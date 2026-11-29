उद्योग संगठन ‘फिक्की’ के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को रोजगार के पर्याप्त ‌अवसर पैदा न कर सकने और कर्मियों को उचित वेतन न देने को लेकर नाखुशी जताई। यह स्थिति तब है, जब सरकार कॉरपोरेट कंपनियों को…

हिमांशु, एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू

उद्योग संगठन ‘फिक्की’ के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को रोजगार के पर्याप्त ‌अवसर पैदा न कर सकने और कर्मियों को उचित वेतन न देने को लेकर नाखुशी जताई। यह स्थिति तब है, जब सरकार कॉरपोरेट कंपनियों को कई तरह की रियायतें दे चुकी है, जिनमें कॉरपोरेट टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरो में कटौती शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने भले ही पहली बार इतनी बेबाक टिप्पणी की हो, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्य आर्थिक सलाहकार कई बार यह मुद्दा उठा चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इन स्थितियों पर चिंता जाहिर की जा चुकी है। यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अलग-अलग मंचों से इस पर अपनी राय रखी है।

जहां तक कर्मचारियों की आमदनी और औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सवाल है, तो सरकार की चिंताएं सही हैं। मजदूरी और आमदनी से जुड़े आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के रोजगार सर्वेक्षणों से मिलते हैं। बीते कुछ वर्षों से तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) भी किया जा रहा है। इनके आंकड़े बताते हैं कि करीब डेढ़ दशक से नियमित वेतन पाने वाले कर्मियों की वास्तविक आमदनी लगातार घट रही है। 2011-12 से 2025 के बीच यह गिरावट सालाना औसतन 0.7 प्रतिशत रही है। आजाद भारत में, जब से ये आंकड़े उपलब्ध हैं, गिरावट का यह सबसे लंबा दौर है।

सरकारी कर्मचारियों की आमदनी में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है। साल 2004-05 और 2011-12 के बीच सालाना 3.8 फीसदी की वेतन-वृद्धि से यदि इसकी तुलना करें, तो उनकी आमदनी वास्तविक रूप में प्रतिवर्ष 0.1 फीसदी गिरी ही है। हालांकि, निष्पक्ष आकलन के लिए साल 2018-19 के बाद के रुझान को देखना चाहिए, क्योंकि उद्योग जगत को समर्थन देने वाली अधिकांश नीतियां इसी के बाद लागू की गई थीं।

रोजगार-सृजन के मामले में भी मिली-जुली तस्वीर दिखती है। साल 2017-18 के बाद देश में कुल रोजगार तो बढ़ा है, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी स्वरोजगार, महिलाओं की नौकरी और कृषि क्षेत्र की है। ये संकेत हैं कि रोजगार में यह वृद्धि किसी मजबूत और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण नहीं हुई, बल्कि मजबूरी में लोगों के काम करने से हुई है।

नियमित कर्मियों की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2011-12 में यह 8.4 करोड़ थी, जो 2018-19 में 11.2 करोड़ और 2025 में 14.5 करोड़ हो गई। कुल कर्मचारियों में इनकी हिस्सेदारी साल 2004-05 में 14 फीसदी थी, जो 2011-12 में बढ़कर 18 प्रतिशत और 2018-19 में 23.8 फीसदी हो गई, हालांकि 2025 में इसमें मामूली कमी आई और यह 23.6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2019 के बाद से दी गई टैक्स-छूट, सब्सिडी और प्रोत्साहन नियमित कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ाने में कुछ खास मददगार साबित नहीं हो सके।

हालांकि, आमदनी में गिरावट के लिए सिर्फ उद्योग जगत को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा, फिर चाहे चिंताएं अपनी जगह सही हों और इसका असर मांग पर भी पड़ता हो, जिसमें साल 2015-16 के बाद से गिरावट देखी गई है। इसकी पहली वजह तो यह है कि नियमित कर्मचारियों की कमाई में कमी पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ही शुरू हो गई थी। दूसरी, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ने की रफ्तार घटी है। साल 2004-05 से 2011-12 के बीच दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी में सालाना औसतन 6.5 फीसदी की वृद्धि हुई थी, लेकिन 2011-12 से 2025 के बीच यह रफ्तार घटकर आधे से भी कम, यानी 3.1 फीसदी सालाना रह गई। साल 2018-19 के बाद निजी क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी की वृद्धि दर और धीमी होकर सालाना 1.8 फीसदी हो गई।

सरकारी कामों में, जिनमें सरकार ही मुख्य नियोक्ता है, साल 2011-12 से 2025 के बीच दिहाड़ी मजदूरी में बढ़ोतरी सिर्फ 0.1 फीसदी सालाना हुई। मनरेगा मजदूरी में वास्तविक वृद्धि केवल 1.3 फीसदी सालाना रही। इसी तरह, पीएलएफएस के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2017-18 से 2025 के बीच स्वरोजगार से होने वाली कमाई में सालाना 0.26 फीसदी की ही वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसमें सालाना 0.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय आय और पीएलएफएस के आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें, तो साफ पता चलता है कि किसानों की वास्तविक आमदनी में भी साल 2015-16 के बाद गिरावट आई है। श्रम ब्यूरो के दिहाड़ी मजदूरी संबंधी आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं, जिसके मुताबिक, जुलाई-सितंबर, 2026 के दौरान दिहाड़ी मजदूरी में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले दो प्रतिशत की गिरावट आई है।

बेशक, कर रियायतों और प्रोत्साहन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिला हो, लेकिन ज्यादातर कामगारों की आमदनी में आई गिरावट के लिए सिर्फ यही क्षेत्र जिम्मेदार नहीं है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार और आमदनी बढ़ाने के लिए तंत्र को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा। वास्तव में, उद्योग जगत काफी लंबे समय से अर्थव्यवस्था में मांग की कमी का मुद्दा उठाता रहा है। यहां तक कि साल 2024 में एक उद्योग संगठन ने अपने बजट-सुझावों में मांग बढ़ाने के लिए मनरेगा की मजदूरी 40 फीसदी बढ़ाने और लोगों की खरीदारी बढ़ाने के लिए ‘उपभोग वाउचर’ देने की सिफारिश तक की थी।

निस्संदेह, उद्योग जगत ने कई बार कर्मचारियों के हितों से ज्यादा अपने मुनाफे को प्राथमिकता दी है, लेकिन बाजार में मांग ही कमजोर है, इसलिए निवेश न करने के लिए उनको पूरा कुसूरवार ठहराना सही नहीं होगा। वैसे भी, महज दोषारोपण से उनकी प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी। ऐसे में, असली सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? खासकर यह देखते हुए कि उद्योग जगत तो देश के सात प्रतिशत से भी कम कामगारों को रोजगार देता है और बाकी 93 फीसदी कामगारों की दशा भी बहुत बेहतर नहीं है।

साफ है, बाजार में मांग बढ़ाने के लिए लोगों की कमाई को बढ़ाना जरूरी है। साथ ही, उन तमाम क्षेत्रों के लिए भी सही नीतियां बनानी होंगी, जहां सरकार की भूमिका सबसे अहम है। जब देश में वास्तविक मजदूरी घट रही हो और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई हो, तब जुलाई 2026 में मनरेगा की जगह लागू की गई विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी ‘वीबी-जी राम जी’ योजना के तहत मजदूरी बढ़ाना एक अच्छा प्रयास हो सकता है। यह सरकार की संवेदनशीलता का भी संकेत होगा।