बांस सा लचीला बनिए

जिंदगी के तूफान में टिके रहने के लिए बांस जैसी मानसिकता बहुत जरूरी है। जहां बड़े-बड़े पेड़ आंधियों के आधीन हो जाते हैं, वहीं बांस लचकता हुआ मजे से आंधी को जीत लेता है। बांस का पौधा लगाने के बाद वर्षों तक कोई विकास नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं। ऐसा ही धैर्य कंपनी की विकास प्रक्रिया में रखना पड़ता है। पहले वर्षों तक कोई विकास नहीं दिखाई देगा; उसी समय यह भरोसा रखना होता है कि अंततः तेज विकास होगा। हम श्रम किए जाएं।

बांस मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है, जो धैर्य, लचीलापन और दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। सफलता के लिए पहले विफलताओं को स्वीकार करना जरूरी है। उनसे हारना नहीं, बल्कि बिना टूटे चुनौतियों का स्वागत करना। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से लचीला होता है, हवा का विरोध करने के बजाय उसके साथ झुक जाता है। वह बिना नष्ट हुए कठिन परिस्थितियों में जी लेता है।

एक और अनूठी बात। बांस अंदर से खोखला होता है। कोई दूसरा पेड़ ऐसा नहीं होता। आपकी भी बनावट बांस जैसी ही है। इसीलिए आपको सहजता से आंतरिक शक्ति विकसित करनी होगी। यह शक्ति आप इस ध्यान विधि से विकसित कर सकते हैं। तिब्बत के एक गुरु तिलोपा कहते हैं, ‘एक खोखले बांस की तरह अपने शरीर के साथ सहजता से विश्राम करें।’

कल्पना करें कि आप एक बांस हैं, अंदर से पूरी तरह खोखला। जब आप विश्राम करते हैं, तो आपको बस ऐसा महसूस हो कि आप एक बांस की तरह हैं। अंदर से पूरी तरह खाली। और वास्तव में ऐसा ही है। आपका शरीर बिल्कुल एक बांस की तरह है, अंदर से खोखला है। आपकी त्वचा, आपकी हड्डियां, आपका रक्त-मांस, सब बांस का हिस्सा हैं।

जब आप पूरी तरह से शांत, निष्क्रिय होते हैं, आपकी जीभ तालु को छू रही होती है, विचारों का कोई कंपन नहीं होता, मन को निष्क्रिय रूप से देखते हुए, किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा किए बिना आप बैठे हों, तब एक खोखले बांस की तरह अनुभव होगा। मानो समय रुक गया हो, और अचानक आपके भीतर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, आप अज्ञात, रहस्यमय दिव्यता से भर जाते हैं। एक खोखला बांस ही बांसुरी बन सकता है और अज्ञात शक्ति उसे बजाना शुरू कर देती है। एक बार जब आप खाली हो जाते हैं, तो दिव्य के आपके भीतर प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं रहती।

इसे आजमाएं; एक खोखला बांस बन जाने का ध्यान करें। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अचानक आपको लगता है कि आपके खोखलेपन में कुछ उतर रहा है। चुनौतियां और असफलताएं चरित्र को मजबूत बना सकती हैं और लचीलापन पैदा कर सकती हैं।