बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर इंडियन ओशन ने प्रेरक गीत जारी किया

आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर संगीत बैंड इंडियन ओशन ने उनके सम्मान में एक विशेष गीत जारी किया…

नई दिल्ली। आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर संगीत बैंड इंडियन ओशन ने उनके सम्मान में एक विशेष गीत जारी किया। इस गीत के बोल गीतकार स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं। इसे 15 नवंबर 2026 को जारी किया गया।

बिरसा मुंडा ने एक सदी से भी पहले ब्रिटिश शासन के अत्याचारों और सामंती जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया था। उनका जीवन और संघर्ष आज भी आदिवासी समाज के लिए अस्मिता, गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है।