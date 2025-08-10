असफलता भी उपलब्धि

अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू किया या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया और कुछ समय बाद वह चल नहीं सका, आप असफल हो गए, आपको कंपनी बंद करनी पड़ी, तो क्या आप निराश हो जाते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है…

अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू किया या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया और कुछ समय बाद वह चल नहीं सका, आप असफल हो गए, आपको कंपनी बंद करनी पड़ी, तो क्या आप निराश हो जाते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप लायक नहीं हैं या आप जिंदगी भर असफल ही रहेंगे। जिंदगी एक लंबी पाठशाला है, इसमें आप आखिर तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं।

अब जमाना बदल गया है, एक सकारात्मकता की सोच, एक नई लहर व्यापार में आई है। अब नए विचारों के उद्यमी असफलता को भी एक उपलब्धि मानते हैं। सफल उद्योगपति कहते हैं कि जो छोटे व्यवसायी व्यवसाय में असफल हुए, उनके पास बेशकीमती अनुभव इकट्ठा हुआ है, हारने का अनुभव। वह अनुभव किसी भी बिजनेस स्कूल की डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवा लोग छोटी कंपनियां शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता, इसलिए अक्सर उनकी कंपनियां फेल हो जाती हैं। ऐसी छोटी कंपनियों को अमेरिका के एरिक राइस ‘लीन स्टार्टअप’ कहते हैं। इसका मतलब है, बिल्कुल छोटे पैमाने पर काम शुरू करना। बहुत आगे की और बहुत महत्वाकांक्षा से भरी सोच नहीं रखना।

राइस सिलिकॉन वैली के एक बुद्धिमान सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने सन् 2003 में अपनी कंपनी खोली, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनका दिवाला निकल गया, क्योंकि उनके अनुमान गलत साबित हुए। वह बाजार को समझ नहीं पाए। फिर भी राइस का आत्मविश्वास ऐसा गजब का था कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह नए प्रयोग करते रहे। बाद में, उन्हें पता चला कि उन्होंने इस कंपनी को चलाने के लिए जो संघर्ष किया, उससे उन्होंने बहुत कुछ ऐसा सीखा, जो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। जैसे, स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करना, असुरक्षा में जीना, अज्ञात में छलांग लगाने का साहस पालना, लोगों की उपेक्षा सहना और उससे हताश न होना, खुद पर भरोसा रखना, गलत निर्णय लेना और उनकी सजा भुगतना, फिर उनसे सीखकर दोबारा उठ खड़े होना, ये बातें क्लास रूम में तो नहीं सीखी जा सकतीं।

जब आप समाज में छोटे होते हैं, तो लोग आपको कैसे अपमानित करते हैं, इसको अनुभव करना कीमती है। यह आदमी की रीढ़ को मजबूत करता है। आदमी को सबसे बड़ा भय होता है बदनामी का, असफलता का। मगर एक बार इस आग से गुजर गए, तो फिर कोई घटना आपको विचलित नहीं कर सकती। उल्टे आप कुंदन की तरह निखरकर बाहर आते हैं। शायद इसीलिए ‘लीन स्टार्टअप’ अब एक दर्शन बनता जा रहा है और अब लोग बेझिझक अपनी सीवी में लिखते हैं कि वे कितनी कंपनियों में असफल हुए! यह उनका तमगा बन गया है।