दक्षिण के धनी मंदिरों से सीखना चाहिए

ऐसा कम ही होता है कि चोरी की कोई एक घटना पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर जिस तरह से श्रद्धालुओं के चढ़ावों में से नगदी और जेवरात की चोरी के आरोप लगे, उनसे उस विशाल…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी ऐसा कम ही होता है कि चोरी की कोई एक घटना पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर जिस तरह से श्रद्धालुओं के चढ़ावों में से नगदी और जेवरात की चोरी के आरोप लगे, उनसे उस विशाल हिंदू मानस का आहत होना बहुत स्वाभाविक है, जिसे संगठित करके समकालीन समाज और राजनीति को प्रभावित कर सकने में समर्थ एक विशाल आंदोलन चलाया गया और जिसने तब से सारे चुनावी समीकरण बदल दिए।

शुरुआत में हल्के-फुल्के ढंग से चढ़ावे में चोरी के आरोप लगाए गए और ट्रस्ट के लोगों ने इसे हल्के में लेकर टालने की कोशिश की। जल्द ही आरोपों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। रुपये-पैसों की गिनती से शुरू हुई बात शीघ्र ही उन सोने-चांदी की ईंटों और आभूषणों तक पहुंच गई, जिन्हें दर्शनार्थी श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाते रहे हैं। आरोपित किया गया कि चढ़ावे की गिनती के समय जिन सीसीटीवी कैमरों को नजर रखनी थी, वे ऐन मौके पर बंद कर दिए जाते थे या उनमें की गई महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाती थी। एक बार बांध टूटा, तो फिर आरोपों की बाढ़ आ गई। कई तरह के तथ्य सामने आए। मसलन, रोकड़ गिनने वालों की नियुक्तियां भाई-भतीजावाद से हुईं; पहले भी ऑडिट ने कुछ त्रुटियां पकड़ी थीं, जिन्हें नजरंदाज किया गया; बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध थी।

एक बार जोर पकड़ने के बाद यह संभव नहीं रह गया कि आरोपों को कालीन के नीचे बुहारा जा सके। मजबूरन राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। कई दिनों तक अनुमानों, अफवाहों और उत्तेजना का माहौल गर्म रहा और जब एसआईटी की रिपोर्ट आई, तो यह साबित हो गया कि ट्रस्ट की गतिविधियां या चढ़ावे का प्रबंधन संदिग्ध हरकतों में लिप्त था। यह अलग बात है कि रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ आठ छोटे मुलाजिमों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। यद्यपि रिपोर्ट आम जन के लिए जारी नहीं हुई है, पर इस एफआईआर से आम समझ यही बनी कि घपलों का ठीकरा आठ छोटे कर्मचारियों के सिर पर फोड़कर ट्रस्ट के उन ताकतवर सदस्यों को बचाने की कोशिश की गई है, जिनकी छत्रछाया में ये कर्मी फल-फूल रहे थे।

राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया में इससे भूचाल आ गया और ट्रस्ट सदस्य चंपत राय व अनिल मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी गोपाल राव को भी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इन इस्तीफों से विशाल हिंदू मानस की आहत भावनाएं किस हद तक शांत हो सकेंगी, कह सकना मुश्किल है। सही आकलन के लिए अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी होगी।

उत्तर भारत के मंदिरों में आस्थावान हिंदुओं के चढ़ावों के दुरुपयोग का आरोप पहली बार नहीं लग रहा है। यह एक आम जानकारी का विषय है कि ज्यादातर मठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा सामर्थ्य के अनुसार बड़ी मात्रा में नगदी और सोने-चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं और अपवाद स्वरूप ही कुछ में व्यवस्थित ढंग से उनका हिसाब-किताब रखा जाता है। इनमें ऐसे धार्मिक स्थलों की संख्या और कम होगी, जिनकी आय का छोटा सा हिस्सा भी शिक्षा या चिकित्सा जैसे सार्वजनिक कल्याण के कामों पर खर्च किया जाता हो। इनके बरक्स दक्षिण के ‘तिरुपति तिरुमला देवस्थानम्’ जैसे विशाल आय वाले धार्मिक ट्रस्ट हैं। यह ट्रस्ट प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंध देखता है। यह भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ही तरह सरकार द्वारा स्थापित है, पर उसका वित्तीय प्रबंधन निजी क्षेत्र की किसी कुशल कंपनी की तरह होता है।

देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक वेंकटेश्वर मंदिर अपनी आय से शिक्षा व चिकित्सा के कई महाविद्यालय और अस्पताल चलाता है। तिरुपति के परिसर में हजारों लोगों को दोनों वक्त भरपेट भोजन कराया जाता है। हजारों लोगों को साफ-सफाई के माहौल में बिना किसी अव्यवस्था के सामूहिक रूप से जीमते देखना एक खास तरह का अनुभव है। यहां कोई भोजन बनाने वालों, परोसने वालों या खाने वालों की जाति नहीं पूछता। यह इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के बहुत से मंदिरों में आज भी दलितों को प्रवेश मुश्किल से मिलता है। उत्तर भारत में सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है, जो तिरुपति देवस्थानम से प्रतिस्पर्द्धा कर सकने में समर्थ शैक्षणिक या चिकित्सकीय संस्थान चलाती है। यह संस्था भी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अतिरिक्त दर्शनार्थियों को मुफ्त भोजन और सस्ते आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करती है।

यह स्वस्थ लक्षण है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावों की चोरी से इस विमर्श की शुरुआत हुई है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जैसी अकूत संपदा वाली धार्मिक संस्थाओं के आय-व्यय का पारदर्शी तरीके से लेखा-जोखा रखा जाए। ऐसी भी मांग उठ रही है कि भक्तों से प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हित में खर्च किया जाए। उत्तर भारत, खास तौर से हिंदी पट्टी शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्र में दक्षिण के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे है। यह अपेक्षा करना अनुचित न होगा कि सामान्य जन से प्राप्त धन भक्तों के कल्याण पर भी खर्च किया जाए।

दरिद्र नारायण की सेवा का माहात्म्य तो हम निरंतर बखानते हैं, पर यदि मंदिर भूखों को निःशुल्क भोजन कराएं, तो क्या यह उनकी सबसे बड़ी सेवा नहीं होगी? हर मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ भीख मांगती दिखती है, मंदिर उनके लिए सम्मान के साथ भोजन की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार, मंदिरों की तिजोरियों में भारतीय रिजर्व बैंक की अभिरक्षा से अधिक सोना पड़ा हुआ है। इस संपदा का उपयोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले भारतीयों की जीवन-स्थिति सुधारने में किया जा सकता है।

अब जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावों के दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, तब देखना यह है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियों पर ही यह खत्म तो नहीं हो जाएगी। ट्रस्ट और उसे संचालित करने वाले संगठनों की साख तभी बच पाएगी, जब गिरफ्तार लोगों के आकाओं तक कानून के लंबे हाथ पहुंचेंगे।