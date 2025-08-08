Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 09 August 2025 श्रद्धा का सिक्का, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाHindustan Mansa Vacha Karmana Column 09 August 2025

श्रद्धा का सिक्का

सूफी संत शफीक ने एक बार अपने शिष्यों से बात करते हुए कहा, ‘परमात्मा पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। एक बार मैं सिर्फ एक पैसा साथ लेकर तीर्थयात्रा पर निकल गया। यात्रा लंबी थी, लेकिन सब कार्य सकुशल पूर्ण हुआ और मैं वापस लौट भी आया और वह पैसा मेरे पास ही…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:46 PM
share Share
Follow Us on
श्रद्धा का सिक्का

सूफी संत शफीक ने एक बार अपने शिष्यों से बात करते हुए कहा, ‘परमात्मा पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। एक बार मैं सिर्फ एक पैसा साथ लेकर तीर्थयात्रा पर निकल गया। यात्रा लंबी थी, लेकिन सब कार्य सकुशल पूर्ण हुआ और मैं वापस लौट भी आया और वह पैसा मेरे पास ही रहा, बल्कि आज भी मेरे पास है।’

शफीक की बातें सुनकर चकित शिष्य एक-दूसरे से चर्चा करने लगे। उनकी आंखों में अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम और दिल में प्रशंसा के दीये जलने लगे। यह देखकर शफीक अचानक उदास हो गए और उनकी आंखें अनायास डबडबा उठीं। वह खामोश थे। लेकिन, तभी शिष्यों की भीड़ से एक नवयुवक उठा और उसने शफीक से कहा, ‘माफी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आपने साथ में एक पैसा ले ही लिया था, तब आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा पैसे पर नहीं, परमात्मा पर थी?’

शफीक का उदास चेहरा खिल उठा, आंसू खुशी के फूलों में बदल गए। उन्होंने उस शिष्य की ओर मुखातिब होते हुए कहा- ‘मेरे प्यारे बच्चे! तुम ठीक कहते हो। जब परमात्मा पर भरोसा हो, तो एक पैसा भी असंगत है। और एक पैसे पर भरोसा है, तो प्रभु पर भरोसा नहीं है। मैंने यह कहानी तुम सबकी परीक्षा के लिए ही कही थी। मेरे पास जो पैसा था, वह श्रद्धा का ही सिक्का था। इसलिए वह कभी खर्च न हो सका।’

संदेह के साम्राज्य जीवन की यात्रा में खर्च हो जाते हैं और श्रद्धा का एक पैसा भी बच जाता है। श्रद्धा जिनके पास नहीं, वे सदा भिखारी हैं। और श्रद्धा जिनके पास है, उनके पास तो प्रभु का ही खजाना है- अनादि और अनंत।

ओशो

INDIA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।