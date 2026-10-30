छात्र राजनीति की अब बहुत प्रासंगिकता नहीं बची

निस्संदेह, भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में छात्र राजनीति का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, पर बदलते दौर में इसकी पहले जैसी प्रासंगिकता शायद ही रह बची है। आज अनेक शैक्षणिक संस्थानों में छात्र राजनीति का मूल…

देव स्वरूप,पूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय निस्संदेह, भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में छात्र राजनीति का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, पर बदलते दौर में इसकी पहले जैसी प्रासंगिकता शायद ही रह बची है। आज अनेक शैक्षणिक संस्थानों में छात्र राजनीति का मूल उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है।

छात्र संघों का गठन कुछ खास उद्देश्यों के लिए किया गया था, मसलन- विद्यार्थियों की शैक्षणिक व बुनियादी समस्याओं को सामने लाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, विश्वविद्यालय प्रशासन व छात्रों के बीच एक सेतु का कार्य करना और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाना। मौजूदा छात्र राजनीति का इन सबसे दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं दिखता। छात्र-हित के बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षा की प्रतिपूर्ति पर उसका जोर बढ़ गया है।

सबसे बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि छात्र राजनीति पर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव इस कदर बढ़ गया है कि विश्वविद्यालय परिसर अब वैचारिक विमर्श के केंद्र नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के ‘प्रॉक्सी वार’ के अखाड़े बन गए हैं। तमाम प्रमुख छात्र संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी मातृ राजनीतिक पार्टियों के नियंत्रण में हैं। टिकट किसे मिलेगा, पैनल क्या होगा, चुनाव का नारा क्या होगा और कैंपस में किस राष्ट्रीय नेता को बुलाया जाएगा- यह सब दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में स्थित पार्टी कार्यालयों में तय होता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो जाता है, जो कई बार व्यक्तिगत संघर्ष और मारपीट में बदल जाता है। विश्वविद्यालयों में होने वाले चुनावों में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप, अकूत धन-बल का प्रयोग, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, महंगे पोस्टर-बैनर, सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन और जातिगत-धार्मिक आधार पर खुली गुटबाजी जैसी समस्याएं शैक्षणिक वातावरण को बुरी तरह से दूषित कर देती हैं। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार से चुनाव में जीत हासिल करने की प्रवृत्ति छात्र-हितों के विषयों को दरकिनार कर देती है।

भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। उनके सामने एक तरफ महंगी होती शिक्षा है, तो दूसरी तरफ सीमित छात्रवृत्तियां, शोध छात्रों की महीनों तक लटकी हुई फेलोशिप, बेरोजगारी का भयावह संकट, कौशल विकास की अनिवार्यता, बढ़ता मानसिक दबाव या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे गंभीर रूप ले चुके विषय। लिहाजा, छात्रों में यह सोच विकसित होना स्वाभाविक है कि छात्र संघ चुनावों में व्यतीत होने वाला अमूल्य समय व अन्य संसाधन यदि स्वयं की समस्याओं के समाधान में लगाया जाए, तो उसका व्यापक व सकारात्मक लाभ मिल सकता है।

गौरतलब यह भी है कि आज संवाद और विरोध दर्ज कराने के कई माध्यम उपलब्ध हैं। आज का छात्र अपनी समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय के कुलपति या यूजीसी को टैग कर सकता है, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांग सकता है, ऑनलाइन याचिका कर सकता है और मीडिया तक अपनी बात पहुंचा सकता है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आज शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति, एससी/एसटी सेल और छात्र परिषद जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इन सबके चलते भी छात्र संघों की भूमिका बहुत सीमित हो गई है।

फिर, छात्र जीवन एक महत्वपूर्ण समय होता है। उस काल-खंड में छात्र राजनीति के नाम पर बार-बार कक्षाओं का बाधित होना, शैक्षणिक कैलेंडर का प्रभावित होना और परिसर में तनावपूर्ण व भयपूर्ण वातावरण का निर्माण होना जैसे कारण उनको छात्र राजनीति से विमुख करते हैं। संभवतः इन्हीं सबके कारण छात्र संघ चुनावों के प्रति छात्रों की भागीदारी घटने लगी है। कुल मिलाकर, छात्र राजनीति अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है।