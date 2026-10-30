इजरायल में खंडित जनादेश के मायने

इजरायली संसद ‘नेसेट’ के लिए 27 अक्तूबर को हुए चुनाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बेशक निराशाजनक रहे हैं, पर उनकी जल्द विदाई होती नहीं दिख रही। यह सही है कि नेतन्याहू जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं…

विवेक काटजू,पूर्व राजनयिक इजरायली संसद ‘नेसेट’ के लिए 27 अक्तूबर को हुए चुनाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बेशक निराशाजनक रहे हैं, पर उनकी जल्द विदाई होती नहीं दिख रही। यह सही है कि नेतन्याहू जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उसे 120 सदस्यीय नेसेट में 53 सीटें ही मिली हैं और सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों से वह फिलहाल दूर है, पर इजरायल की राजनीतिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि वह करीब तीन महीने तक अभी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं।

इजरायली चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है, जिसमें पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। इसमें मतदाता उम्मीदवार नहीं, बल्कि पार्टियों को वोट देते हैं और वोट-प्रतिशत के आधार पर संसद में दलों को सीटें आवंटित की जाती हैं। सीट पाने की एक शर्त न्यूनतम 3.25 मत-प्रतिशत पाना भी है। इस व्यवस्था के कारण वहां किसी भी पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत पाना करीब-करीब असंभव हो जाता है और गठबंधन के बूते ही राजनीति चलती रहती है।

इस बार नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें, तो विपक्षी यहूदी पार्टियों को 48 सीटें मिली हैं। शेष 19 सीटें अरब पार्टियों के खाते में गई हैं। इन नतीजों के कारण दोनों यहूदी गठबंधन के सामने दुविधा खड़ी हो गई है। उनका इजरायली अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाना आम यहूदियों को नागवार लग सकता है। एकाध बार अरब पार्टियां सरकार में जरूर शामिल हुई हैं, लेकिन मौजूदा हालात में यह असंभव ही जान पड़ता है।

अब अगले हफ्ते आधिकारिक चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रपति तमाम पार्टियों से सलाह-मशविरा कर उस उम्मीदवार का चयन करेंगे, जिसकी सरकार बनाने की संभावना अधिक होगी। वह उम्मीदवार विफल रहता है, तो दूसरे को मौका दिया जाएगा। दूसरे के विफल रहने पर नेसेट किसी उम्मीदवार को प्रस्तावित कर सकती है। इन सबके लिए करीब 100 दिनों की समय-सीमा रखी गई है। अगर तब भी वहां सरकार नहीं बन सकी, तो पार्टियां फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगी, पर तब तक बतौर अंतरिम सरकार के मुखिया बेंजामिन नेतन्याहू ही सत्ता में बने रहेंगे।

हालांकि, सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर अरब पार्टियों को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिल गई, जबकि इजरायल में उनकी आबादी बमुश्किल 20 फीसदी है? माना जा रहा है कि गाजा के प्रति नेतन्याहू सरकार के रुख ने कई मतदाताओं को नाराज किया है। हालांकि, नेतन्याहू ने चुनाव नतीजों में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है और इशारा इस्लामी मुल्कों की ओर किया है। कतर ने इसे तत्काल खारिज कर दिया, पर खबर है कि इजरायल में चुनाव कराने वाली केंद्रीय समिति के अध्यक्ष ने खुफिया एजेंसी को इस बाबत जांच के आदेश दिए हैं।

हालांकि, ईरान युद्ध के संदर्भ में यह सवाल भी प्रासंगिक है कि इस चुनाव का पश्चिम एशिया पर क्या असर पड़ेगा? नेतन्याहू हमेशा से ईरान को इजरायल के अस्तित्व के लिए चुनौती मानते रहे हैं। उन्होंने ईरान की ‘विलायत-ए-फकीह’ को खत्म करने का वायदा बार-बार दोहराया है। दिक्कत यह है कि 28 फरवरी को अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी, वह अभी तक न तो वाशिंगटन के लिए और न तेल अवीव के लिए सफल साबित हो सकी है। होर्मुज जलमार्ग पर कब्जा करने की ईरानी नीति से न तो इजरायल और न ही अमेरिका पार पा सके। कूटनीतिक शब्दावली में फिलहाल ‘स्टेलमेट’ की स्थिति है, यानी किसी भी पक्ष को न तो स्पष्ट जीत मिली है और न ही युद्ध खत्म हुआ है।

नेतन्याहू के सामने मुश्किल यह है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी ‘फुसला’ भी नहीं सकते, क्योंकि आगामी 3 नवंबर को वहां मध्यावधि चुनाव होंगे। चूंकि मौजूदा माहौल में लग यही रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में, या कम से कम एक में बहुमत खो रही है। इससे ट्रंप की राजनीतिक शक्ति को चोट जरूर पहुंचेगी। यह इस बात का भी संकेत होगा कि अमेरिकी नेता ईरान युद्ध पर अपनी जनता का भरोसा नहीं जीत सके हैं। इसी कारण ट्रंप ईरान युद्ध को जैसे-तैसे खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जे डी वेंस द्वारा पिछले दिनों ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई को पत्र भेजना इसी की कड़ी है। रेजाई ने यह संकेत तो दिया है कि ईरान शांति-वार्ता के लिए तैयार है, पर वह अपनी सात शर्तों में से किसी पर झुकने को तैयार नहीं हैं।

इस पूरे प्रकरण में होर्मुज जलमार्ग की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। चूंकि वैश्विक तेल और गैस का करीब 20 प्रतिशत व्यापार इसी रास्ते से होता है, इसलिए ईरान ने इस रास्ते को ही बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मच गई थी। अब अच्छी बात है कि बहुत हद तक इस मार्ग से खाड़ी का तेल पूर्ववत दुनिया के तमाम देशों में पहुंचने लगा है, जिस कारण ऊर्जा बाजार स्थिर हुआ है, लेकिन जब तक क्षेत्रीय शांति बहाल नहीं होगी, यहां तनाव बना रहेगा। और, यह शांति तभी आ सकती है, जब ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाए। इसमें इजरायल या नेतन्याहू कोई बड़े कारक साबित नहीं होंगे।

इस सब घटनाक्रम में इजरायल की लेबनान नीति भी महत्वपूर्ण बन जाती है। नेतन्याहू यही चाहते हैं कि हिज्बुल्लाह की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाए, पर ईरान की रक्षा में हुती, हिज्बुल्लाह और इराकी शिया गुट अग्रिम भूमिका निभाते हैं, इसलिए तेहरान कुछ-न-कुछ उपाय ढूंढ़कर इन गुटों के खिलाफ तेल अवीव को सक्रिय होने से रोकता है। ट्रंप भी चाहेंगे कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की संभावना मजबूत होती है, तो नेतन्याहू लेबनान की वजह से उसमें अड़ंगा नहीं लगा सकें।

जाहिर है, बहैसियत अंतरिम प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी ईरान और लेबनान नीतियों में शायद ही बदलाव करेंगे। वह चाहेंगे कि ईरान के प्रति अमेरिका नरम न पड़े, पर जब वाशिंगटन और तेहरान में बातचीत शुरू होगी, तब हाशिये पर इजरायल और नेतन्याहू ही होंगे।