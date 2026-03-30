नक्सल-मुक्त भारत का पूरा हुआ सपना

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 30 मार्च को संसद के जरिये देश को सूचित किया कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ। उन्होंने देश से नक्सलवाद के खात्मे की समय-सीमा 31 मार्च, 2026 तय की थी। गौर कीजिए…

दिलीप त्रिवेदी,सेवानिवृत्त महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 30 मार्च को संसद के जरिये देश को सूचित किया कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ। उन्होंने देश से नक्सलवाद के खात्मे की समय-सीमा 31 मार्च, 2026 तय की थी। गौर कीजिए, करीब 17 साल पहले (साल 2009 में) तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की ‘आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और गंभीर खतरा’ बताया था, मगर आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि यह अब हमारे लिए चुनौती नहीं रहा।

ऐसे किसी भी आंदोलन के अंत के दो मानक होते हैं- पहला, संगठन का एक भी कार्यकर्ता न बचे और दूसरा, उसका कार्य-क्षेत्र पूरी तरह से सिमट जाए। एक भी नक्सली नहीं बचा, ऐसा दावा करना तो उचित भी नहीं, है, पर सच यह भी है कि जब नक्सलवाद अपने चरम था, तब इसके चार से पांच हजार काडर थे। आज इनकी संख्या बमुश्किल 100 से 150 होगी। वे भी ऐसे नक्सली होंगे, जिनकी सांगठनिक अहमियत शायद ही हो।

हां, दूसरा मानक अधिक महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद का गढ़ बस्तर रहा है। इसे केंद्र में रखकर यदि वृत्ताकार नक्शा बनाएं, तो ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे तमाम राज्यों के इलाके इसकी जद में थे। नेपाल में भी वामपंथी आंदोलन सक्रिय था, जिसके कारण ‘पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बनाने का’ नारा खूब गूंजा करता था। अब इस गलियारे का कोई नामलेवा नहीं। नेपाल में तो नक्सलियों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी, हालांकि इस बार के चुनाव में नेपाल की जनता ने भी उनको पूरी तरह नकार दिया है। फिर, दंडकारण्य में हमारे सुरक्षा बलों की व्यापक पहुंच हो गई। नतीजतन, नक्सलियों का ढांचा ढहने लगा।

वास्तव में, नक्सलवाद के खिलाफ जो रणनीति बनाई गई, उसमें कई खास बातें थीं। पहली, जंगल के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए। आज सीआरपीएफ, बीएसएफ या स्थानीय डीजी गार्ड्स के शिविर घने जंगलों में भी देखे जा सकते हैं। यह रणनीति कमोबेश 2010 के दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद ही बनाई गई, जिसमें नक्सलियों ने 75 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली थी। यह घटना नक्सलवाद के खात्मे की प्रतिबद्धता के लिहाज से ‘टर्निंग प्वॉइंट’ साबित हुई। चूंकि इस हादसे के बाद सुरक्षा बलों के कैंप जहां-तहां लगने लगे, इसलिए नए रंगरूटों की भर्ती में नक्सलियों को दिक्कतें होने लगीं।

इस दरम्यान, संगठन के मुख्य नेतृत्व को या तो मार गिराया गया या उसने अपने हथियार डाल दिए। पापाराव संभवत: आखिरी नेतृत्व है, जिसने अभी-अभी आत्म-समर्पण किया है। इस तरह नक्सलवाद आंदोलन में अब दम नहीं बचा है। कुछ नक्सली जरूर जंगल में होंगे, पर मुमकिन है कि उनको इस आत्मसमर्पण की खबर नहीं हो, क्योंकि वहां संचार के साधन अब भी कमजोर हैं। ऐसे में, बाद के दिनों में या तो वे भी अपने हथियार डाल देंगे या चुपचाप मुख्यधारा में लौट आएंगे, ठीक उन खालिस्तानियों की तरह, जिन्होंने पंजाब में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने हथियार नदियों या कुओं में फेंककर या जमीनों में गाड़कर चुपचाप सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। ऐसे लोग यदि कोई उपद्रव नहीं करते, तो पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती।

