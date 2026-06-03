ट्रंप के लिए कड़वा घूंट बनता ईरान युद्ध

अगर होर्मुज जलमार्ग जल्दी नहीं खुला और ऊर्जा की स्थिति यूं ही बिगड़ती रही, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।

विवेक काटजू, पूर्व राजनयिक ईरान युद्ध तीन माह से अधिक समय से चल रहा है। हालांकि, 8 अप्रैल से संघर्ष-विराम लागू है, लेकिन इससे उन वैश्विक मुश्किलों का अंत नहीं हो सका है, जो इस जंग के कारण पैदा हुई हैं। इसकी वजह, जो अब सभी जानते हैं, होर्मुज जलमार्ग का बंद होना है, जिससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार प्रभावित हुआ है और विश्व अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।

युद्ध-विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत भी जारी है। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच समझौता होने ही वाला है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। नतीजतन, जहां ईरान ने होर्मुज जलमार्ग बंद कर रखा है, वहीं अमेरिका की ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी जारी है, जिस कारण ईरान भी अब ऊर्जा का निर्यात नहीं कर पा रहा है। 2 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने देश की संसदीय कमेटी के सामने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम के उन पहलुओं पर भी चर्चा करने को तैयार हो गया है, जिस पर पहले वह कतई राजी नहीं था। इनमें यूरेनियम के संवर्द्धन और उसके भंडार को लेकर होने वाली बातचीत भी शामिल है। हालांकि, रूबियो ने अमेरिकी सांसदों को कोई आश्वासन नहीं दिया कि ईरान से समझौता कब तक हो सकेगा।

उधर, पाकिस्तान व कुछ इस्लामी देशों के जरिये अमेरिका और ईरान में अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, दोनों देश इस प्रयास में हैं कि उनके बीच ‘एमओयू’, यानी सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर हो जाए, ताकि होर्मुज जलमार्ग खुल सके। हालांकि, अमेरिका ही नहीं, ईरान में भी ऐसे तत्वों की कमी नहीं, जो इस बातचीत में सख्त रवैया अपनाने की वकालत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी यही चाहते हैं कि ऐसा समझौता अस्तित्व में आए, जिसके माध्यम से वह अपने नागरिकों को बता सकें कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से कहीं बेहतर समझौता किया है। किंतु, इसके लिए उन्हें खासतौर से यह दिखाना होगा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित नहीं हो सकेगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने ईरान को उतनी आर्थिक रियायतें नहीं दीं, जितनी ओबामा ने अपने समझौते में दे रखी थी।

इसी तरह, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कट्टर सदस्य यह चाहते हैं कि ईरान को ‘एनपीटी’, यानी परमाणु अप्रसार संधि के तहत परमाणु ऊर्जा का जो अधिकार हासिल है, वह उसे छोड़े नहीं और अमेरिकी-इजरायली हमलों के दौरान तेहरान ने जो कुछ सहा है, उसकी आर्थिक भरपायी हो। इसीलिए वे होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाना भी चाहते हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार जानते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था विश्व बिरादरी स्वीकार नहीं करेगी।

इन सबका यही अर्थ है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक पेच फंस गया है। इतिहास बताता है कि जब देश लड़ाइयों में उलझते हैं, तो उन पर समय और परिस्थितियों का दबाव होता है। ईरान पर अपने ऊर्जा निर्यात को फिर से शुरू करने का दबाव है, क्योंकि यही उसकी कमाई का बड़ा जरिया है। उसे अपने पुनर्निर्माण के लिए भी पैसों की जरूरत है। निस्संदेह, अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरानी जनता में सहन-शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन अब उनका जीवन दुश्वार हो रहा है।

उधर, राष्ट्रपति ट्रंप यह जानते हैं कि पांच महीनों में अमेरिकी संसद के चुनाव होंगे और अमेरिका में ऊर्जा की कीमतें लड़ाई से पहले की तुलना में अनुमानत: 46 फीसदी तक बढ़ चुकी है। अगर दामों में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही, तो रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वह समझते हैं कि अगर होर्मुज नहीं खुला और ऊर्जा की स्थिति यूं ही बिगड़ती रही, तो उनके सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। लिहाजा, एमओयू पर हस्ताक्षर करने का उन पर भी भारी दबाव है।

वैसे, इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण और उलझा हुआ पहलू है, इजरायल का रुख। अब यह साफ हो गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही ट्रंप को यह सुझाव दिया था कि अगर ईरान पर आक्रमण किया जाता है और उसके शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया जाता है, तो वहां की ‘विलायते-फकीह’ (ईरान की सर्वोच्च शासन प्रणाली) को नष्ट किया जा सकता है। किंतु ऐसा नहीं हो सका है। अब इजरायल हिज्बुल्लाह पर, जो कि ईरान समर्थित छद्म गुट है, लेबनान में हमले कर रहा है, जबकि दोनों के बीच संघर्ष-विराम भी है। ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री के इस रवैये से खुश नहीं हैं और वह अपनी नाराजगी सबके सामने जाहिर कर भी चुके हैं। वह नहीं चाहते कि लेबनान तनाव का असर ईरान के साथ चल रही उनकी अप्रत्यक्ष बातचीत पर पड़े।

इसके साथ-साथ एक और तस्वीर उभर रही है। ट्रंप कभी-कभी यह भी कहते हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं रही, तो वह ईरान को खत्म कर देंगे। बेशक, ट्रंप के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन इस बात की आशंका बेहद कम है कि वह फिर से ईरान के साथ युद्ध के मैदान में उतरना चाहेंगे। इसके कम-से-कम दो कारण हैं। पहला कारण, ईरान के पास इतनी युद्ध-सामग्री है कि वह खाड़ी के देशों में आफत मचा सकता है और वहां के ऊर्जा संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे विश्व के ऊर्जा बाजार में जबर्दस्त उथल-पुथल मच सकती है, जिसका नुकसान अमेरिका को भी खूब होगा।

दूसरी वजह, यदि ईरान नष्ट हुआ और लोगों के लिए सामान्य जीवन गुजारना कठिन हो गया, तो उनका पलायन शुरू हो जाएगा, और यह पलायन निश्चय ही पश्चिम देशों की ओर ही होगा। इससे विश्व की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति पर ऐसा असर पड़ेगा, जिसके बारे में अभी सोचा भी नहीं जा सकता।

जाहिर है, इस युद्ध में ट्रंप को ही विष का प्याला पीना पड़ेगा। उनको मानना होगा कि जिन लक्ष्यों को साथ उन्होंने युद्ध शुरू किया था, वह पूरा नहीं हो रहा। इसके लिए आखिर कब तक वह इंतजार करेंगे, क्योंकि ईरान युद्ध का अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ रहा है।