पाकिस्तान से आजादी मांगते कश्मीरी

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी हुक्मरान के खिलाफ जो गुस्सा दिख रहा है, वह अप्रत्याशित है। वहां सब्सिडी खत्म करने के विरोध में शुरू हुआ जनांदोलन अब आजादी की मांग में बदल चुका है। जवाब में, पाकिस्तान…

सुशांत सरीन,सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी हुक्मरान के खिलाफ जो गुस्सा दिख रहा है, वह अप्रत्याशित है। वहां सब्सिडी खत्म करने के विरोध में शुरू हुआ जनांदोलन अब आजादी की मांग में बदल चुका है। जवाब में, पाकिस्तान सरकार का दमन जारी है। गुजरे तीन दिनों में 30 से अधिक और 5 जून के बाद से 90 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के कत्ल के आरोप उस पर लग रहे हैं। आंदोलनकारियों में सत्ता-विरोधी भावना उबाल पर है। वे खुलकर पाकिस्तानी हुकूमत व फौज से टकरा रहे हैं। शासक और शासित के बीच रिश्तों में ऐसी दरार पड़ चुकी है, जिसे भरना पाकिस्तान सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

इस आंदोलन के दो अहम पहलू हैं, जिसे पाकिस्तान नजरंदाज कर रहा है। पहला, वहां के हुक्मरान बलूचिस्तान में ताे कत्लेआम कर सकते हैं और उसका ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि न तो बलोचों की सरकार में हिस्सेदारी है और न फौज में उनकी बड़ी संख्या। विदेश में भी उनकी आवाज बुलंद करने वाला कोई प्रभावशाली तबका भी नहीं है। इसी तरह, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों को तालिबान और आतंकवाद से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण उनके हक में उठने वाली आवाजें बहुत प्रभावी नहीं दिखतीं, किंतु पीओके का अपना अंतरराष्ट्रीय चरित्र है। यहां की समस्याएं दुनिया भर में सुर्खियां बटोरती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर इसकी तस्दीक करती है। हालांकि, इसमें जिस तरह से पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है, उसका उचित ही हमारी सरकार ने विरोध किया है। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तानी कब्जा जगजाहिर है, इसलिए वैश्विक मीडिया से विशेष संवेदनशीलता की मांग गलत नहीं।

दूसरी बात, पाकिस्तान इस आंदोलन को पारंपरिक ‘भारत विरोधी’ नजरिये से देख रहा है, जबकि सच यह है कि जिस पीओके का इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने या कश्मीर में आतंकवाद को हवा देने के लिए किया, आज वहीं से उसके खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो खुलकर प्रदर्शनकारियों को ‘भारत जैसा दुश्मन’ बता रहे हैं और उन पर गोलियां चलने का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने जिस जेहादी आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की, उसमें पीओके के कश्मीरियों की खूब मदद ली गई। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में यह भी कहा जाने लगा है कि जिस तरह इस्लामाबाद ने कभी अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया, पर बाद में वही उस पर भारी पड़ा, उसी तरह कश्मीर के लिए तैयार जेहादी पाकिस्तानी सत्ता-सदन पर भारी पड़ने लगे हैं।

पीओके में आंदोलनकारियों ने अब तक हथियार नहीं उठाए हैं, लेकिन वहां एक तबका ऐसा भी है, जो फौज की सेवा कर चुका है और शस्त्र चलाना बखूबी जानता है। ऐसे में, यदि आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए, तो पाकिस्तान के लिए उनको संभालना काफी कठिन हो जाएगा। फिर, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि फौज चाहकर भी यहां के कश्मीरियों से पार नहीं पा सकेगी। पाकिस्तान की समस्या यह भी है कि पीओके के मुद्दे राजनीतिक हैं, पर मुल्क पर परोक्ष रूप से फौजी शासन होने के कारण यहां दमन की तरफदारी की जा रही है। अगर कोई राजनेता सुलह-सफाई कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास भी करे, तो उसे पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर से रजामंदी लेनी होगी।

सवाल है कि पीओके के हालात इतने बिगड़ कैसे गए? यहां काबिल अजमेरी का यह शेर गौरतलब है- ‘वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एक दम नहीं होता।’ निस्संदेह, पीओके में अचानक यह परिस्थिति पैदा नहीं हुई है। पहला कारण तो यही है कि इन कश्मीरियों को पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से यह आश्वासन बार-बार दिया जाता रहा कि पूरे कश्मीर को भारत से ‘आजाद’ कराकर उन्हें सौंप दिया जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सका, उल्टे 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर का ‘विशेष दर्जा’ खत्म कर दिया। इससे पीओके में पाकिस्तानी हुक्मरानों के प्रति नाराजगी बढ़ी। दूसरा, पाकिस्तान की आर्थिकी इतनी चरमरा गई है कि पीओके में खाद्य पदार्थों व बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का प्रयास किया गया। इसने आम लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दीं और वे अपने नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रही-बची कसर यहां की राजनीतिक व्यवस्था ने पूरी कर दी। पीओके की असेंबली में 12 सीटें कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, पर पाकिस्तान सरकार उनको उन लोगों में बांटने लगी है, जो पीओके से इतर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। लोगों ने इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की, लेकिन हुक्मरान इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे पीओके में उसका दखल कम हो जाएगा। इस तरह, यह आंदोलन पीओके की शासन-व्यवस्था और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जिसकी कमान अब ज्वॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के हाथों में है, क्योंकि स्थानीय नेताओं पर लोगों को ऐतबार नहीं रहा।

करीब दो महीने से यह आंदोलन चल रहा है, जो धीरे-धीरे उग्र होता जा रहा है। कश्मीरी पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान की बेबसी अब जगजाहिर होने लगी है। ऐसे में, पाकिस्तानी नेताओं की एकमात्र उम्मीद फौज है। पाकिस्तानी फौज का जो इतिहास रहा है, उससे यही लगता है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। बार-बार हो रही गोलीबारी यही संकेत दे रही है। निस्संदेह, वह इसका दमन कर सकती है, क्योंकि उसके पास यह क्षमता है, लेकिन ऐसी किसी सैन्य कार्रवाई की प्रतिक्रिया भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर विद्रोह फैला, तो उसे संभालना फौज के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।

क्या आने वाले दिनों में इस खित्ते से पाकिस्तान का कब्जा हट जाएगा? फिलहाल इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर यहां की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। जिस तरह हम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या अन्य जगहों पर देख रहे हैं कि सरकारी दमन के कारण वहां के हालात लगातार नाजुक हो चले हैं और हिंसक माहौल बढ़ने के साथ-साथ हुकूमत का दबदबा कम होने लगा है, उसी तरह की परिस्थिति पीओके में भी बन सकती है। लोग पाकिस्तानी फौज व हुकूमत को नफरत की निगाह से देखने लगे हैं। यह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होगा।