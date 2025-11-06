अपने भाग्य का फैसला

संक्षेप: भाग्य ऐसी चीज है, जिसे आप अचेतन में निर्मित करते आए हैं। आप इसे सचेतन में भी निर्मित कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। आप कहां जाना चाहते हैं, आप तय करें, अपना मार्ग और मंजिल खुद चुनें…

भाग्य ऐसी चीज है, जिसे आप अचेतन में निर्मित करते आए हैं। आप इसे सचेतन में भी निर्मित कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। आप कहां जाना चाहते हैं, आप तय करें, अपना मार्ग और मंजिल खुद चुनें। यह आपके हाथ में है।

अगर आप अपने अंतरतम को छू सकें; अगर एक क्षण के लिए अनुभव कर सकें कि सृजन का स्रोत आपके भीतर है और संपूर्ण ध्यान स्वयं पर लगा सकें, तो आप अपना भाग्य दोबारा लिख सकते हैं। वास्तव में, आपका ध्यान हमेशा बिखरा रहता है, क्योंकि जिसे आप ‘मैं’ मानते हैं, वह आपका घर है, आपकी कार, पत्नी, संतान, शिक्षा, आपका ओहदा और आपकी अन्य सभी पहचानें हैं। अगर मैं आपको इन सभी चीजों से अलग कर दूं, शरीर और मन से भी अलग कर दूं, जिन्हें आपने इकट्ठा किया है, तो आप ऐसा महसूस करेंगे, जैसे आपका अस्तित्व ही नहीं है। तो जिसे आप ‘मैं’ कहते हैं, वह अभी आपके चारों तरफ फैला हुआ है।

जब मैं ‘आप’ कहता हूं, तो वह सिर्फ ‘आप’ हैं। अगर इस पर अपना ध्यान लगाएं, तो आप जिस तरह से चाहेंगे, अपना भाग्य फिर से लिख सकते हैं। अभी, जो ‘आप’ हैं, वह फैला हुआ है; आप एक बिखरे हुए प्राणी हैं। आप अपने अंदर स्थापित नहीं हैं। आपको अब भी सारे कचरों को बटोरना पड़ता है। फिर यह कचरा आप बन जाता है। आप अभी भी आप नहीं बन पाए हैं; आप एक भीड़ हैं। एक भीड़ का भाग्य हमेशा पहले से निश्चित होता है। जैसे ही आप एक व्यक्ति (इंडिविजुअल) बन जाते हैं, आप अपने भाग्य के स्वामी हो जाते हैं।

देखिए, इस शरीर के साथ बंधन कितना गहरा है। यह सभी आसक्तियों का स्रोत है। आपको अनासक्ति की खोज में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में आपको इससे उससे दूरी बनाते नहीं चलना है, पर जब एक बार आप बिखर जाते हैं, आपका भाग्य पूर्व निश्चित हो जाता है। आपके जैसे भी कर्म होते हैं, यह बस उसी रास्ते जाता है। जब आप ‘इंडिविजुअल’ बन जाते हैं (संन्यासी या ब्रह्मचारी होने का अर्थ है, पूरा ध्यान अपने पर केंद्रित करना), तब आपके लिए उलझन नहीं होगी।

जैसे ही आप इंडिविजुअल (व्यक्ति) बन जाते हैं, भाग्य आपका हो जाता है। आपको चुनना है कि आप बंधन चुनेंगे या मुक्ति? हर जीवन में जो सबसे गहरी तड़प है, वह मुक्त होने की है; उस बुनियादी प्रक्रिया से मुक्त होने की, जिसे हम जीवन या मृत्यु कहते हैं। जैसे ही आपका भाग्य सचेतन बनने लगता है, अगला कदम स्वतः उठेगा, क्योंकि आपके अंदर इतना विवेक है कि वह मुक्ति चुनेगा, न कि बंधन। चूंकि आपका भाग्य अचेतनता में निर्मित होता है, आप अपनी चारों तरफ बंधन बुनते रहते हैं।