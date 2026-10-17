धिक्कार तुझे ए नोबेल वालो

इस बरस का नोबेल सम्मान कनाडाई लेखिका और कवयित्री ऐनी कार्सन को उनके समग्र लेखन पर दिया गया है। इस तरह, नोबेल सम्मान कमेटी वालों ने हमारे जैसे हिंदी वालों को कुछ दिन के लिए एक ‘एजेंडा’ पकड़ा दिया है कि हम…

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार इस बरस का नोबेल सम्मान कनाडाई लेखिका और कवयित्री ऐनी कार्सन को उनके समग्र लेखन पर दिया गया है। इस तरह, नोबेल सम्मान कमेटी वालों ने हमारे जैसे हिंदी वालों को कुछ दिन के लिए एक ‘एजेंडा’ पकड़ा दिया है कि हम भी नोबेल सम्मानित इस लेखिका व कवयित्री को पढ़ें, उनका गुणगान करें, लेकिन सोशल मीडिया के इन दिनों में तो हम सब इतने ‘थेथर’ हो चुके हैं कि किसी को भी दो-चार मिनट से ज्यादा लिफ्ट देने के लायक नहीं समझते।

कुछ अंग्रेजी वाले या ‘फिफ्टी अंग्रेजी फिफ्टी हिंदी’ वाले कार्सन के कसीदे गा चुके हैं और कुछ उनके बारे में लिखते हुए अपने बारे में ज्यादा बताते नजर आते हैं, जैसे उनसे कुछ दिन पहले मिले हों या वही कार्सन साहित्य के एकमात्र एक्सपर्ट हैं। यूं भी, नोबेल वाले पब्लिसिटी के पूरे उस्ताद हैं। वे जिसे देते हैं, वही उनका सबसे बड़ा ‘ब्रांड एंबेसडर’ बन जाता है।

इन दिनों आलोचक आदि साहित्य के मानक तय नहीं करते, नोबेल वाले ही करते हैं और हम आंखें मूंदकर उन मानकों को मानते रहते हैं। स्वीडिश मुद्रा ‘क्रोना’ ही नोबेल का मानक रचती है। ऐनी कार्सन को 1.2 करोड़ क्रोना मिलने हैं, जो 11.5 करोड़ रुपये के बराबर हैं। हाय! बरसों से साहित्य या ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में नोबेल वालों का वैचारिक वर्चस्व चल रहा है। हिंदी का कोई क्रांतिकारी न उन्हें रोकता है, न टोकता है। कारण? दुनिया के हर लेखक के दिल में एक मरी-मरी सी कामना जिंदा रहती है- काश! इस बरस उसका नाम लिस्ट में आ जाए, फिर नोबेल मिले न मिले। नोबेल लिस्ट वाला तो कहलाएं।

सच। नोबेल का जादू ऐसा ही रहा है। याद पड़ता है। आधुनिक हिंदी के एक बड़े कवि के बारे में एक वक्त ऐसी अफवाह अरसे तक फैली रही कि इस बार की नोबेल लिस्ट में उनका नाम भी है। तब हम साहित्य के नन्हे-मुन्ने ही थे, लेकिन जो उनके बराबर के थे, उनके बीच इसे लेकर बड़ी ही गरम चर्चा-कुचर्चाएं रहीं।

कुछ कहते रहे कि वह इसी तरह अफवाहें फैलाकर बड़ा बना है, वरना उससे बड़े तो हम हैं। हम सम्मानों के पीछे नहीं भागते, हम तो वह हैं, जिनके पीछे सम्मान भागते हैं। बाद में हमारे ज्ञान-चक्षु भी कुछ खुलत और जानत भए कि छोटे-बड़े, पंजी-दस्सी वाले, टुच्चे-मुच्चे सम्मान झटकने की चूहा दौड़ में सभी हिंदी वाले दौड़ते रहते हैं। हिंदी में ऐसी ‘हाय माया’ है कि कुछ छूट न जाए, जो आए अपनी गोद में आए।

ऐसी कामना करना कोई अपराध नहीं। बिल्कुल नहीं। रीतिकाल में आश्रयदाता थे, लेकिन अब कोई नहीं है, तो हिंदी लेखक सम्मानों की ओर न ताके, फिर किस ओर ताके? हिंदी में सम्मानों की लालसा साहित्य का सबसे बड़ा उत्प्रेरक तत्व है। जब कोई लेखक हांकता है कि मैं जनता, जनतंत्र और आजादी के लिए कविता करता हूं, तो वह असल में यही कह रहा होता कि मैं हर सम्मान के लिए लिखता हूं।

हिंदी लेखक कितना भी ‘सेकुलरिज्म’, ‘प्लूरलिज्म’, ‘ह्यूमनिज्म’ हांके, उसकी नजर अर्जुन की तरह इनाम की आंख पर टिकी होती है। इसीलिए हिंदी में सम्मानों की ‘हाइरार्की’ बनी रही। एक वक्त रहा, जब युवा-कवि पहले ‘भाभू सम्मान’ (भारत-भूषण सम्मान) की लाइन में लगते; वह मिल जाता, तो ‘श्रीकांत सम्मान’ की लाइन में लगते। उसके बाद ‘पहल सम्मान’ की लाइन के पहलवान बनते और वह भी मिल जाता, तो अकादेमी के चक्कर लगाते और अंततः ज्ञानपीठ के लिए लंबे जीते रहते।

इसलिए नोबेल वालो! जरा यह तो सोचो कि भारत अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर इस पर भी आप हमारे जैसे हिंदी लेखकों को ‘लिस्ट’ लायक भी नहीं समझते, तो आपको धिक्कार है।