हिंदी पत्रकारिता को हुए दो सौ साल

विख्यात वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में एक बार कहा था ‘आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से इस बात पर विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस का बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था।..

राम मोहन पाठक,पूर्व कुलपति और शिक्षाविद् विख्यात वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में एक बार कहा था ‘आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से इस बात पर विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस का बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था।’

आइंस्टीन की इस अवधारणा और विचार के अनेक व्यावहारिक उदाहरण हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में बिखरे पड़े हैं। नई पीढ़ी को शायद ही विश्वास हो कि त्यागी, तपस्वी और बलिदानी संपादकों के अवदान की नींव पर हिंदी पत्रकारिता विकसित हुई है। आज हिंदी के प्रथम समाचार-पत्र उदन्त मार्त्तण्ड (प्रकाशित 30 मई, 1826) की दूसरी शताब्दी के अवसर पर इसके इतिहास का अध्ययन, विवेचन करने पर स्पष्ट है कि हिंदी पत्रकारिता में तेजस्वी, समर्पित, साधक संपादकों और पत्रकारों की परंपरा रही है।

एक जेब में पिस्तौल और दूसरी में हस्तलिखित क्रांतिकारी पत्र रणभेरी की प्रतियां लिए अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने वाले आज, संसार, हिंदी बंगबासी जैसे पत्रों के संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर, दंगों में जान गंवाने वाले प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, कलकत्ता (अब कोलकाता) में सेठ-साहूकारों की गद्दी-गद्दी (दफ्तर) जाकर अपने समाचार-पत्र बांचने वाले बाल मुकुंद गुप्त जैसे संपादकों के त्याग और बलिदान पर नई पीढ़ी का चकित होना स्वाभाविक भी है। ‘वृत्ति’ के बजाय ‘व्रत’ मानकर पत्रकारिता का जिन्होंने वरण किया था, ऐसे पत्रकारों पर नई पीढ़ी आसानी से विश्वास कर पाएगी?

तब प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं थी। पत्र निकालना व्यापार या उद्योग नहीं था। संपादक, मालिक, पत्रकार सभी भूमिकाएं एक साथ निभाने का बड़ा जोखिम लेकर समाचार-पत्र निकाले गए। यह कथा आदर्श के रूप में आज भी इतिहास के पन्नों में विद्यमान है। उदन्त मार्त्तण्ड भी ऐसा ही जोखिम भरा रचनात्मक प्रयास था, जो हिंदी पत्रकारिता की नींव का पत्थर बना। आज के युग में हमारे मीडिया को उदन्त मार्त्तण्ड जैसे पत्रों द्वारा स्थापित पुराने मूल्यों की जरूरत है।

धुन के पक्के कानपुर सदर दीवानी अदालत में पेशे से वकील युगल किशोर सुकुल (शुक्ल) दृढ़ इच्छाशक्ति और अदम्य साहस के साथ समाचार-पत्र के प्रकाशन का संकल्प लेकर 700 मील (1,000 किलोमीटर) दूर कलकत्ता पहुंचे थे। तब छापाखाना का केंद्र कलकत्ता ही था। अपनी कुल जमा पूंजी और उधार की छोटी सी धनराशि के साथ अंग्रेजों की राजधानी पहुंचकर उन्होंने गवर्नर जनरल के यहां हिंदी में साप्ताहिक समाचार-पत्र उदन्त मार्त्तण्ड के प्रकाशन के लिए अर्जी लगा दी। 19 फरवरी, 1826 को अनुमति मिलते ही उन्होंने 30 मई को प्रथम अंक प्रकाशित करके इस तिथि को हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अमर कर दिया। कलकत्ता की आमड़ातल्ला गल्लि (गली), कोल्हूटोला से प्रारंभ में प्रकाशित पत्र पाठकों में लोकप्रिय हुआ। साप्ताहिक पत्र का वार्षिक मूल्य दो रुपये रखा गया।

