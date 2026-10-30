युवा अपेक्षाओं को आवाज देने के लिए छात्र संघ जरूरी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर, 1947 को तत्कालीन प्रधानमंंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विश्वविद्यालय मानवता, सहिष्णुता, विचारों की स्वतंत्रता और सत्य की खोज के प्रतीक हैं। उन्होंने यह बुनियादी सवाल भ….

रागिनी नायक,पूर्व अध्यक्ष, डीयूएसयू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर, 1947 को तत्कालीन प्रधानमंंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विश्वविद्यालय मानवता, सहिष्णुता, विचारों की स्वतंत्रता और सत्य की खोज के प्रतीक हैं। उन्होंने यह बुनियादी सवाल भी उठाया था कि यदि शिक्षा के मंदिर संकीर्णता, कट्टरता और तुच्छ उद्देश्यों के केंद्र बन जाएं, तो राष्ट्र की प्रगति कैसे होगी? नेहरू का यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। विश्वविद्यालयों की मूल कसौटी सिर्फ यह नहीं है कि वे कितने कुशल पेशेवर तैयार करते हैं, बल्कि यह भी है कि वे कितने सजग, संजीदा व लोकतांत्रिक नागरिक तैयार करते हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने लगभग दो दशकों से निष्क्रिय पड़े छात्र संघ की बहाली के लिए लंबा संघर्ष किया। उनकी मांग केवल चुनाव कराने की नहीं थी, बल्कि अपने विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की थी। 29 अक्तूबर को प्रशासन ने छात्र संघ के संविधान को 15 मई, 2027 तक स्वीकृत और लागू करने तथा आगामी शैक्षणिक सत्र के छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराने की समय-सीमा तय की। यह ऐतिहासिक निर्णय है, जो छात्र प्रतिनिधित्व की जरूरत पर नए सिरे से सोचने का अवसर देता है।

आखिर छात्र राजनीति क्यों जरूरी है? जिस तरह कर्मचारियों के हितों के लिए ट्रेड यूनियन, शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के लिए शिक्षक संघ, वकीलों की आवाज बुलंद करने बार एसोसिएशन, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान संगठन आवश्यक हैं, उसी तरह विद्यार्थियों के लिए भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निर्वाचित छात्र संघ जरूरी हैं। छात्र संघ छात्र समुदाय और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच पुल का काम करता है। प्रशासन के निर्णयों का सबसे सीधा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज और भागीदारी भी होनी चाहिए। छात्र संघ व्यक्तिगत शिकायतों को सामूहिक मुद्दों में बदलता है, प्रशासन से जवाबदेही मांगता है और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थागत संवाद का रास्ता खोलता है।

आज जब शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण और संप्रदायीकरण चिंता के विषय हैं, तब छात्र प्रतिनिधित्व का महत्व और बढ़ जाता है। नीट जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। विद्यार्थियों पर बढ़ता मानसिक दबाव, जिसके चलते छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं, एक गंभीर सामाजिक प्रश्न है। यदि देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों की बहाली हो, जीवंत व सक्रिय छात्र संघ हों, तो इन राष्ट्रव्यापी समस्याओं को बिखरी हुई व्यक्तिगत शिकायतों के बजाय संगठित छात्र समुदाय की एक मजबूत मांग के रूप में न सिर्फ कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन, बल्कि सरकार के सामने भी उठाया जा सकता है।

छात्र राजनीति को लेकर एक और पूर्वाग्रह यह है कि इससे गुंडागर्दी, हिंसा और अराजकता को बढ़ावा मिलता है। इसके ठीक उलट छात्र संघ तो युवा आक्रोश के लिए सेफ्टी वॉल्व हैं। वे असंतोष को अभिव्यक्ति और संवाद को लोकतांत्रिक रास्ता देते हैं। छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में संचालित भी करते हैं। यह सच है कि छात्र राजनीति के नाम पर होने वाली हिंसा, उग्रता और शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान को किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध और प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार हैं।

युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने और उसे रचनात्मकता तथा लोकतांत्रिक चेतना से जोड़ने का काम छात्र संघ करते हैं। हम गांधी और नेहरू के सत्य, अहिंसा, संवाद और लोकतांत्रिक असहमति के मूल्यों में विश्वास करते हैं। छात्र राजनीति को भी इन्हीं मूल्यों पर खरा उतरना होगा।