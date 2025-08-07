Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 08 August 2025 मन में प्रश्न उठने चाहिए, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाHindustan Mansa Vacha Karmana Column 08 August 2025

मन में प्रश्न उठने चाहिए

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:12 PM
हर चीज को बनाने वाला होता है, तो आकाश को बनाने वाला भी होगा। उसका सबसे अच्छा निर्माण क्या होगा? उसने किसके लिए आकाश बनाया होगा? ऐसे प्रश्न आपके मन में जरूर जागृत होने चाहिए। जिसके मन में प्रश्न नहीं आता है, जिसके मन को कुछ जानने की इच्छा नहीं होती, वह आदमी वैसे का वैसा ही रह जाता है, बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। जो अपने मन की जिज्ञासाओं से जितना ज्यादा जुड़ता है, जिसमें खूब जानने की इच्छा रहती है, वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए एक बड़ा आदमी हो जाता है।

एक कथा है, जो न्याय-दर्शन के मेरे एक गुरुजी सुनाते थे। एक बहुत बड़े विद्वान ने विशाल ग्रंथ की रचना की। गदाधर भट्ट उनका नाम था। अनेक वर्षों तक प्रयास करके उन्होंने वह ग्रंथ लिखा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुमको भी यह ग्रंथ पढ़ना है? बेटा पढ़ने के लिए तैयार हो गया। पिता ने कई वर्षों तक वह ग्रंथ पढ़ाया। बहुत मोटा ग्रंथ था, कठिन भी था। पढ़ाने के बाद पिता ने पुत्र से पूछा कि क्या अब तुम्हें कुछ पूछना है?

पुत्र ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, कुछ नहीं पूछना। कोई प्रश्न नहीं है। कुछ और जानने की इच्छा नहीं है।

पिता ने उसी ग्रंथ को फिर एक बार पढ़ाया। वर्षों लग गए। बड़े ग्रंथ चार दिन में नहीं पढ़े जाते हैं। पिता ने फिर पूछा, पुत्र, अब कोई प्रश्न मन में आया? पुत्र ने कहा, एक-दो प्रश्न उठ रहे हैं।

पिता ने उसी ग्रंथ को फिर से पढ़ाना शुरू किया। बहुत मेहनत से पढ़ाया। कुछ वर्षों बाद फिर पुत्र से पूछा, अब कोई प्रश्न मन में आ रहा है? पुत्र ने कहा, पिताजी, अब तो मन में प्रश्न ही प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। जानने की इतनी इच्छाएं उठ रही हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। लगता है, अब तो प्रश्नों और जिज्ञासाओं की लहरें उठ रही हैं। अब तो आप बैठिए और मैं जो पूछता हूं, उसके उत्तर दीजिए।

पिता यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम विद्वान हो गए हो। मन में प्रश्नों का आना आवश्यक है, उससे विकास होता है। प्रश्नों से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके मन में प्रश्न उठेंगे, तो कोई न कोई उत्तर देने वाला मिल ही जाएगा।

मन में प्रश्न हों, तो आदमी तड़पने लगता है। जैसे, भूख जब लगे, जोरदार भूख, तो आदमी तड़पने लगता है, भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसमें तमाम तरह की मलिनताएं भी आने लगती हैं। जो भूख से तड़प रहा है, उसका चेहरा देखकर दया भी आती है। उसे रोटी दो, थोड़ा चावल, दाल दो, अभी तुम्हारे पास नहीं हो, तो खरीदकर दो। संसार में कितना कुछ होता है, देखकर नाना प्रकार की जिज्ञासाएं होनी ही चाहिए।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

