल्याण देता है।

इसी के कारण कबीर, रामकृष्ण जैसे महापुरुष बिना औपचारिक शिक्षा के भी समाज को महान आध्यात्मिक प्रेरणा दे सके। इनमें सापेक्ष ज्ञान का मूल्यांकन सार्वभौमिक मानवतावाद की कसौटी पर होना चाहिए। यदि यह मानवता के सार्वभौमिक हित में हो, तो इसे स्वीकारा जा सकता है, पर यदि यह संकीर्णता को बढ़ावा देता है, तो इसे अस्वीकार करना आवश्यक है। अंततः मनुष्य का लक्ष्य उस सत्य के साथ एकत्व है, जो न कभी जन्म लेता है, न नष्ट होता है, अर्थात- परम पुरुष।