कीमतों के आसमान पर क्यों चढ़ी चांदी

Date 22 December 2025
Dec 21, 2025 10:18 pm IST
आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार

छले कुछ समय से सोना-चांदी लगातार सुर्खियों में हैं। उनमें भी चांदी ने सोने को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, तुलना सीधी नहीं है। लंबी रवायत है कि एक किलो चांदी का दाम करीब-करीब उतना रहता था, जितने में 10 ग्राम सोना मिलता था। अब यह समीकरण काफी हद तक बदल चुका है। बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने का दाम लगभग 1.36 लाख रुपये था, जबकि एक किलो चांदी का दाम दो लाख के आसपास।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम का अनुपात लगातार देखा जाता है। वहां यह हिसाब जोड़ा जाता है कि एक औंस सोने में कितने औंस चांदी खरीदी जा सकती है। प्राचीन रोम में यह अनुपात 12 होता था, जबकि आधुनिक विश्व में 80 के आसपास का स्तर संतुलित माना जाता है। मतलब यह कि अगर एक औंस सोने में 80 औंस चांदी आती है, तो तालमेल सही है। अगर इससे ज्यादा आती है, तो चांदी सस्ती है, यानी उसे खरीदना लाभदायक हो सकता है, और अगर 80 से कम है, तो उसे महंगी माना जाएगा। महंगी होने का अर्थ है, आगे चलकर दाम गिर सकते हैं।

कितनी आसान गणना है? कोई भी तय कर सकता है कि चांदी खरीदने का समय है या बेचने का? मगर इस वक्त के भाव देखिए। एक ग्राम सोने में करीब 68 ग्राम चांदी मिलेगी, यानी यह चांदी बेचने या सोना खरीदने का वक्त है। और, इसी गणित से अब चांदी में मंदी भी आ सकती है, पर बात क्या इतनी आसान है?

हुआ यह है कि लंबे समय से सोने-चांदी की जो कदमताल चलती थी, वह अब बिगड़ चुकी है। एक वजह तो यह है कि सोने और चांदी, दोनों में पिछले कुछ समय में जबर्दस्त तेजी आई है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले जो लोग सोने के नाम पर नाक-मुंह सिकोड़ते थे, उन्हें भी अब सोना भरोसेमंद निवेश दिखने लगा है। भारत और चीन जैसे देशों में तो सोना-चांदी खरीदकर जमा करने का शौक पुराना है, मगर अब पश्चिमी देशों के नागरिकों और सरकारों को भी सोने में सुरक्षा दिख रही है। नतीजतन, तमाम देशों के केंद्रीय बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं और साथ ही म्यूचुअल फंडों के पास सोने और चांदी के ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में खूब पैसा आ रहा है। ईटीएफ में पैसा आने का अर्थ है कि उस म्यूचुअल फंड को उतना सोना या चांदी खरीदकर रखना पड़ेगा।

यही दो बड़े स्रोत हैं, जिनके कारण पिछले कुछ समय में सोने-चांदी का दाम बढ़ते रहे हैं, पर इस बार चांदी की चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ गया है। इस साल की शुरुआत से अब तक शेयर बाजार की 50 चुनिंदा कंपनियों के इंडेक्स निफ्टी ने करीब नौ प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसके सामने सोने से करीब 62 प्रतिशत कमाई हुई है। हालांकि, चांदी एकदम रॉकेट की तरह भागी और अभी तक 117 प्रतिशत रिटर्न दे चुकी है। यह चमत्कार क्यों और कैसे हुआ, समझना दिलचस्प है?

सोने और चांदी, दोनों को भारत में सजावट के लिए भी खूब इस्तेमाल किया जाता रहा है। गहने और बर्तन की शक्ल में, या फिर सिक्कों, बिस्किट और छड़ के रूप में। इससे अलग भी दोनों धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण इस्तेमाल दुनिया भर में होते रहे हैं। पहले राजा-महाराजा सिक्के चलाते थे। फिर सोने को सरकार की आर्थिक हैसियत का प्रतीक माना जाता रहा। आज भी माना जाता है, हालांकि अब सरकारें नोट छापने के लिए सोने पर निर्भर नहीं हैं। काफी लंबे समय तक चांदी को सोने की सहायक धातु की तरह देखा जाता था, और शायद इसीलिए उनके दाम भी ताल मिलाकर ऊपर-नीचे होते थे।

सोने की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत कम तत्वों के साथ इसकी कोई रासायनिक प्रक्रिया संभव है, इसीलिए इस पर मौसम, हवा, पानी का असर नहीं होता और यह बेहद कीमती धातु मानी जाती है। मुद्रा या हैसियत का प्रतीक होने के अलावा इसके दूसरे इस्तेमाल बहुत सीमित हैं। वहीं, चांदी सिर्फ सिक्कों, गहनों या बर्तनों में इस्तेमाल नहीं होती। उसके अनेक औद्योगिक इस्तेमाल हैं। सोने के बाद चांदी ही सबसे अच्छी सुचालक है। ताप ऊर्जा और विद्युत, दोनों के लिए। कीमत के कारण ये दोनों धातुएं आम इस्तेमाल में नहीं हैं। फिर भी चांदी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा और ऑटो उद्योग में इस्तेमाल होती है। इसमें एक और खासियत है कि यह एंटी बैक्टीरियल और गैर-विषाक्त धातु है। इस वजह से इसके औषधीय गुण भी हैं और चांदी के वर्क जैसा भोजन में सीधा इस्तेमाल भी होता है।

इसके इस्तेमाल की सूची लंबी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में यह स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी में सर्किट बोर्ड, कनेक्टर व सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होती है। सोलर पैनल के फोटोवोल्टिक सेल में चांदी की अहम भूमिका है। दवाओं के अलावा चिकित्सा उपकरणों और बैटरियों में यह इस्तेमाल होती है। ऑटो उद्योग में यह इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और सेंसर बनाने में लगती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल उद्योग में रासायनिक समीकरणों को तेज करने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर भी चांदी का इस्तेमाल होता है।

जाहिर है, चांदी के उत्पादन या खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में जाता है, और सोने की तरह यह बची भी नहीं रहती, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में इसकी खपत हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और सौर ऊर्जा जैसे उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि चांदी की औद्योगिक मांग अभी और बढ़ने वाली है।

हालंकि, घरेलू खरीद या निवेश की नजर से देखें, तो यह भी साफ है कि चांदी के दाम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। इसलिए, आज चांदी भले ही पहुंच के बाहर लगने लगी हो, पर थोड़ा धीरज और थोड़ी योजना बनाकर अपने इस्तेमाल की चांदी भी धीरे-धीरे खरीदी जा सकती है और इसमें लंबी अवधि का निवेश भी छोटी-छोटी किस्तों में किया जा सकता है।

जिस तरह शेयर बाजार में किसी शेयर के तेजी से बढ़ने के बाद उसमें अपनी बड़ी रकम झोंक देना समझदारी नहीं मानी जाती, वही बात चांदी पर भी लागू होती है। हो सकता है कि अभी कुछ समय और ऐसी ही तेजी बनी रहे, लेकिन इसकी संभावना कम नहीं है कि चांदी की कीमतों में अचानक एक तेज गिरावट भी दिखाई पड़े। तो, अगर किसी को चांदी में निवेश करना है, तो उसे दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)