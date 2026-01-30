शिकायतों की सुनवाई करे सर्वोच्च न्यायालय

संक्षेप: यूजीसी ने पिछले दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों में समता बढ़ाने के लिए जो नए नियम जारी किए हैं, उसके विरुद्ध उठे सवर्ण युवाओं के आक्रोश के फिलहाल थम जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश…

हरिवंश चतुर्वेदी,महानिदेशक,आईआईएलएम,नई दिल्ली यूजीसी ने पिछले दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों में समता बढ़ाने के लिए जो नए नियम जारी किए हैं, उसके विरुद्ध उठे सवर्ण युवाओं के आक्रोश के फिलहाल थम जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति बागची की पीठ ने यूजीसी के नए नियमों पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। न्यायालय ने इन नियमों को लेकर प्रथम दृष्टि में ही दुरुपयोग की आशंका जताई है। अब आगे सुनवाई चलने तक यूजीसी द्वारा 2012 में जारी किए गए नियम ही जारी रहेंगे। बहरहाल, यह तो स्पष्ट हो गया है कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थान सामाजिक भेदभाव के दुष्प्रभावों से अछूते नहीं हैं। आरक्षित वर्ग अगर आशंकित है, तो अनारक्षित वर्ग में भी भय व चिंता देखी जा रही है।

जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस ज्वलंत मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला ले पाएगा, यह बहस जारी रहेगी कि हमारे उच्च शिक्षा परिसरों में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र और दिव्यांगता पर आधारित विविध प्रकार के भेदभाव क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमारे संस्थान विद्यार्थी वर्ग में आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी समाज की विचारधारा को फैलाने की कोई कोशिश कर पा रहे हैं? क्या यह कटु सत्य नहीं है कि आरक्षित और गैर-आरक्षित जातियों के विद्यार्थियों को कई स्थानों पर अलग-अलग रखा जाता है। जाति आधारित छात्रावास बनाने की होड़ देखी जाती है, क्या यह भेदभाव दूर करने का सही तरीका है?

यूजीसी द्वारा 13 जनवरी, 2026 को जारी किए गए समता संबंधी नए नियमों के विरुद्ध जो व्यापक रोषपूर्ण प्रतिक्रिया सवर्ण जातियों के युवाओं में देखी गई है, उसके बाद यह जानना और समझना जरूरी है कि सवर्ण वर्गों में किन बातों को लेकर नाराजगी है? एक बड़ा वर्ग आशंकित है कि उन पर आरक्षित जातियों के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव करने के झूठे आरोप लगाए जा सकेंगे और उनके पास अपना बचाव करने के उपाय नहीं होंगे। यूजीसी के नए नियमों के विरोधियों की पहली आपत्ति आरक्षित विद्यार्थियों में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को जोड़ना है, जबकि 2012 के नियम में सिर्फ एससी व एसटी वर्ग के विद्यार्थी ही शामिल थे, जिन पर होने वाले भेदभाव पर कार्यवाही की जाती थी।

सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के वकीलों का दूसरा तर्क यह है कि कि नए नियमों की धारा 3(सी) में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ आरक्षित जातियों के विद्यार्थियों पर होने वाले भेदभाव को शामिल किया गया है और गैर-आरक्षित जातियों के विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव को छोड़ दिया गया है।

तीसरा तर्क जातिगत तथा अन्य प्रकार के भेदभावों को रोकने के लिए हर संस्थान में जो समता समिति बनाई जानी है, उसमें 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित जातियों के लिए रखा जाना है। शेष स्थानों को कैसे भरा जाएगा, यह नए नियमों में स्पष्ट नहीं किया गया है।

अब इन आपत्तियों का निराकरण सर्वोच्च न्यायालय को करना होगा, किंतु अनेक सवाल हैं, जिनका जवाब हमें खोजना चाहिए। भेदभाव और उत्पीड़न के मामले आजादी के 78 साल बाद भी क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या उच्च शिक्षा के मंदिरों को भारत को एक आधुनिक, समृद्ध, शक्तिशाली एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है? निस्संदेह, विद्यार्थियों के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की इजाजत नहीं दी जा सकती। सवर्ण छात्रों में यह शिकायत आम है कि प्रवेश, पाठ्यक्रम चयन व सुविधाओं के स्तर पर उनके साथ न्याय नहीं होता है और अब नए नियमों के तहत उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा सकता है।

जरा इस तथ्य का भी पुनरावलोकन कीजिए कि आखिर यूजीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों में कई दशकों से चले आ रहे भेदभाव और उत्पीड़न के विरुद्ध नए नियम 13 जनवरी को क्यों जारी करने पड़े? इसके पीछे हैदराबाद और मुंबई के दो कैंपसों में दो छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या भी शामिल है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी के समता संबंधी नियमों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय से यह मांग हुई थी कि शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के विरुद्ध सख्त नियम बनाए जाएं। वाकई नियम सख्त होने चाहिए, पर ऐसे होने चाहिए, जो समता को बल दें, ऐसे नहीं कि जिनसे भेदभाव या दुर्भावना बढ़ने की आशंका पैदा हो जाए।

हां, यह सही है कि जातिगत भेदभाव होता है। साल 2023 में लोकसभा में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित सौ से अधिक राष्ट्रीय संस्थानों में 2014 और 2021 के बीच 122 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की थी, जिनमें 68 या 55 प्रतिशत आरक्षित जातियों में से थे। यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय समिति को 2024 में यह जानकारी दी कि 2020 और 2024 के दौरान जातिगत भेदभाव के मामले 118 प्रतिशत ज्यादा दर्ज हुए हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि पिछड़ी जातियों में सजगता बढ़ रही है और यह भी देखने की जरूरत है कि आत्महत्या करने वाले छात्रों में सवर्ण छात्र भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा संस्थानों में बेहतर और न्यायपूर्ण माहौल के लिए व्यापक प्रयासों की जरूरत है। ऐसा केवल नियम बना देने भर से सुनिश्चित नहीं होगा।

भेदभाव दूर करने के मोर्चे पर नाकामी की एक बड़ी वजह राजनीतिक दलों का व्यवहार भी है। राजनीतिक दल भी जातिगत भेदभाव या दुष्प्रभाव से परे नहीं हैं।

हम अगर शिक्षा को एक अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा के परिसरों से जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और लिंगभेद के जहर को सख्ती और वैचारिक रूपांतरण द्वारा मिटाना होगा। समता लाने के लिए सख्त नियम और कानून बनाना आसान है, परंतु उनके न्यायोचित क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कुलपतियों, प्राचार्यों और शिक्षकों को लेनी होगी। उच्च शिक्षा के परिसरों में किसी भी भेदभाव के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या भारतीय समाज, राजनीति और प्रशासन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं?