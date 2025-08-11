hindustan mansa vacha karmana 12 August 2025 झूठ बोलने की जड़, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
मनसा वाचा कर्मणा

Mon, 11 Aug 2025
झूठ बोलने की जड़

झूठ क्या है? एक अंतर्विरोध, एक आत्म-विसंगति, अपनी ही बातों में परस्पर विरोध। है न? स्वयं का ही यह विरोध चेतन स्तर पर भी हो सकता है और अचेतन स्तर पर भी। ऐसा जान-बूझकर भी किया जा सकता है या अनजाने भी; यह अंतर्विरोध अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकता है या फिर खुले तौर पर भी।

जब अंतर्विरोध में खाई बहुत बड़ी होती है, अंतर बहुत ज्यादा होता है, तब या तो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है अथवा उस अंतर को महसूस करके वह उसे दुरुस्त करने में जुट जाता है। इस समस्या को समझने के लिए कि झूठ क्या है और हम झूठ क्यों बोलते हैं, हमें उसकी तह में जाना होगा। क्या अंतर्विरोध की इस समस्या को हम अंतर्विरोधग्रस्त न होने की कोशिश किए बिना देख सकते हैं, समझ सकते हैं?

इस प्रश्न की पड़ताल करने में हमारी कठिनाई यह है कि हम झूठ की निंदा बड़ी तत्परता से करने लग जाते हैं, लेकिन हम यदि उसे समझना चाहते हैं, तो क्या हम सच और झूठ की शब्दावली में न सोचते हुए अंतर्विरोध क्या है, इस पर विचार कर सकते हैं? हमारे भीतर अंतर्विरोध क्यों है? क्या हम किसी मानक के अनुसार, खुद को बरतने का प्रयत्न नहीं किया करते? अपने को निरंतर किसी प्रारूप के अनुसार ढालने की कोशिश चलती है, अपनी दृष्टि या दूसरों की दृष्टि में हम निरंतर कुछ होना चाहते हैं। किसी का अनुसरण करने की एक आकांक्षा होती है। है न? और जब हम उस प्रारूप के अनुसार जीवन-यापन नहीं करते, तब अंतर्विरोध होता है।

तो प्रश्न है कि हम क्यों अपने सामने एक प्रारूप, एक मापदंड, एक लक्ष्य, एक अवधारणा रखते हैं, जिसके अनुरूप हम जीने की कोशिश किया करते हैं? जाहिर है, हम सुरक्षित होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, अपने बारे में दूसरों की अच्छी राय बनाना चाहते हैं, इत्यादि। यही अंतर्विरोध का बीज है। जब तक हम अपने को किसी बात के अनुरूप बनाना चाहेंगे, कुछ होने की कोशिश करेंगे, अंतर्विरोध जरूर होगा; इसीलिए मिथ्या एवं सत्य के बीच यह दरार भी जरूर होगी। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण है, यदि आप शांति से इसकी तह में जाएं।

ऐसा नहीं है कि मिथ्या एवं सत्य जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि हममें अंतर्विरोध क्यों है? क्या यह इसीलिए नहीं है कि हम महान और सुखी होना चाहते हैं? कुछ होने की आकांक्षा में अंतर्विरोध है, कुछ अन्य न हो पाना। यह अंतर्विरोध विनाशकारी है। यदि व्यक्ति किसी के साथ, इसके या उसके साथ पूर्णतया तादात्म्य कर लेता है, तब अंतर्विरोध रहता तो नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज के साथ पूर्णतया तादात्म्य कर भी लेते हैं, तो अपने आप को दायरे में कैद कर रहे होते हैं, प्रतिरोध कर रहे होते हैं, जिससे असंतुलन ही जन्म लेता है।

जे कृष्णमूर्ति

