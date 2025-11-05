बहरे की हमदर्दी

संक्षेप: एक आदमी अपनी सुनने की क्षमता खोता जा रहा था, मगर वह अपनी इस कमजोरी को मानने को तैयार न था और ऐसा दिखावा करता, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक दिन, उसके दोस्त ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बहुत बीमार हैं…

एक आदमी अपनी सुनने की क्षमता खोता जा रहा था, मगर वह अपनी इस कमजोरी को मानने को तैयार न था और ऐसा दिखावा करता, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक दिन, उसके दोस्त ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बहुत बीमार हैं और उनकी मिजाजपुर्सी के लिए उसे जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आता। बहरे हो रहे आदमी ने किसी तरह समझ लिया कि उसका दोस्त उसे क्या बता रहा है। उसने उसी दिन बीमार बुजुर्ग से मिलने का वादा किया। वादा तो उसने कर दिया, मगर पसोपेश में पड़ गया कि वह बात कैसे करेगा? वह तो इतने कमजोर हो गए होंगे कि शायद फुसफुसाकर बोल पाएं? मगर कोई चारा न था।

उसने तय किया कि वह उनके होंठों की जुंबिश पढ़कर समझेगा कि वह क्या कह रहे हैं और उसी हिसाब से जवाब देगा। फिर भी, बचाव के तौर पर उसने अपने मन में खुद के सवाल और पड़ोसी के संभावित जवाब पहले से सोच लिए। उसने तय किया कि जब वह पूछेगा, ‘आप कैसा महसूस कर रहे हैं?’ तो बीमार पड़ोसी शायद कहें, ‘खुदा का शुक्र है, मैं अब ठीक हूं।’ फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, शुक्र-ए-खुदा! आगे वह पूछेगा, ‘आज आपने क्या खाया?’ तो पड़ोसी शायद जवाब दें, ‘मैंने सूप पिया, साथ में एक गिलास शरबत भी।’ इस पर वह कहेगा, वाह! बढ़िया भोजन। इसके अलावा, वह उनसे पूछेगा, ‘आप किस डॉक्टर से मिले?’ तब बुजुर्ग शायद स्थानीय डॉक्टरों में से किसी एक का नाम बताएंगे। इस पर वह उन्हें कन्फर्म करेगा, ‘वह इस काम में सबसे अच्छा है।’ इस योजना से उसे हिम्मत मिली। वह तुरंत बीमार पड़ोसी के यहां पहुंचकर उनके बिस्तर के पास बैठ गया और बड़े प्यार से उनसे पूछा, ‘आप कैसा महसूस कर रहे हैं?’ बीमार आदमी ने कराहते हुए बोला ‘मैं मर रहा हूं।’ बहरे हो रहे आदमी ने खुशी से कहा, खुदा का करम है! उसने अपना अगला सवाल पूछा, ‘कल रात आपने क्या खाया था?’

‘जहर!’ बूढ़े आदमी ने पहले जवाब से नाराज होकर कहा। बहरे आदमी ने बिना कुछ समझे जवाब दिया, ‘बोन एपेटिट!’ इस टिप्पणी से बीमार परेशान हो गया, उसने मेहमान को गाली देने से खुद को रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। मगर बहरे आदमी ने पूछताछ जारी रखी, ‘आपका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है?’ बीमार ने चिढ़कर कहा, ‘अजराएल, मौत का फरिश्ता!’

बहरे ने कहा, ‘खुदा उसे सलामत रखें। वह जिसके पास जाता है, उसकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं।’ अपने बीमार पड़ोसी को पीड़ा पहुंचाने से अनजान बहरे आदमी ने विदा लेते समय बीमार का हाथ कसकर हिलाया, यह मानते हुए कि उसने पड़ोसी होने का अपना फर्ज निभाया है और बीमार को राहत दी है।