प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित उदन्त मार्त्तण्ड में देश-विदेश के समाचार, घटना, दुर्घटना, आयोजन, सरकारी विज्ञप्ति, विज्ञापन, पानी के जहाज की समय सारणी, साहित्य, कलकत्ता के व्यापारिक समाचार, सामयिक मुद्दे, बाजार भाव, अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा धार्मिक-नैतिक समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते थे। सुकुल जी के अनुसार, ‘नाना देश के सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर पढ़ें और समझ लें, इसीलिए इसके कल्याण के विषय में गवर्नर जनरल की आज्ञा से चित्त लगाया कि एक प्रकार से नया ठाठ ठाठा।’ उदन्त मार्तण्ड का ध्येय वाक्य (मास्टहेड पर प्रकाशित) था ‘हिन्दुस्तानियों के हित हेत’। इसकी आत्मा ‘सत्य’ थी, जो आज भी मीडिया की आत्मा है।

उदन्त मार्त्तण्ड की भाषा प्रचलित हिंदी से कुछ अलग थी। इस पत्र ने भाषा की शुद्धता पर बल दिया। सुकुल जी ने पत्र में मूल रूप से ब्रजभाषा तथा अवधी का उपयोग किया। साथ ही अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों, प्रचलित मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया। केवल शुद्धता ही नहीं, बल्कि उच्चारण के अनुसार शब्दों के प्रयोग से पत्र की भाषा लोकभाषा से प्रभावित रही। इस अल्पजीवी पत्र का अंतिम अंक 4 दिसंबर, 1827 को निकला। नाममात्र के विज्ञापन और डाक व्यय की सरकारी सुविधा के अभाव में इस पत्र ने दम तोड़ दिया। 18 महीने की अवधि में निकले कुल 79 अंक हिंदी पत्रकारिता की थाती हैं, जिसके कुछ अंक नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता में संरक्षित हैं।

हिंदी को पत्रकारिता और जन-संचार की भाषा बनाकर लोक शिक्षण, लोक चेतना, जनजागरण और स्वाधीनता के संकल्प का माध्यम बनाने वाला उदन्त मार्त्तण्ड केवल अखबार नहीं, बल्कि क्रांतिकारी, युग प्रवर्तक प्रयास था। यह प्रस्थान बिंदु इसलिए भी है कि लोकभाषा हिंदी में तब कोई समाचार-पत्र नहीं था। अन्य भाषाओं के पत्र थे, किंतु आम लोगों तक उनकी पहुंच नहीं थी। हिंदी पाठकों के लिए इस अभाव और रिक्तता की पूर्ति उदन्त मार्त्तण्ड ने की। उदन्त मार्त्तण्ड, यानी उगता हुआ सूर्य। इसका एक और अर्थ है- उदन्त अर्थात् समाचार और मार्तण्ड, यानी सूर्य, इस प्रकार समाचार रूपी सूर्य।

आज 200 वर्ष बाद भी उदन्त मार्त्तण्ड का स्मरण प्रेरणादायी है। इसका स्मरण हमें प्रेरित करता है कि तकनीक पुरानी या निष्प्रयोज्य हो सकती है, लेकिन उदन्त मार्त्तण्ड जैसे समाचार-पत्रों द्वारा स्थापित निष्पक्षता, सरोकार, लोकहित, भाषा की शुद्धता जैसे शाश्वत-सनातन मूल्य आज भी उपयोगी और प्रासंगिक हैं। पत्रकारिता के महासागर में जब-जब मीडिया का जहाज डगमगाएगा, तब-तब उदन्त मार्त्तण्ड जैसे समाचार-पत्रों की ऐतिहासिक धरोहर उसे समुद्र-तटों पर विद्यमान दीप स्तंभ (लाइट हाउस) की तरह सही रास्ता दिखाएगी।

कुछ दिनों में ही यह समाचार-पत्र अंग्रेज सरकार के मुलाजिमों तथा शासन-प्रशासन की आंखों में खटकने लगा। उनसे बचाने के लिए हिंदी प्रेमियों से की गई मदद की अपीलों का कोई असर नहीं हुआ और हिंदी पत्रकारिता का एक ऐतिहासिक उपक्रम इतिहास बन गया। इसके अंतिम अंक में पंडित युगल किशोर की यह मर्मांतक उक्ति हमें आज भी कुरेदती है- ‘आज दिवस लौं उग चुक्यो यह मार्त्तण्ड उदन्त/ अस्ताचल को जात है दिनकर दिन को अन्त।’

हिंदी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, प्रांतीय एवं केंद्र सरकार द्वारा इस पत्र पर यदि व्यापक शोध कराए जाएं, तो इसके ऐतिहासिक योगदान को समाज के समक्ष रखना इसकी दूसरी शताब्दी की सार्थकता होगी।