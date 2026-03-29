विदेशी तेल पर निर्भरता घटाए भारत

दुनिया की राजनीति और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच दूरी उतनी नहीं है, जितनी अक्सर समझी जाती है। ईरान युद्ध ने यह बात फिर से साफ कर दी है। तेल और गैस की आपूर्ति अटकने का असर सीधे रसोई, जेब और रोजगार तक पहुंचता है…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार दुनिया की राजनीति और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच दूरी उतनी नहीं है, जितनी अक्सर समझी जाती है। ईरान युद्ध ने यह बात फिर से साफ कर दी है। तेल और गैस की आपूर्ति अटकने का असर सीधे रसोई, जेब और रोजगार तक पहुंचता है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस संकट का किस तरह हल निकाल रही हैं, बल्कि यह भी है कि इसका असर भारत के आम नागरिक पर कैसे पड़ रहा है और इससे निपटने की क्या संभावनाएं हैं?

गुजरे शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये से घटाकर तीन रुपये कर दिया, जबकि डीजल में 10 रुपये की कमी करते हुए उसे शून्य कर दिया। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती वैश्विक कीमतों के असर से देश के लोगों को बचाना और घरेलू बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित रखना है। इस युद्ध ने फिर यह याद दिलाया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद अगर किसी एक चीज पर टिकी है, तो वह है ऊर्जा।

फिलहाल दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की बनावट देखें, तो पता चलता है कि तेल और गैस सिर्फ दो वस्तुएं नहीं हैं। ये उत्पादन, परिवहन, खाद्य सुरक्षा और महंगाई के पूरे सिलसिले का आधार हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में लगी आग की आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव हो रहा है। आशंका है कि कच्चा तेल काफी ऊपर जाएगा। इससे न केवल ऊर्जा लागत बढ़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई पर भी दबाव बढ़ रहा है। कई विश्लेषक इसे ‘ऊर्जा-जनित महंगाई’ की नई लहर बता रहे हैं। इसमें आर्थिक विकास के धीमा पड़ने और कीमतें बढ़ने, यानी ‘स्टैगफ्लेशन’ का खतरा उभर रहा है।

खास बात यह है कि युद्ध की शुरुआत करने वाला अमेरिका बाकी देशों के मुकाबले कुछ सुरक्षित स्थिति में है। शेल ऑयल और गैस उत्पादन ने उसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता के करीब ला दिया है। फिर भी, वहां पेट्रोल की कीमतों और महंगाई में बढ़त देखी जा रही है। ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया व नीतियां खासकर इस बात पर केंद्रित हैं कि वह अपने रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग कैसे करे और मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई को काबू में रख सके।

इसके उलट यूरोप जटिल समस्या से जूझ रहा है। वहां की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, खासकर जर्मनी और इटली जैसी ताकतें बड़े पैमाने पर तेल और गैस आयात करती हैं। रूस-यूक्रेन संकट के बाद से ही पूरा यूरोप ऊर्जा असुरक्षा का सामना कर रहा था। ऐसे में, ईरान युद्ध उसके लिए एक और झटका है। ऊर्जा सब्सिडी, गैस भंडारण और अक्षय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सबके बाद भी औद्योगिक लागत में बढ़त और विकास की रफ्तार में गिरावट साफ दिख रही है।

हालांकि, दिख यह भी रहा है कि चीन कैसे हर मोर्चे पर दूर की सोच रहा था। उसका हाल भी अपेक्षाकृत स्थिर और दीर्घकालीन योजना पर आधारित है। उसने पहले से ही अपनी ऊर्जा आपूर्ति का विकेंद्रीकरण कर लिया था। साथ ही लंबे दौर के तेल और गैस-आपूर्ति करारों के जरिये भी उसने पक्का किया है कि वह किसी एक स्रोत पर ज्यादा निर्भर न रहे। रूस और अन्य देशों से स्थिर आपूर्ति के अलावा उसके बड़े रणनीतिक भंडार भी उसेे बुरे असर से बचाते हैं।

एक दिलचस्प उदाहरण जापान का अनुभव भी है। लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर होने के बावजूद वह कीमतों के उतार-चढ़ाव से काफी कम प्रभावित होता है। इसके लिए उसने ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल, आपातकालीन भंडार और परमाणु ऊर्जा स्रोतों का बेहतर दोहन करने की रणनीति अपनाई है। यह इस बात का सुबूत है कि आयात पर बड़ी निर्भरता के बावजूद सरकार और संस्थानों के स्तर पर अच्छी तैयारी किसी मुसीबत का मुकाबला करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

साफ है, जिस देश की ऊर्जा नीति जितनी मजबूत और वैविध्यपूर्ण होती है, उसके लोग उतने ही कम प्रभावित होते हैं। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती बड़ी है। हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 85-90 प्रतिशत आयात करते हैं और इसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से ही आता है। इसीलिए तेल की कीमतों का असर महंगाई, चालू खाता घाटे और रुपये पर दबाव के रूप में सामने आता है। औद्योगिक लागत बढ़ने से विकास दर भी प्रभावित होती है।

हालांकि, तस्वीर पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। भारत ने बीते वर्षों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जो इस संकट में राहत का आधार बन सकते हैं। जैसे, रूस से रियायती तेल खरीदने की नीति ने कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की है। अभी-अभी घटाई गई उत्पाद दर भी महंगाई के झटके को कम करने की ही कोशिश है। मगर ये तात्कालिक उपाय हैं, लंबे दौर का समाधान नहीं। अगर ऊर्जा संकट बार-बार लौटता है, तो उसका बोझ अंततः आम आदमी पर ही पड़ता है। इसलिए भारत को अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करने होंगे।

इस दिशा में सबसे जरूरी है- सतत ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना। सौर और पवन ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि वे बाहरी निर्भरता को भी कम करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है- सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल। अगर शहरों में बेहतर और सस्ता सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो, तो ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर व्यक्तिगत स्तर पर कम होगा। इसी तरह, ऊर्जा-कुशल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग भी घरेलू खर्च को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यही ऊर्जा दक्षता है। इसी तरह के प्रयास आपात स्थिति में कारगर साबित होंगे।

वैसे, कूटनीति की भूमिका इसमें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तेल-गैस आपूर्ति करने वाले अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों में संतुलन रहे, तो ये चीजें अच्छे दाम और बेहतर शर्तों पर मिल सकती हैं, जिसका लाभ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

कुल मिलाकर, ईरान युद्ध जैसे संकट केवल अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं हैं; यह आम आदमी की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। अगर सरकार ऊर्जा सुरक्षा, अर्थनीति और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन साध सके, तो न केवल इस संकट का मुकाबला हो सकता है, बल्कि आगे के लिए एक मजबूत और न्यायपूर्ण आर्थिक ढांचा भी तैयार किया जा सकता है।