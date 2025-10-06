नवीन रचना की नींव

आधुनिक समाज तेज गति से विखंडित हो रहा है। इसे जानने के लिए हमें महान इतिहासकारों की जरूरत नहीं है। इसको रोकने के लिए हमें जरूरत है नवीन शिल्पियों की, नवीन निर्माताओं की, जो एक नए समाज की रचना कर सकें…

आधुनिक समाज तेज गति से विखंडित हो रहा है। इसे जानने के लिए हमें महान इतिहासकारों की जरूरत नहीं है। इसको रोकने के लिए हमें जरूरत है नवीन शिल्पियों की, नवीन निर्माताओं की, जो एक नए समाज की रचना कर सकें। इस नवीन रचना के लिए एक नई बुनियाद की जरूरत होगी। उसे नवीन अन्वेषित तथ्यों और मूल्यों पर खड़ा करना होगा। ऐसे शिल्पी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही है हमारी समस्या।

हम समाज को जीर्ण-शीर्ण, विखंडित होते हुए देखते हैं; और ये हम ही हैं, यानी आप और मैं, जिन्हें शिल्पी बनना होगा। हमें मिलकर मूल्यों को फिर से खोजना पड़ेगा और अधिक मूलभूत व स्थायी आधार का निर्माण करना होगा, क्योंकि यदि हम पेशेवर शिल्पियों, राजनीतिक व धार्मिक निर्माणकर्ताओं पर निर्भर रहे, तो इसी हालत में बने रहेंगे।

चूंकि हम सर्जनशील नहीं हैं, हमने समाज को इस दुर्दशा में पहुंचा दिया है, और समस्या की विकटता को देखते हुए हमें सर्जनशील होना ही होगा। समाज के इस पतन के कारणों के बारे में हमें सचेत होना पड़ेगा और एक ऐसी नवीन संरचना करनी होगी, जो केवल अनुकरण पर नहीं, बल्कि हमारे सर्जनशील बोध पर आधारित हो। सर्जनशील चिंतन क्या है, यह समझने के लिए हमें समस्या पर निषेधात्मक दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या के प्रति विधिपरक दृष्टिकोण अनुकरण की ओर ले जाता है। अनुकरण सृजन नहीं है। इसलिए विखंडित हो रही चीज को समझने के लिए हमें उसका परीक्षण, अन्वेषण, निषेधात्मक रूप में शुरू करना होगा, किसी विचार-प्रणाली, सूत्र या निष्कर्ष को मानकर नहीं।

दरअसल, आप और मैं केवल अनुकरण करने वाले बनकर रह गए हैं। बाहर से और भीतर से हम नकल ही कर रहे हैं। बाहर से जब हम कोई तकनीक सीखते हैं, जब शाब्दिक स्तर पर एक-दूसरे से कहते-सुनते हैं, तो स्वभावतः वहां कुछ अनुकरण होता है, नकल होती है। इंजीनियर बनने के लिए मुझे पहले तकनीक सीखनी पड़ती है और तब मैं उस तकनीक का निर्माण में प्रयोग करता हूं। बाह्य तकनीक में किसी सीमा तक अनुकरण जरूरी हो जाता है। परंतु जब आंतरिक मनोवैज्ञानिक अनुकरण होता है, तब हम सर्जनशील नहीं रहते।

आज हमारी शिक्षा, हमारी सामाजिक संरचना, हमारा तथाकथित धार्मिक जीवन, सभी अनुकरण पर आधारित हैं; इसका अर्थ यह हुआ कि हमें किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक फॉर्मूले के अनुकूल बनना होता है। वास्तव में हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अनुकरण समाज के विघटन के मूल कारणों में से एक है। इससे मुक्ति ही हमें सृजनशील बनाएगी।