hindustan mansa vacha karmana column 05 November 2025
इच्छाओं को दिशा दीजिए

Tue, 4 Nov 2025 10:55 PM
मनुष्य जीवन एषणा (अभिलाषा) से जुड़ा हुआ है। एषणा का अर्थ वह इच्छा है, जिसे कर्म का रूप देने का प्रयास किया जाता है। जब तक जीव है, तब तक उसमें एषणा भी रहती है। जीव अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए उसे परमपुरुष की कृपा की आवश्यकता होती है।

सृष्टि के सभी प्राणी, चाहे वे मनुष्य हों या अन्य जीव, तीन मूल एषणाओं से संचालित होते हैं। पहली एषणा यह है कि जीव अपने को विस्तार देना चाहता है, बढ़ना चाहता है, फैलना चाहता है, वह नहीं चाहता कि कोई उसकी इस गति में बाधा बने। दूसरी एषणा यह है कि वह आनंद, रस या भाव के सागर में बहना चाहता है। यानी प्रेम और सुख की निरंतर धारा में डूबना चाहता है। तीसरी एषणा यह है कि वह कुछ ऐसा करे, जिससे उसे अशेष आनंद मिले। यानी ऐसा आनंद, जो क्षणिक न होकर अनंत हो।

ये तीनों एषणाएं जीवन की जड़ हैं। जब जीव का बीज रूप में जन्म हुआ, तभी से ये उसके साथ हैं। मनुष्य इसलिए विशेष है, क्योंकि वह मन प्रधान जीव है। ‘मन’ से ही ‘मनुष्य’ शब्द बना है। वह जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। यदि मनुष्य भय, भूत या किसी भ्रांत धारणा का चिंतन बार-बार करता है, तो उसका मन उसी रूप को ग्रहण कर लेता है। इसी तरह, जब वह क्षुद्र विषयों- धन, जाति, प्रतिष्ठा या अहंकार- में उलझ जाता है, तो उसका मन सीमित हो जाता है। वह अपने ही बनाए दायरे में कैद हो जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य अपनी एषणा को अनंत की ओर मोड़ देता है; जब वह कहता है कि ‘मैं इस धरती पर उनके ही कार्य को पूरा करने आया हूं’, तब उसका मन खुल जाता है, उसकी चेतना विस्तृत हो जाती है। यही ध्यान का मूल्य है, यही साधना का अर्थ है, और यही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भी है।

याद रखिए, घमंड मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जब मनुष्य अपने ज्ञान, जाति, पद या सामर्थ्य का अभिमान करता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने को परमपुरुष का साधन मान लेता है, वह सदा विनम्र रहता है, और वही विनम्रता उसकी शक्ति बन जाती है। यदि मनुष्य परमपुरुष के प्रति प्रेम रखे, तो कृपा अपने आप उतरती है। कृपा तर्क से परे है- वह चाहेंगे, तो कृपा करेंगे; नहीं चाहेंगे, तो नहीं करेंगे, परंतु प्रेम एक ऐसा आकर्षण है, जो स्वयं कृपा को खींच लाता है। जीवों के पास यदि प्रेम है, तो परमपुरुष के पास उनकी अनंत कृपा है।

यही सृष्टि का संतुलन है। जिस क्षण मनुष्य अपने जीवन को सेवा, प्रेम और समर्पण का माध्यम बना लेता है, उसी क्षण उसका भय मिट जाता है और भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है।

श्री श्री आनंदमूर्ति