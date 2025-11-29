हिंदी में विरोध ही अनुरोध

संक्षेप: क्या लिखा? कैसे लिखा? किस क्वालिटी का लिखा? कब लिखा? कहां छपा? उसे पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? ‘रिव्यू’ हुए कि नहीं? चर्चा हुई कि नहीं? किसी बड़े ने उल्लेख किया कि नहीं? ये सब अब बेकार…

सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार क्या लिखा? कैसे लिखा? किस क्वालिटी का लिखा? कब लिखा? कहां छपा? उसे पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? ‘रिव्यू’ हुए कि नहीं? चर्चा हुई कि नहीं? किसी बड़े ने उल्लेख किया कि नहीं? ये सब अब बेकार की बातें हैं। असल बात है कि आप विरोध के लेखक हैं कि अनुरोध के? आप सत्ता, व्यवस्था के विरोध में हैं कि नहीं? हम पहले गुरुदत्त की तरह अपने को ‘सिस्टम’ का ‘विक्टिम’ दिखाते हैं, फिर अंत में गाने लगते हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?

यह हिंदी का विरोध-युग है। यहां विरोध ही रचना है। प्रतिरोध ही रचना है। विरोध-अनुरोध के विलोम में सब कुछ दो टूक है : सहमति फासिज्म है, चमचागीरी है, चापलूसी है, गुलामी है। इसके बरक्स असहमति आजादी है, जनतंत्र है, साहित्य है। असहमति ही कविता, कहानी और आलोचना है। असहमति का सौंदर्य ही असली सौंदर्य है। उसी का मूल्य है।

सहमति ‘लिमिटेड’ होती है, ससीम होती है, जबकि असहमति ‘अनलिमिटेड’ होती है, असीम होती है। असहमति ‘नेति-नेति’ होती है। जिस नेति-नेति तक बड़े-बड़े ज्ञानी-ध्यानी वेदोपनिषदों को पढ़-गुनकर पहुंचे, वहां आज का लेखक अपनी आंख खोलते ही पहुंच जाता है। हां-हां करना, जी-जी करना, हां जी-हां जी करना, जी हां-जी हां करना, सर-सर करना सिर्फ चापलूस, चमचा और दासानुदास बनाता है।

कभी कहा जाता था कि वियोगी होगा पहला कवि, आजकल चलता है- विरोधी होगा पहला कवि या विद्रोही होगा पहला कवि या ‘प्रोटेस्टर’ होगा पहला कवि या ‘वोक’ होगा पहला कवि या ‘प्रोवोक’ होगा पहला कवि। जीवन में हर कोई किसी न किसी का चमचा, करछुल, चीमटा बनकर काम चलाता है। इन दिनों के लेखन में ‘च-कार’ की जगह ‘न-कार’ ही सब कुछ है।

यूं अन्य भारतीय भाषाएं अपने विरोधी तेवरों के लिए बहुत इतराती हैं, पर हिंदी वाला अपने विरोधी होने का ढिंढोरा नहीं पीटता। इसीलिए बहुत से लोग उसे विरोध की जगह अनुरोध की भाषा समझ लेते हैं। यकीन न हो, तो हिंदी के लेखकों की विरोधी परंपरा को देख लें। सोशल मीडिया में तो ऐसे लेखकों की भरमार ही है।

यहां एक से एक विरोधी लेखक हैं। कोई जन्मजात-विरोधी है, तो कई अनुरोधी से विरोधी हुए लेखक हैं, तो कई विरोधियों के भी धुर विरोधी हैं। और तो और, हिंदी में एक अलंकार का नाम ही विरोधाभास रख दिया गया है। अगर हिंदी विरोध की भाषा न होती, तो क्या उसके एक अलंकार का नाम ही विरोध से शुरू होता?

हिंदी ऐसी कमाल की भाषा है कि उसका मुंह ही नहीं, मुहावरा तक विरोध का मुहावरा है और शायद इसीलिए यह कमाल है कि एक से एक विरोधी लेखक होने के बावजूद उसके एक भी लेखक को किसी ने ‘टच’ नहीं किया। यही हिंदी का हुनर है। बाकी भारतीय भाषाओं के विरोधी लेखक आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, सजा पाते हैं और चर्चा में आ जाते हैं, जबकि हिंदी में एक से एक विरोधी लेखक होने के बावजूद कोई किसी को ‘टारगेट’ नहीं कर सका है।

इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर विरोध की कला सीखनी हो, तो हिंदी से सीखें कि विरोध भी करते रहें, चर्चा भी कराते रहें, लेकिन मजाल कि कोई कुछ बिगाड़ पाए। कारण यह है कि हिंदी दोहरे-तिहरे अर्थ की मास्टर है, इसीलिए इसमें विरोधाभास नाम का अलंकार सक्रिय रहता है, जिसकी परिभाषा हेरा-फेरी को सही ठहराती है- जहं विरोध सो लगत है होत न सांच विरोध, यानी जहां विरोध जैसा लगे, वास्तव में विरोध न हो, यानी हिंदी में विरोध भी अनुरोध हो सकता है।