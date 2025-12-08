Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 09 December 2025
चिर-सुख उसी से संभव

Dec 08, 2025
मनुष्य पतन के मार्ग पर कब चला जाता है? यह सवाल बहुत लोगों को मथता है। दरअसल, मनुष्य का पतन तभी आरंभ हो जाता है, जब वह अपनी आत्मा के अविनाशी स्वरूप की उपेक्षा कर भोग और भौतिक लालसाओं को जीवन का लक्ष्य बना लेता है। संसार में आपको ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, जो ब्रह्म के अस्तित्व को मानने का दावा करते हैं, आत्मा पर चर्चा करते हैं, किंतु क्षणिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग धीरे-धीरे प्रकाश से अंधकार और मनुष्य से पशुवृत्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा अनंत और शुद्ध है, तब व्यक्ति की विकृत धारणाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है- सीमित से अनंत और अंश से पूर्णता की ओर अग्रसर होना। सुख की तलाश इसी प्रवृत्ति से जन्म लेती है। जब तक जीवन का लक्ष्य अनंत नहीं होता, तब तक शाश्वत सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल परमात्मा ही अनादि और अनंत सत्ता है, इसलिए चिर-सुख उसी से संभव है।

सांसारिक वस्तुओं का सुख क्षणिक है, पर हानि का दर्द स्थायी लगता है। यही कारण है कि संसार का समस्त दुख वस्तुओं के खोने की पीड़ा से उपजता है। ज्ञानी व्यक्ति दुख से विचलित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रत्येक वेदना का मूल कारण अपने ही संस्कार हैं। वे संस्कार, जो बीते और वर्तमान कर्मों की प्रतिक्रियाएं हैं। मन के भीतर अंकित ये संस्कार ही सुख-दुख की गति उत्पन्न करते हैं और सूक्ष्म जगत की छाप स्थूल जगत में अनुभव के रूप में प्रकट होती है। इन प्रतिक्रियाओं को परमात्मा पर आरोपित करना उचित नहीं है; यह ईश्वर की विकृति नहीं, बल्कि अपने ही मन का प्रतिबिंब है। साधकों के कष्ट उन्हीं संस्कारों से उत्पन्न होते हैं, जो उन्होंने स्वयं रचे हैं। अतः कठिन समय में भगवान को दोष देना न उचित है, न बुद्धिमानी। ‘हे प्रभु! इतना जप-तप करके भी मुझे यह फल दिया?’-ऐसी शिकायतें अज्ञान की श्रेणी में आती हैं। जब तक संस्कार जलते नहीं, विपत्ति की आग शांत नहीं होती। इसलिए दूसरों पर दोषारोपण की प्रवृत्ति त्याज्य है; प्रत्येक कष्ट अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। विद्यापति ने कहा है- दुख से घबराओ मत; अनुभवों से सीखो और अगले जीवन की दिशा बदलो।

विद्वानों ने इसीलिए कहा कि मनुष्य को अनंत सत्ता को चिंतन का केंद्र बनाना चाहिए- वही जिसका न कोई आरंभ है, न अंत। वह सर्वव्यापक है, इसलिए उसमें गति का प्रश्न ही नहीं उठता। वह चल रहा है, फिर भी नहीं चल रहा। वह दूर है, फिर भी अत्यंत निकट। वह मेरे-तुम्हारे भीतर जीवन का जीवन बनकर विद्यमान है। आत्मा का मार्ग यही है- मन की क्षुद्र सीमाओं से उठकर उस असीम सत्ता में विलीन होना, जहां से दुख का अंत और आनंद का आरंभ होता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति