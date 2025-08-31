hindustan mansa vacha karmana column 01 September 2025 अर्जुन को क्यों बताई गीता, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
अर्जुन को क्यों बताई गीता

एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों बताई? उनके पास युधिष्ठिर थे, जो धर्मराज कहलाते थे, गीता उनको कहीं अधिक समझ में आ सकती थी। अर्जुन तो योद्धा थे, तथाकथित अर्थों में वह अधार्मिक भी थे…

एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों बताई? उनके पास युधिष्ठिर थे, जो धर्मराज कहलाते थे, गीता उनको कहीं अधिक समझ में आ सकती थी। अर्जुन तो योद्धा थे, तथाकथित अर्थों में वह अधार्मिक भी थे, जो धर्म पर इतने सवाल उठा रहे थे। लड़ने के लिए भी राजी नहीं थे। फिर, कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया, तब श्रोताओं में भी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। क्यों?

ऐसे सवालों के जवाब ओशो ही दे सकते हैं। उनसे ये सवाल पूछे गए, तब उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तथाकथित धार्मिक आदमी हैं। वह रूढ़िग्रस्त धार्मिक आदमी की प्रतिमा हैं। धार्मिक आदमी दो तरह के होते हैं। एक, उधार धार्मिक होते हैं, यानी जिनका धर्म अतीत की उधारी से आता है। और दूसरे धार्मिक आदमी वे होते हैं, जिनका धर्म उनकी आंतरिक क्रांति से आता है। जैसे, पंडित पुरोहित धर्म का पालन करने वाले होते हैं। जो कुछ शास्त्रों में बताया गया है, उसका विधिवत पालन करना-कराना उनका काम होता है। उनसे कुछ नया और क्रांतिकारी घटने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनमें वह आग नहीं होती। धर्मराज के मन में कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए वहां क्रांति भी पैदा नहीं हो सकती थी।

अर्जुन आंतरिक क्रांति के द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। धार्मिक हैं नहीं, लेकिन क्रांति के द्वार पर खड़े हुए हैं। वह उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिससे धर्म पैदा हो सकता है। अर्जुन बहुत प्रामाणिक मनुष्य हैं। उनकी प्रामाणिकता इसमें है कि उन्हें चिंता है, उनके पास प्रश्न हैं। जो स्थिति है, उसमें वह राजी नहीं हो पा रहे हैं। उनकी यही बेचैनी, यही पीड़ा उनका विकास बनती है। इसलिए अर्जुन के विषाद को ‘विषाद योग’ कहा गया। लंबे प्रश्न-उत्तर के बाद अंतत: अर्जुन ज्ञान को उपलब्ध हुए। विषाद भी योग है, क्योंकि विषाद आनंद के लिए जन्मने की प्रक्रिया है।

इस युद्ध से युधिष्ठिर को पीड़ा नहीं हुई। युधिष्ठिर बिलकुल राजी हैं महाभारत के युद्ध में; और एक अर्जुन हैं, जो न अधार्मिक होने से राजी हैं, न तथाकथित धर्म से राजी हैं, वह चिंतित हैं। धर्म का जन्म ही गहन सवालों से होता है। जो हो रहा है, वह ऐसा क्यों हो रहा है, यह सवाल मन में आना चाहिए? युद्ध की आखिरी घड़ी में अर्जुन के मन को संदेह ने पकड़ लिया है। वस्तुतः जब भी आपको कोई कर्म करने का निर्णय लेना होता है, तब आप सभी अर्जुन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से ही बातचीत कर रहे हैं। अर्जुन बार-बार प्रश्न उठा रहे हैं और कृष्ण बार-बार उत्तर दिए जा रहे हैं। इसीलिए तो गीता इतनी लंबी हुई। संदेह से धर्म पैदा हो सकता है, विश्वास से नहीं।

