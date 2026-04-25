अब देखन के दिन आए

अब तक मैं ही कहता था कि ‘लेखन’ के दिन गए, ‘देखन’ के दिन आए, अब पश्चिम वाले भी कहने लगे हैं कि लिखने के दिन गए, दिखने के दिन आए! अब लिखना नहीं, दिखना है। चौबीस बाई सात के हिसाब से दिखना है….

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार अब तक मैं ही कहता था कि ‘लेखन’ के दिन गए, ‘देखन’ के दिन आए, अब पश्चिम वाले भी कहने लगे हैं कि लिखने के दिन गए, दिखने के दिन आए! अब लिखना नहीं, दिखना है। चौबीस बाई सात के हिसाब से दिखना है। किस ‘लिटफेस्ट’ में कितने दिखे? कितने साक्षात्कार दिए? किस चर्चित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहे? कितने फोटो, कितने वीडियो, कितनी रीलें, कितनी सेल्फी, कितने इंस्टाग्राम में दिखे?

आप कितने चर्चित और सर्चित रहे? कैसी- कैसी बकैती की? कितने तमीज में रहे? कितने कुबोल बोले? कितने वायरल हुए? कितने ट्रोल हुए? कितने केस हुए? बेल लिए कि जेल रहे? कितनों को रुलाया? कितनों को झुलाया और कितनों को सुलाया?

जो लिखा, वह महत्वपूर्ण नहीं; जो दिखा, वही असली है। आप किस कोटि के रचनाकार हैं? यह इस बात से तय होता है कि आप कितने दमदार हैं? किस-किस से और कैसे ‘कनेक्टेड’ हैं? आपकी किससे कैसी दोस्तियां हैं? कितने अधिक दृश्यमान हैं? आपके कौन पैरोकार हैं? कौन लठैत हैं? आपकी पहुंच कहां तक है?

यही आपका कुल व्यक्तित्व है। यही महत्वपूर्ण है, कृतित्व नहीं। व्यक्तित्व ही रचना है, व्यक्तित्व ही बचना है। व्यक्तित्व ही बाजार है, व्यक्तित्व ही दुकान है। व्यक्तित्व ही माल है, व्यक्तित्व ही कमाल है। व्यक्तित्व ही सेल है, व्यक्तित्व ही चंपी और तेल है। साहित्य की इस नई संस्कृति ने साहित्य को और साहित्यकार को एकदम चपटा, चौपट और सपाट कर दिया है।

अब असली चीज है, दिखना-दिखाना। चौबीस बाई सात के हिसाब से सबकी नजरों में बने रहना। जब तक आप नजर में हैं, आपकी कदर है। नजर में नहीं, तो आप कहीं नहीं। इसीलिए कहा कि लिखो न लिखो, पर दिखो जरूर। जितना दिखोगे, उतना बिकोगे। जितना बिकोगे, उतना ही दिखोगे। यही साहित्य का ‘न्यू नॉर्मल’ है। अच्छा लिखो या कूड़ा लिखो, चाहो तो ‘एआई’ से लिखवा लो, पर लिखने से कुछ न होगा, दिखने से होगा। लिखे को कोई नहीं पढ़ता, दिखे को सब पढ़ते हैं। इन दिनों देखना ही लिखना-पढ़ना है।

लेखक बदल गया है, उसकी परिभाषा बदल गई है। आज कवि, कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक व पाठक की भूमिका भी बदल गई है। अब लेखक को सिर्फ लिखते नहीं रहना, उसे लिखने से अधिक दिखना है। सोशल मीडिया पर दिखते रहना है। हर बार नए तरीके से, नई अदा से, नए-नए कपड़ों में, नए-नए जूते में, नई हेयर स्टाइल में दिखते रहना है! अब लेखक लेखक नहीं, प्रमोटर है, मार्केटर है, नाचने-गाने वाला’ है। साहित्य एक ‘ब्यूटी कॉन्टेस्ट’ है!

एक दिन ऐसा आना है कि कोई लेखक किसी ब्रांड के जूते प्रमोट करता दिखेगा, कोई टीशर्ट बेचता दिखेगा, कोई अंदर की बात के नाम पर कच्छा-बनियान बेचता दिखेगा। कोई ‘नूडल्स’ बेचता दिखेगा, तो कोई ‘फैन’ का ‘फैन’ बनकर ‘फैन’ बेचता दिखेगा और कोई साहित्य का ‘म्यूचुअल फंड’ बेचता दिखेगा। हो सकता है कि एक दिन हम किसी ‘नए अज्ञेय’ को अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही बेचते देखें, किसी नई लेखिका को मोनालिसा की मुस्कान बेचते देखें, किसी नए मुक्तिबोध को बीड़ी पीने के खतरे बताते देखें, किसी नए नामवर को खइके पान बनारस वाला गाते देखें!