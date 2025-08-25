Opposition wants the government to run from jail : Shah विपक्ष चाहता है जेल से सरकार चले : शाह, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीOpposition wants the government to run from jail : Shah

विपक्ष चाहता है जेल से सरकार चले : शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष चाहता है कि जेल से सरकार चले। शाह ने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 11:46 PM
share Share
Follow Us on
विपक्ष चाहता है जेल से सरकार चले : शाह

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष चाहता है कि जेल से सरकार चले। शाह ने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है। एक सीएम जेल में रहे और सचिव, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी आदेश लेने जेल जाएं, यह लोकतंत्र को शोभा नहीं देता।

एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में शाह ने विधेयक पर राहुल गांधी के नैतिक रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस लालू प्रसाद की संसद सदस्यता बचाने वाला अध्यादेश फाड़ते हैं, आज उन्हीं लालू प्रसाद को सत्ता के लिए गले लगाते हैं। शाह ने कहा कि पहले आरोप लगने के बाद नेता इस्तीफा देते थे और रिहाई के बाद ही राजनीति में शामिल होते थे। लेकिन तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने जेल में रहने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली के सीएम और गृहमंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया था।

धनखड़ ने स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर शाह ने कहा, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

हमारे मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल उठेंगे

शाह ने कहा, आज एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री ज्यादा हैं। ऐसे में इस विधेयक से सिर्फ विपक्ष पर ही सवाल खड़े नहीं होते बल्कि हमारे मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल उठेंगे। फर्जी मामला है तो देश के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए हैं, वे जमानत दे सकते हैं।

Amit Shah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।