मंत्रों की शक्ति

वैदिक ऋषियों ने चाहे विद्युत को अपने रथों में न जोता हो, न सूर्य और सितारों को तौला हो, न कत्लेआम और आधिपत्य जमाने में अपनी सहायता के लिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों को भौतिक बनाया हो, किंतु उन्होंने हमारे भीतर के सभी स्वर्गों…

Fri, 5 Sep 2025 11:14 PM
मंत्रों की शक्ति

वैदिक ऋषियों ने चाहे विद्युत को अपने रथों में न जोता हो, न सूर्य और सितारों को तौला हो, न कत्लेआम और आधिपत्य जमाने में अपनी सहायता के लिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों को भौतिक बनाया हो, किंतु उन्होंने हमारे भीतर के सभी स्वर्गों और भूतलों को नाप और थाह लिया था, उन्होंने मौत की पहेली को बूझ लिया था और अमरता के रहस्य को पा लिया था; उन्होंने उस एक (ईश्वर) का पता लगाना चाहा था और उसे खोज लिया था। वे उसे जान गए थे और उसके प्रकाश और पवित्रता, बुद्धिमत्ता और शक्ति की स्तुतियों में उसकी पूजा की थी।

संपूर्ण ऋग्वेद अपने आप को गूढ़, गोपनीय और आध्यात्मिक सिद्धांत व व्यवहार के तत्व के रूप में प्रकट करता है, जैसा किसी भी प्राचीन देश में रहस्यवादियों द्वारा किया गया होता, पर जो वस्तुतः हमारे लिए केवल वेद में बच रहा है। वहां वह जान-बूझकर एक परदे में छिपा हुआ है, किंतु परदा उतना मोटा नहीं है, जितना पहले हम सोचते थे; हमें बस अपनी आंखों का प्रयोग करना है कि परदा खुल जाता है; हमारे सामने शब्द और सत्य सशरीर साकार होकर खड़े हो जाते हैं।

हमारा जीवन प्रकाश व सत्य की शक्तियों और अंधकार की शक्तियों के बीच एक लड़ाई है। इनको अनेक नामों से बताया गया है, जैसे, वृत्र और वृत्राः, वल और पनि, दस्यु और उनके राजा। हमें अंधकार की इन शक्तियों के विरोध को नष्ट करने के लिए देवताओं की सहायता का आह्वान करना पड़ता है। हमें आंतरिक त्याग द्वारा देवताओं का उद्बोधन करना होता है और शब्द द्वारा अपने भीतर उनका आह्वान करना होता है- यही मंत्र की विशेष शक्ति है।

श्री अरविंद

