hindustan mansa vacha karmana column 02 October 2025 राम बनने की ओर, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाhindustan mansa vacha karmana column 02 October 2025

राम बनने की ओर

अपने अंदर के रावण को स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? गौर से देखिए, तो रावण में ऐसा क्या है, जो आप में नहीं है। रावण धन के पीछे पागल है। उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जुनून है, रावण स्त्रियों के प्रति आसक्त है…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 11:16 PM
share Share
Follow Us on
राम बनने की ओर

अपने अंदर के रावण को स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? गौर से देखिए, तो रावण में ऐसा क्या है, जो आप में नहीं है। रावण धन के पीछे पागल है। उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जुनून है, रावण स्त्रियों के प्रति आसक्त है। अगर वह किसी स्त्री की ओर आकर्षित है, तो उसके लिए यह बिल्कुल अप्रासंगिक है कि उस स्त्री का अपना जीवन हो और वह अपने पति के साथ रहे। अगर रावण आकर्षित है, तो उसे उसके महल में रहना होगा।

...राम की अन्य स्त्रियों में कोई रुचि नहीं है; सीता में उनके लिए सारा संसार समाया हुआ है। राम की चेतना का यही स्वभाव है। जो तुम्हारे पास है, वही सब कुछ है; जो तुम्हारे पास है, वही संपूर्ण है। तुम गहन संतोष में हो। जो तुम्हारे पास नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं। वास्तव में, जो तुम्हारे पास है, उससे अधिक तुम देखते ही नहीं। जो तुम्हारे पास है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है, मानो संसार की सभी स्त्रियां सीता के नारीत्व में समाहित हों। राम के लिए, सीता के साथ होना सभी स्त्रियों के साथ होना है।

याद करो, युद्ध के समय रावण को मारना बहुत कठिन था, क्योंकि सिर काटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक सिर गिरता, तो दूसरा उग आता। असली सिर, उसका असली चेहरा कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। झूठे चेहरों को काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नए चेहरे हमेशा उनकी जगह आ ही जाते हैं, और वैसे भी, वे चेहरे होते ही नहीं। इसलिए रावण के सिर गिरते जाते हैं और नए चेहरे उनकी जगह लेते जाते हैं। अगर नकली चेहरा काट दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? रावण को तब तक नहीं मारा जा सकता था, जब तक कि उसका असली चेहरा न पहचाना जाए; उसका असली चेहरा खोजना ही कुंजी थी।

और तुम भी, जैसे रावण ने राम के सामने, भगवान के सामने किया था, वैसे ही मिट न पाओगे, क्योंकि तुम अपना असली चेहरा छिपाए रखोगे, अपना असली सिर नहीं कटने दोगे। कई बार तुम मंदिर जाते हो और नकली चेहरा लिए ही घर लौट आते हो। ये सारे नकली चेहरे काट भी दिए जाएं, तो भी कुछ नहीं होगा। जब तुम मंदिर में प्रवेश करते हो। तुम्हारा सिर झुक जाता है, लेकिन तुम्हारा अहंकार खड़ा रहता है। यह झुका हुआ सिर झूठा है, इसका कोई मूल्य नहीं है।

अपने भीतर रावण को स्वीकार करना राम बनने की ओर पहला कदम है। स्वयं को दोषों से भरा मानना, सद्गुण की ओर पहला और क्रांतिकारी कदम है। ‘मैं अंधकार में हूं’ की गहन पहचान प्रकाश की खोज बन जाती है। जानने की वास्तविक प्यास आपके अपने अज्ञान के बोध में पैदा होती है।

ओशो

India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।