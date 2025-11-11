प्रह्लाद सा विश्वास कीजिए

संक्षेप: यदि किसी का पिता किसी ऊंचे पद पर हो, तो उस बच्चे की बोलचाल में, बातचीत के ढंग में पिता का प्रभाव आएगा। ऐसे बच्चे को अपने पिता पर अभिमान होता है। उतने ही मान से अगर हम ईश्वर को मां-बाप जानते होते…

यदि किसी का पिता किसी ऊंचे पद पर हो, तो उस बच्चे की बोलचाल में, बातचीत के ढंग में पिता का प्रभाव आएगा। ऐसे बच्चे को अपने पिता पर अभिमान होता है। उतने ही मान से अगर हम ईश्वर को मां-बाप जानते होते, तो हमारे अंदर भी यह गर्व होता कि हमको किस बात की चिंता? जब परमात्मा हमारे माता-पिता हैं, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मैंने चिंता उसी को दे दी, जिसने जल में उत्पन्न जीव-जन्तुओं के भोजन की व्यवस्था कर रखी है, वह मेरी भी चिंता कर लेगा।

जो सारी सृष्टि की देखभाल कर रहा है, क्या वह एक मनुष्य की देखभाल नहीं करेगा? हम क्यों चिंता करें? यह चिंता करने का काम हमारा नहीं, जिसका है, वह करे। हम ऐसा बोलते तो हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन दिल में ऐसा भाव पक्का भी होना चाहिए कि ईश्वर ही मेरे माता-पिता हैं।

प्रह्लाद से उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, ‘विष्णु मेरा दुश्मन है, यदि तू उसका नाम लेगा, तो मैं तुझे मार डालूंगा।’ प्रह्लाद ने कहा, ‘पिताश्री! जिसने जन्म दिया है, मारेगा भी वही। आप कोशिश करके देख लो। आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा जन्मदाता तो कोई और है। श्वास और जीवन के जितने पल मेरे जन्मदाता ने मुझे दिए हैं, वे मुझसे कोई और नहीं छीन सकता।’

प्रह्लाद मात्र छह साल के थे। छह साल के बच्चे में इतना गहरा विश्वास, इतनी गहरी अनुभूति थी कि उसने कहा, ‘परमात्मा ही मेरे पिता हैं। वही मेरे रक्षक हैं। वही जन्मदाता हैं।’ सामने खड़ा पिता लाल-लाल आंखें करके हिंसक प्रवृत्ति में आ गया, पर अपने पुत्र को भयभीत नहीं कर पाया। कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि लोहे के खंभे को तपाकर लाल कर दो और उससे इसको चिपटा दो। हिरण्यकश्यपु का यही हठ था कि प्रह्लाद से अपनी बात मनवानी ही है। सैनिकों ने लोहे के खंभे को तपाया और प्रह्लाद को पकड़कर ले गए। अब प्रह्लाद थे तो बच्चे ही, उनके मन में भय की लहर उठी, तो भगवान ने अजब लीला रची। प्रह्लाद ने देखा कि एक चींटी उसी खंभे पर आराम से चल रही थी। प्रह्लाद मन में सोचने लगे कि मुझसे बहुत छोटी और कमजोर चींटी भी खंभे पर आहत हुए बिना सैर कर रही है, तो मेरा हरि मुझसे कह रहा है कि बच्चे! चिंता मत कर, मैं तेरा रक्षक हूं। यह लाल खंभा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे चींटी कह रही है कि ‘तू कर ले इस खंभे का आलिंगन! तेरा राखनहार राम हैं, तुझे कोई नहीं मार सकता।’ उन्हें मालूम था कि इस चींटी के रूप में नारायण ही आए हैं।

प्रह्लाद जैसा ही विश्वास जब एक भक्त को अपने प्रभु पर होता है, तो वह किसी से घबराता नहीं है। वह जानता है कि मेरा रक्षक परमात्मा ही है।