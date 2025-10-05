Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 06 October 2025 रिश्तों को सहेजना सीखें, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
रिश्तों को सहेजना सीखें

हम निरंतर लोगों से जुड़े रहते हैं, चाहे घर में या बाहर काम-काज में। कितने तरह के रिश्ते हैं और उसके लिए कितने अलग-अलग चेहरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि दिन भर में आपको कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं?

हम निरंतर लोगों से जुड़े रहते हैं, चाहे घर में या बाहर काम-काज में। कितने तरह के रिश्ते हैं और उसके लिए कितने अलग-अलग चेहरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि दिन भर में आपको कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं? कभी अकेले बैठकर शांति से इसका हिसाब लगाएं, तो चेहरों की लंबी फेहरिश्त बनेगी। परिवार और कार्यस्थल में तालमेल बिठाने में अलग-अलग जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि वह दोनों जगहों के व्यवहार को प्रभावित करता है। आदमी तो एक ही है, इसलिए स्वभावत: घर का तनाव बाहर की दुनिया में और बाहर का तनाव घर के माहौल में प्रवेश करता है। जीवन के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है।

हमारे संबंध क्लेश क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सभी लोग एक-दूसरे को वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। संबंधों के विषय में ओशो से कई बार सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि उनका जोर है संबंधों के साथ ध्यान को जोड़िए। बहुत सचेत होकर लोगों से संवाद करिए।

एक बात जेहन में उतार लें कि जीवन जीना एक कला है, उसे सीखना पड़ेगा। जीवन को एक संगीत मानें, तो हर व्यक्ति इसमें एक साज है, कोई सुरीला तो कोई बेसुरा। सबके मेल-जोल से संगीत बनता है। लोगों से ऐसे जुड़ो, जैसे आप कोई गीत गा रहे हों, या आप कोई साज बजा रहे हों। फिर आपके रवैये में बहुत अंतर होगा। संबंधित होना एक नाजुक घटना है, इसे संवेदनशीलता से निभाएं। जैसे एक चित्रकार कैनवास पर जो कर रहा है, उसके बारे में वह बहुत सतर्क रहता है। एक सच्चा चित्रकार सिर्फ एक स्ट्रोक से पूरी पेंटिंग बदल सकता है।

बहुत सावधानी से, बहुत संवेदनशील होकर लोगों से बर्ताव करें। हर संबंध एक आईना होता है, जो आपको अपनी असली तस्वीर दिखाता है। दूसरों की प्रतिक्रिया से दिखाई देगा कि आप जो कर रहे हैं, उसका दूसरे पर क्या असर हो रहा है? क्या आप उनका जीवन और दुखी बना रहे हैं? यदि ऐसा है, तो अपने तरीके को बदलें। अपने आस-पास के जीवन को सुंदर बनाना आपके हाथ में है। छोटी-छोटी बातें रिश्तों को तोड़ देती हैं और छोटी-छोटी बातें रिश्तों को बहुत खूबसूरत भी बना देती हैं। कभी-कभी एक सच्ची मुस्कान से दूसरे का दिल आपके लिए खुल जाता है। कभी-कभी आपकी आंखों में एक गलत भाव आ जाए, तो दूसरा बंद हो जाता है।

आपकी ताकत हैं आप स्वयं। जब आप अकेले हों, तब पूरी तरह मौन होकर बैठें और स्वयं को देखें : अपनी सांसों को देखें, विचारों को देखें, अपनी स्मृतियों को देखें। स्वयं को समग्रता में देखें, आपको ऊर्जा का पुंज महसूस होगा। यह आपके स्वस्थ रिश्तों की नींव बनेगा।

अमृत साधना