नक्सलवाद-विरोधी रणनीति की एक खासियत सरकारों द्वारा सड़क व बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर काम करना भी है। अब तो जंगली इलाकों में भी मोबाइल फोन के टावर दिखने लगे हैं, जिस कारण सुरक्षा बलों के बीच संचार बढ़ा है और वे अपनी कार्रवाइयां कहीं अधिक सटीक तरीके से अंजाम देने लगे हैं। जवानों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करना भी कारगर रहा। ‘नाइट विजन डिवाइस’ के साथ-साथ अब वे ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। ड्रोन का फायदा यह हुआ कि पहाड़ी इलाकों में दूसरी तरफ की गतिविधियों की जानकारी भी सशस्त्र बलों के पास पहुंचने लगी। उन्हें नए-नए हथियार दिए गए हैं।

सबसे बड़ी बात यह हुई कि छत्तीसगढ़ पुलिस का रूप-रंग बदला गया। मुझे याद है, पहले उसके पास न तो संख्या बल था, न खास प्रशिक्षण और न ही पर्याप्त संसाधन। जब यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तब बमुश्किल कुछ सैकड़ा सिपाही रहे होंगे। रात में थाने बंद कर दिए जाते थे। मगर बाद के वर्षों में इनकी संख्या बढ़ी और अब तो 70-80 हजार सिपाही वहां कार्यरत हैं। इससे बड़ा फर्क आया। दरअसल, राज्य पुलिस स्थानीय चुनौतियों से बखूबी परिचित होती है। मसलन, नक्सली स्थानीय भाषा गोंडी का इस्तेमाल करते हैं, जिनको समझ पाना केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए कठिन होता है। राज्य पुलिस इसमें दक्ष होती है। उसका सूचना तंत्र भी बेहतर होता है। जाहिर है, जब राज्य पुलिस संसाधनों से संपन्न हो गई और उनकी संख्या बढ़ गई, तो इसका असर जमीन पर होना ही था। लिहाजा, नक्सल-मुक्त भारत का सपना यदि आज साकार हो रहा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार राज्य पुलिस ने ही निभाया है।

सवाल अब यह है कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए? बेशक, अब भी नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों में देर रात निर्भीक घूमना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन दिन के उजाले में यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाई जा सकती है। दंडकारण्य वैसे भी भगवान श्रीराम के वनवास का बड़ा केंद्र था। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

इसी तरह, बचे-खुचे नक्सलियों की गतिविधियों पर भी नजर रखे जाने की जरूरत है। लिहाजा, राज्य पुलिस को अपना दबाव कम नहीं करना चाहिए। हां, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को अब धीरे-धीरे वापस बुलाया जा सकता है। यहां कम से कम 200 सीआरपीएफ की कंपनी है, 40 के करीब बीएसएफ की और 20-25 आईटीबीपी की। चरणबद्ध तरीके से इनकी वापसी होनी चाहिए। वैसे, खनन क्षेत्र होने के कारण यहां कई लौह अयस्क व इस्पात कंपनियां भी काम कर रही हैं। उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन पर कोई भी हमला नक्सलियों को सुर्खियों में ला सकता है। इसी तरह, जेलों व थानों की सुरक्षा भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यहां से हथियारों के लूटे जाने के प्रयास हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, नक्सल-मुक्त भारत का सपना साकार होने जा रहा है। इसमें कोई जान होती, तो पंपलेट जैसे ‘लिटरेचल’ से नक्सली अपनी शेखी बघारते। पिछले एक-दो वर्षों से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यह सही है, कोई विचार खत्म नहीं होता, पर दो-तीन जिलों में चंद नक्सलियों के बचे होने का खास अर्थ नहीं है।