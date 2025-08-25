विपक्ष चाहता है जेल से सरकार चले : शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष चाहता है कि जेल से सरकार चले। शाह ने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है…

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष चाहता है कि जेल से सरकार चले। शाह ने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है। एक सीएम जेल में रहे और सचिव, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी आदेश लेने जेल जाएं, यह लोकतंत्र को शोभा नहीं देता।

एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में शाह ने विधेयक पर राहुल गांधी के नैतिक रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस लालू प्रसाद की संसद सदस्यता बचाने वाला अध्यादेश फाड़ते हैं, आज उन्हीं लालू प्रसाद को सत्ता के लिए गले लगाते हैं। शाह ने कहा कि पहले आरोप लगने के बाद नेता इस्तीफा देते थे और रिहाई के बाद ही राजनीति में शामिल होते थे। लेकिन तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने जेल में रहने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली के सीएम और गृहमंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया था।

धनखड़ ने स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर शाह ने कहा, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।