सवर्ण छात्रों से भेदभाव की आशंका निराधार

श्यौराज सिंह बेचैन,पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विवि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच समतावर्धक नियम को विस्तृत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 15 जनवरी, 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। दिशा-निर्देश में ऐसे संस्थानों को अपने यहां ‘समता समिति (इक्विटी कमेटी)’ और ‘समान अवसर केंद्र’ जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं को अनिवार्य करने को कहा गया है। यूजीसी विधेयक-2026 का मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा में भेदभाव समाप्त करना और खासकर वंचित समूहों को समान अवसर प्रदान करना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ महिला, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया है, जिससे सामान्य वर्ग के कुछ छात्र नियमों के दुरुपयोग की कल्पना से आशंकित हो उठे हैं। फौरी तौर पर कोर्ट ने अगले माह तक क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, पर घटनाएं व चर्चाएं और बढ़ेंगी।

भेदभाव की खबरें और आंकड़े देखें, तो उनमें एक फीसदी भी ऐसी घटनाएं नहीं हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने सामान्य वर्ग के साथ कोई भेदभाव या जाति उत्पीड़न किया हो, जबकि उनके विरुद्ध हुए भेदभाव के आंकड़े शत-प्रतिशत हैं। नई दिल्ली के एम्स में 2008 में अनुसूचित जाति के दो डॉक्टरों ने, आईआईटी बॉम्बे में 12 फरवरी, 2023 को 18 वर्षीय अनुसूचित जाति के छात्र दर्शन सोलंकी ने, आईआईटी दिल्ली में अनुसूचित जाति के छात्र अनिल ने और मई 2019 में अनुसूचित जनजाति की डॉक्टर पायल तड़वी ने जातिवादी टिप्पणियों से तंग आकर आत्महत्या की थी। 27 सितंबर, 2023 को आए आंकड़ों के अनुसार, साल 2014 से 2021 के बीच आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी में अनुसूचित जाति के कुल 72 छात्रों ने आत्महत्या की। अपवाद में ही सही, किंतु आत्महत्या अगड़े छात्र द्वारा भी की जाती है, परंतु न तो उनमें वंचित वर्गों के छात्र कारण होते हैं और न ही वे आत्महत्याएं जातिगत भेदभाव के कारण होती हैं।

यूजीसी के हालिया दिशा-निर्देश हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आत्महत्या करने वाले शोध छात्र रोहित वेमुला और पायल तडवी की माओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं को लेकर है। अब चूंकि रोहित वेमुला की माता अनुसूचित जाति से और पिता अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, इसीलिए मामलों की गंभीरता को देखते हुए नियमों को चुस्त किया गया है। वेमुला मामले में पिता के अन्य पिछड़ा वर्ग के होने से ‘दलित ऐक्ट’ लागू नहीं हो सका था।

उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को ‘मंडल आयोग’ की सिफारिशें लागू होने पर 2009 से आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ, तब उन्हें भी जातिगत भेदभाव का अनुभव हुआ। इसके बाद इस वर्ग ने भी अनुसूचित जाति-जनजातियों जैसा संरक्षण मांगना शुरू किया। इसी आधार पर संबंधित समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व दिव्यांग श्रेणियों के लिए भी भेदभाव रहित समता सुनिश्चित करने वाली समितियों के दरवाजे खोले।

सामान्य वर्ग के छात्रों की आशंकाओं का आधार काल्पनिक है। जहां तक नियमों के दुरुपयोग की बात है, वह हो नहीं सकता। होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है, चूंकि इन समितियों के अध्यक्ष संस्थानों के प्रमुख ही होंगे और संस्थान प्रमुख अपवाद छोड़ आमतौर पर सामान्य वर्ग के ही होते हैं। इक्विटी कमेटी में संस्थान से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे से एक-एक व्यक्ति सदस्य होगा। बाकी 60 फीसदी से अधिक सामान्य वर्ग से ही होंगे। जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप व आशंका भी आधारहीन है। मामले को संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान व उपाधियों से जोड़ना अन्याय और भेदभाव रोकने के लिए अमल को बाध्यकारी बनाना है।

ऐसा भी नहीं है कि नियम एकाएक थोप दिए गए हैं, अपितु यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट के समय से ही संस्थाओं में सर्वेक्षण चल रहे थे और नियम बन रहे थे। 2011 में उनके पद छोड़ने के बाद 2012 में अमल की प्रक्रिया कुछ तेज हुई। अब संविधान लागू होने की सालगिरह गणतंत्र दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय का यह विचार विमर्श में आया, तो सामान्य वर्ग की कई आशंकाएं हास्यास्पद-सी लगीं। वे कहते हैं, हमारे साथ भी भेदभाव हो सकता है। क्या किसी सवर्ण के साथ वैसा हुआ है? शिक्षा के आधारभूत पायदान- प्राथमिक शिक्षा से देखा जाए, तो वहां सामान्य छात्र-छात्राएं अलग, दलित अलग बिठाए जाते हैं। साठ फीसदी स्कूलों में सवर्ण दलित महिला के हाथों से बनाया मिड-डे भोजन नहीं खाते और गैर-दलित महिला खाना बनाने नहीं आती है। भेदभाव दूर न होने के कारण अनुसूचित जाति के 30 फीसदी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। पांच साल के मेघवाल छात्र को सवर्ण शिक्षक के घड़े से पानी लेने के ‘जुर्म’ में पीट-पीटकर मार डाला जाता है।

अब इस नियम के प्रभाव को देखें, तो संबंधित संस्थान के प्रमुख ही इक्विटी कमेटी के प्रमुख होंगे, वही तय करेंगे कि भेदभाव हुआ या नहीं, शिकायत झूठी है या सच्ची। चूंकि संस्थान प्रमुख प्राय: अनुसूचित जाति-जनजाति के नहीं होते, ऐसे में, वह न्याय तो नहीं ही कर पाएंगे। उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी पूरा नहीं है। यदि होता, तब भी वे 22 फीसदी से अधिक नहीं होते। अनुसूचित जाति-जनजाति के कुलपति एक फीसदी भी नहीं हैं, जबकि सामान्य वर्ग के 80 फीसदी से भी अधिक हैं। वे सामान्य के साथ भेदभाव क्यों होने देंगे? आईआईटी, आईआईएम, नर्सिंग ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, कृषि विश्वविद्यालय आदि स्वायत्त संस्थाओं में, जो राजकीय के समानांतर, बल्कि कई तो उससे भी आगे हैं, ये नियम अमल में नहीं हैं। वहां भेदभाव का निवारण कौन करेगा?

‘सामान्य वर्ग’ के लोग काल्पनिक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे साथ भी भेदभाव हो सकता है। कैसा भेदभाव? इस संदर्भ को संविधान के अनुच्छेद 14-15 से जोड़कर समझना चाहिए और नियमों के क्रियान्वयन को शिक्षा व अन्य स्तरों पर होने वाले, पक्षपात, भेदभाव और अनियमितता की गुंजाइशों तक विस्तार देना चाहिए।