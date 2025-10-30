सामान्य मुलाकात या जी-2 की शुरुआत

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी शासनाध्यक्ष शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को हुई बैठक वैश्विक आर्थिक तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है, पर यह द्विपक्षीय विवाद पूरी तरह से खत्म कर देगी, इसकी संभावना कम ही है…

अरविंद गुप्ता,पूर्व राजनयिक व डायरेक्टर, वीआईएफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी शासनाध्यक्ष शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को हुई बैठक वैश्विक आर्थिक तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है, पर यह द्विपक्षीय विवाद पूरी तरह से खत्म कर देगी, इसकी संभावना कम ही है। दक्षिण कोरिया के शहर ‘बुसान’ में दोनों नेता करीब 100 मिनट तक एक साथ बैठे और उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने का दावा किया, जिन पर बातचीत लाजिमी थी। चूंकि वैश्विक व्यापार-युद्ध को खत्म करने के लिए इन मसलों पर सहमति आवश्यक थी, इसलिए इस बैठक पर स्वाभाविक ही पूरी दुनिया की नजर थी।

बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। चीन के लिए सेमीकंडक्टर चिप के निर्यात पर लगाई गई अमेरिकी रोक हटा दी गई और चीनी आयात पर टैरिफ घटाने का एलान किया गया, तो चीन ने भी सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करने पर सहमति जताई और ‘रेअर अर्थ’ के अमेरिकी निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने का फैसला किया। चूंकि ये दोनों देश एक तरह से टैरिफ व ट्रेड वार में उलझे हुए थे, इसलिए कोशिश यही की गई कि तनाव से उबरते हुए विवादित मुद्दों का समाधान तलाशा जाए और आपसी व्यापार में सुगमता लाई जाए। बैठक के बाद दोनों नेताओं के हाव-भाव बता रहे थे कि वे बैठक के नतीजों से संतुष्ट हैं।

इसमें कुछ मसलों पर जान-बूझकर चर्चा नहीं की गई, जैसे ताइवान पर। माना जा रहा था कि इस मुद्दे के बहाने ट्रंप चीन पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। मगर बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि यह मुद्दा बैठक में नहीं उठा। गौरतलब है, ताइवान और अमेरिका के बीच सुरक्षा व अन्य सहयोग हैं, जबकि चीन इस देश को अपना हिस्सा मानता है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने यही कहा कि बैठक में मुद्दों की सूची नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह, चीन द्वारा रूस से तेल की खरीद पर भी ट्रंप की तरफ से चुप्पी रही। हां, यूक्रेन युद्ध पर कुछ चर्चा हुई होगी, लेकिन इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

हालांकि, ट्रंप और जिनपिंग में जिस तरह से सहमति बनी है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ‘जी-2’ की मजबूत बुनियाद मान रहे हैं। जी-2 चीन और अमेरिका का एक अनौपचारिक समूह है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका एलान भी किया। तो क्या, यह जी-2 की शुरुआत है? हालांकि, चीन ने अधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, पर बकौल शी जिनपिंग, विश्व आज कई कठिन समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए चीन और अमेरिका को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है, वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। हां, यह एक शुरुआत है, जिसके नतीजे क्या निकलेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी।

भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जी-2 हमारे हितों के खिलाफ है। बहुध्रुवीय दुनिया की हम वकालत करते रहे हैं और हमारा यही मानना है कि वैश्विक मुद्दों पर किसी एक या दो देशों का दबदबा नहीं होना चाहिए। चूंकि भारत और अमेरिका के संबंध इन दिनों कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए जी-2 का उदय नई दिल्ली के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। शेष दुनिया के लिए भी यह कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ऐसे किसी प्रयास से व्यापार-युद्ध खत्म होता है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आई बाधा दूर होती है, तो इसे भारत ही नहीं, शेष देशों के लिए भी सुखद कहा जाएगा। वैसे, नजर इस पर भी रहेगी कि कथित जी-2 की शुरुआत से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने का कोई दबाव पड़ता है या नहीं? ऐसा इसलिए भी, क्योंकि बीते कुछ समय से चीन के साथ उनकी रणनीतिक साझेदारी परवान चढ़ रही थी।

सवाल है कि आखिर दोनों नेताओं को मिलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल, ट्रंप ने फेंटानिल की गैर-कानूनी आवक, अमेरिकी बाजार पर चीन के दबदबे, राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला और कमजोर होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ बीजिंग पर दबाव बनाने की नीति अपनाई। चूंकि चीन के लिए अमेरिका बड़ा बाजार भी है, इसलिए ट्रंप ने उसे आर्थिक चोट पहुंचाने का फैसला किया। नतीजतन, उन्होंने चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी और आने वाले दिनों में उसे बढ़ाकर 147 प्रतिशत तक कर देने की चेतावनी दी।

मगर चीन ने भी बराबर की सख्ती दिखाई। जवाबी प्रतिक्रिया में उसने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया और ‘रेअर अर्थ’ व ‘मैग्नेट’ के निर्यात पर रोक लगा दी। चूंकि स्मार्टफोन व लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पवन ऊर्जा व सैन्य उपकरणों तक कई आधुनिक तकनीकों में इनका उपयोग होता है, इसलिए अमेरिका के विनिर्माण उद्योग पर स्वाभाविक ही दबाव पड़ने लगा। इन सबने राष्ट्रपति ट्रंप के वोट आधार को भी जबर्दस्त चोट पहुंचाई।

बेशक, वार्ता के बाद ट्रंप ने अगले साल अप्रैल में चीन जाने की बात कही है और यह भी दावा किया है कि उस यात्रा के कुछ समय के बाद शी जिनपिंग भी अमेरिका में कदम रखेंगे। मगर इस पूरे प्रकरण में चीन ही ज्यादा मजबूती से उभरता दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उसके पास ‘रेअर अर्थ’ जैसा बहुमूल्य संसाधन है, जो दुनिया के किसी अन्य देश के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हालांकि, बाजार की अपनी जरूरतों को देखते हुए उसने अमेरिका के प्रति नरमी ही दिखाई है।

करीब छह साल के बाद ट्रंप और जिनपिंग आमने-सामने थे, और दोनों इस बात से अनजान नहीं थे कि द्विपक्षीय मुद्दे कितने गंभीर हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं, जो नई विश्व व्यवस्था पर खासा असंरदाज हो सकते हैं। चीन बेशक अमेरिका के दबदबे को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वह इस स्थिति में भी नहीं है कि उसे खुली चुनौती दे सके। उधर, अमेरिका भी चीन की बढ़ती ताकत व प्रभाव से परेशान जरूर है, पर उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। लिहाजा, यह कहना ज्यादा सही होगा कि दोनों नेता ऐसा विकल्प ढूंढ़ रहे थे कि किसी न किसी तरह से दोनों देश एक-दूसरे का साथ निभा सकें। यह बैठक मूलत: उसी दिशा में की गई एक मजबूत शुरुआत थी। हालांकि, इससे मूल समस्या का समाधान शायद ही निकल सकेगा।