Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 10 November 2025
वाराणसी स्टेशन पर ध्यान

Sun, 9 Nov 2025 10:22 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
सूफी लोग कहते हैं, जो दिखाई देता है, वही सच नहीं होता, जिंदगी कई तलों पर एक साथ जी जाती है। कभी-कभी हमारे मन में जो सवाल उठता है, उसका जवाब किसी और तल पर बेबूझ तरीके से मिलता है।

ओशो के साथ एक अमेरिकी डॉक्टर थे। उनके साथ एक अद्भुत वाकया हुआ। उन्होंने ओशो को पत्र लिखकर बताया, ‘मैं सात हफ्तों से हिमालय में यात्रा कर रहा था। जिस दिन मुझे पुणे लौटना था, आपने मेरे उस प्रश्न का उत्तर दिया, जो मैंने आठ हफ्ते पहले भेजा था। प्रश्न था, मेरे अंदर उठती हुई डिप्रेशन की भावना के बारे में। संयोग की बात जिस समय आप यहां पूना में मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, मैं वाराणसी के रेलवे पलेटफॉर्म पर 28 घंटे से ट्रेन के इंतजार में बैठा हुआ था।

हर घंटे घोषणा होती थी कि ट्रेन एक घंटे में आएगी; लेकिन मेरी ट्रेन नहीं आती थी- बस और लोग बढ़ जाते, और शोर बढ़ जाती, और मक्खियां भी। ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा था। आखिरकार, मैंने सचमुच उम्मीद छोड़ दी, अपनी टोपी आंखों पर रख ली और रो पड़ा... रोता रहा। कुछ देर बाद जब मैंने ऊपर सिर उठाकर देखा, तो पूरा नजारा अलग था। मक्खियां अपने पंखों से सूरज की रोशनी बिखेरती ‘साइकेडेलिक’ लग रही थीं, चायवालों की आवाज मेरे कानों के लिए संगीत हो गई, और मेरा दिल सबके लिए प्यार से भर गया था।’

ओशो ने कहा, वाराणसी के प्लेटफॉर्म पर जो हुआ, उसकी चिंता मत कीजिए। इस देश में यह आम बात है। मैं कई सालों से देश भर में यात्रा कर रहा हूं; मैंने हरेक प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया होगा। लेकिन आप एक बहुत खूबसूरत अनुभव से गुजरे, तो यह आपके धैर्य के कारण था। आपका यह धैर्य और दिल खोलकर रोना ही था, जिसने आपको बिल्कुल नया अनुभव दिया। आप अंदर से धुल गए और फिर बह गया सारा डिप्रेशन। हो सकता है, आपने जीवन भर कभी रोया न हो। रोना आपके लिए एक नया अनुभव था।

रोना निश्चित रूप से हर किसी के लिए सीखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। लाखों लोग ऐसे हो सकते हैं, जो कभी नहीं रोए। वे इसके आनंद को नहीं जानते कि यह कैसे सुकून देता है, आपकी आंखों को कैसे साफ करता है, न केवल बाहरी आंखों को, बल्कि आपकी आंतरिक दृष्टि को भी; और यह कैसे पेड़ों को और हरा-भरा बनाता है, शब्दों की ध्वनि को स्पष्ट बनाता है। बाजार का शोर निश्चित रूप से एक संगीत में बदलने लगता है, क्योंकि आपके तार सुर में मिले होते हैं। दरअसल, तब आप अपने अस्तित्व का समर्पण कर देते हैं, आप एक बच्चे की तरह मासूम हो जाते हैं। आपको उस अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। वाराणसी का प्लेटफॉर्म आपके लिए एक धार्मिक अनुभव में बदल गया।

अमृत साधना