सरलता क्यों जरूरी

धार्मिक व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है, जो चोंगा या लंगोट पहनता है, दिन में एक बार भोजन करता है, जिसने विधि-निषेध के अनगिनत व्रत ले रखे हैं। धार्मिक व्यक्ति वह है, जो अपने अंतर में सरल है; जो कुछ बनने की फिराक में नहीं है। ऐसे मन में असाधारण ग्रहणशीलता होती है, क्योंकि वहां कोई अवरोध नहीं है, कोई भय नहीं है, उसे किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है। अतः ऐसा मन अनुकंपा को, ईश्वर को, सत्य को अथवा जो भी नाम आप उसको दें, उसे ग्रहण करने में सक्षम होता है।

परंतु यथार्थ के पीछे दौड़ने वाला मन सरल नहीं है। वह मन, जो ढूंढ़ रहा है, पता लगा रहा है, टटोल रहा है, विक्षुब्ध है, वह सरल नहीं है। जो मन अंदर या बाहर से किसी भी दबाव के सांचे में ढलने का प्रयत्न कर रहा है, वह संवेदनशील नहीं हो सकता। जब मन वास्तव में संवेदनक्षम होता है, अर्थात अपने साथ घटित होने वाली तमाम प्रक्रियाओं के प्रति सावधान होता है; जब मन कुछ बन नहीं रहा होता, केवल तभी वह सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। केवल तभी सुख-शांति संभव है, क्योंकि यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह यथार्थ का परिणाम है।

जब मन, हृदय सरल अतएव संवेदनशील हो जाते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं बड़ी सरलता से हल की जा सकती हैं। वे कितनी भी जटिल क्यों न हों, उन्हें हम एक नई दृष्टि से, अलग ढंग से देख पाएंगे। वर्तमान समय में इसी की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, जो इस बाहरी विक्षोभ, अशांति, विरोधाभास का नए ढंग से, सर्जनात्मक तरीके से, सरलता से सामना करने की क्षमता रखते हों, न कि वामपंथी या दक्षिणपंथी सिद्धांतों व नुस्खों से बंधे हों। यदि आप सरल नहीं हैं, तो आप इसका सामना नवीन रूप से नहीं कर पाते।

कोई भी समस्या हो, उसका हल इसी दृष्टिकोण से हो सकता है। लेकिन यदि हम विचार के किसी ढर्रे में सोचते रहते हैं, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या कोई और, तो हम उस समस्या को नए ढंग से नहीं ले सकते। अतः सरल होने के लिए हमें इन सबसे मुक्त होना होगा। इसलिए अपनी विचार-प्रकिया के प्रति सचेत होना, उसे समझने की क्षमता रखना और स्वयं को समग्रता में जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। उसी से सरलता आती है, विनयशीलता आती है, जो न तो कोई सद्गुण है, और न कोई अभ्यास।

जब सच्ची विनयशीलता होती है- प्रयत्न से प्राप्त की हुई नहीं, तभी जीवन की मुंह बाए खड़ी समस्याओं का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, तब वह सिर्फ अपनी कठिनाइयों व अपने महत्व के नजरिये से नहीं देखता, वह समस्या को सीधे-सीधे देख पाता है और तभी यह उसका समाधान कर सकता है।