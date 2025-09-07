सुख में सुमिरन क्यों भूले

कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करै न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय? दुख में परमात्मा का स्मरण सभी करते हैं, लेकिन सुख के समय भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि जो सुख में स्मरण करेगा….

कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करै न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय? दुख में परमात्मा का स्मरण सभी करते हैं, लेकिन सुख के समय भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि जो सुख में स्मरण करेगा, उस पर दुख आएगा ही नहीं। इसे सभी जानते हैं, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। वस्तुत: सुख में भगवान की याद नहीं आती। सुख में तो लोग बेहोश हो जाते हैं। पूरा श्रेय खुद लेते हैं कि हमने श्रम किया, होशियारी की, इसलिए हमें सफलता मिली।

सारी प्रार्थनाएं दुख में या संकट में की जाती हैं। जब बाहर कोई सहारा नहीं मिलता, तब भगवान का सहारा याद आता है। अगर वास्तव में मंदिर में आने वाली भीड़ को देखें, तो पता चलेगा कि सारे कुछ न कुछ मांग लेकर आए हैं। कोई खुश नहीं है। सभी ढेर सारी समस्याओं से घिरे हैं। मगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो दुख और परमात्मा का कोई मेल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक ऊर्जा है, जो आनंद से बनी है; सत-चित-आनंद उसका स्वभाव है; नैसर्गिक नियम के अनुसार, उसके पास दुख पहुंच ही नहीं सकता। जैसे तेल और पानी कभी एक-दूसरे में घुल नहीं सकते, वैसे ही दुख और परमात्मा का कभी मेल नहीं हो सकता। विरोधाभास यह है कि जब कोई दुखी नहीं होता, तो उसे परमात्मा की जरूरत भी नहीं रहती। यह बड़ा अजीब संबंध है मनुष्य और परमात्मा का। हम खुद को भक्त मानते हैं, लेकिन हमारा भगवान से सबंध डॉक्टर की भांति है। जब बीमार हैं, तभी डॉक्टर की याद आती है। यह रुग्ण भक्ति है, स्वस्थ नहीं है।

ओशो कहते हैं, धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूं, जिसे सुख में परमात्मा की याद आती है। लेकिन सुख में तो सिर्फ उसे ही याद आ सकती है, जिसे उसका अभाव खटक रहा हो। जिसके पास मकान हो, धन हो, सब हो और फिर भी कहीं कोई खाली जगह हो, जो धन से भी न भरती हो, पत्नी या पति से भी न भरती हो। उस खालीपन में परमात्मा के बीज का पहला अंकुरण होता है। क्या वह खाली जगह आपके पास है? क्या आपके हृदय का कोई कोना है, जो किसी भी भौतिक चीज से भरता नहीं है, खाली ही रह जाता है? सब कुछ होने के बावजूद ऐसा लगता है, कुछ भी नहीं है? अगर ऐसा है, तो आप सुख में सुमिरन करने के लिए तैयार होंगे।

मन के खालीपन का एहसास हमें उस दिन होगा, जिस दिन हम सजगता से अपने मन की बनावट को देखेंगे। वह एक ऐसा बर्तन है, जिसकी कोई तलहटी नहीं है। जिस मन में आप जन्मों-जन्मों से इच्छाएं-आकांक्षाएं डालते चले जा रहे हो, वह अभी तक खाली का खाली है।