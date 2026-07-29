हमारी स्मृतियों को भिगोने आया सावन

आसमान पर उमड़ते-घुमड़ते मेघों ने संकेत दे दिया है- सावन आ चुका है। अब अगले कई दिनों तक रिमझिम फुहारें मिट्टी को, मन को और जीवन को भिगोती रहेंगी। पत्तों से पानी झर रहा है, शाखाओं से बूंदें गिर रही हैं, डामर की सड़कें…

प्रियदर्शन,वरिष्ठ पत्रकार आसमान पर उमड़ते-घुमड़ते मेघों ने संकेत दे दिया है- सावन आ चुका है। अब अगले कई दिनों तक रिमझिम फुहारें मिट्टी को, मन को और जीवन को भिगोती रहेंगी। पत्तों से पानी झर रहा है, शाखाओं से बूंदें गिर रही हैं, डामर की सड़कें और सीमेंट की इमारतें भी पानी सोख रही हैं, जैसे न जाने कितने दिनों की प्यासी हों। एक खोई हुई गंध भी पता नहीं, कहां से उग आई है, जो बचपन की याद दिला रही है।

क्या मौसम की यह कविता जीवन के लगातार शुष्क होते गद्य को बस क्षणिक तरलता देने के लिए है? यह सच है, अब का भागता-दौड़ता जीवन जितना क्लांत हो गया है, प्रकृति जिस तरह सीमेंट के अथक-अनवरत निर्माण से घिरी हुई है, आंखें जिस तरह धूल और धुएं को झेलने की अभ्यस्त हो चली हैं, आसमान के दृश्य जितने सिकुड़ते जा रहे हैं, जलवायु-परिवर्तन का आघात झेलता ऋतु-चक्र जितना अनिश्चित हो गया है, उसमें सावन का आना-जाना कई बार मालूम तक नहीं होता और होता भी है, तो महसूस नहीं होता। वह आषाढ़ भी निपट सूखा निकल जाता है, जो दरअसल आने वाले सावन की खुशनुमा दस्तक-सा आता था।

इसी आषाढ़ के पहले दिन कालिदास का यक्ष मेघ को अलकापुरी की राह बताता है कि वह जाए और उसकी विरह-विमर्दिता यक्षिणी को उसका संदेश पहुंचाए। मेघदूतम भारत की वह कविता है, जिसमें मिथक, इतिहास, भूगोल सब मथ जाते हैं और संवेदना की वर्षा से विगलित एक भारतीय मन दिखाई पड़ता है। कालिदास के इसी काव्य को केंद्र में रखकर मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन जैसा अविस्मरणीय नाटक लिख डालते हैं, जहां मल्लिका वर्षा के अनुभव को ‘नीलकमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय’ बताती है।

वसंत को ऋतुराज और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहते हैं, लेकिन असली वैभव सावन का है, जो वसंत की मादकता और वर्षा की सरसता का एक साथ संधान कर डालता है। सावन में न आषाढ़ वाली सलज्जता है और न भादो वाली आक्रामकता, जब बादल गड़गड़ाते हुए धरती पर टूट पड़ने को आमादा दिखाई पड़ते हैं और कई दिन हटने का नाम नहीं लेते। सावन मृदु संगीत जैसा है, जो हमारे भीतर कई राग-विराग सृजित करता है। हमें वर्तमान के कोलाहल से उठाकर किसी विगत में प्रक्षेपित कर डालता है- हम याद करते हैं पुरानी बारिशों को, कागज की नावों को और उस बचपन को, जो वक्त की नदी में किसी कागज की नाव की तरह ही गल गया।

यह अनायास नहीं है कि रोमानियत की मारी हिंदी फिल्मों में मौसमों के सबसे ज्यादा गाने सावन को लेकर हैं। कभी नैना सावन-भादो होते हैं, कभी रिमझिम गिरते सावन में मन सुलग-सुलग जाता है, तो कहीं सावन के झूले सजते हैं और कहीं प्रतीक्षा की जाती है कि सावन को आने दो। बारिश के ये इंद्रधनुषी, मेघवर्णी, विद्युत-चपल गीत न होते, तो हिंदी फिल्मी गीतों का संसार शायद कुछ सूना होता।

हिंदी की बहुत सारी कविता सावन की बूंदों और उनसे बनने वाली स्मृतियों के बीच बनी है। निराला, पंत, महादेवी, प्रसाद- सबके अपने बादल राग हैं, सावन हैं, नीर भरी दुख की बदली है और धधकती मरु ज्वाला तथा कन को तरसती चातकी के बीच जीवन घाटियों की सरस बरसात है। गोपाल सिंह नेपाली पाते हैं कि इस रिमझिम में चांद हंसा है और सावन को मुक्ति से जोड़कर देखते हैं- सुख-दुख के मृदु कटु अनुभव को/ चलो हृदय, फुहियों से धो लो/ तुम्हें बुलाने आया सावन/ चलो-चलो अब बंधन खोलो।

भवानी प्रसाद मिश्र इस सावन को बिल्कुल अलग ढंग से याद करते हैं। रात भर पानी गिरता रहा है और प्राण मन घिरता रहा है, सुबह पर रात वाली छाप है। कवि कहते हैं- हाय, पानी गिर रहा है/ घर नजर में तिर रहा है/ चार भाई चार बहिनें/ भुजा भाई प्यार बहिनें/ खेलते या खड़े होंगे/ नजर उनकी पड़े होंगे/ पिताजी जिनको बुढ़ापा/ एक क्षण भी नहीं व्यापा/ रो पड़े होंगे बराबर/ पांचवें का नाम लेकर। ये बीच की पंक्तियां हैं। यह लंबी कविता भारतीय घरों के पहले विस्थापन की स्मृति बनाती है, जब गांव से लोग पहली बार शहर आ रहे थे। जब खेतिहर घर टूटे नहीं थे और सावन का पानी मेघों से आंखों तक चला आता था- रिश्तों के उस पुल से बहता हुआ, जो बेहद मजबूत था। तब कवि कहते हैं- हे सजीले हरे सावन/ हे कि मेरे पुण्य पावन/ तुन बरस लो वे न बरसें/ पांचवें को वे न तरसें।

तब से अब तक पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका है। न वह भाषा बची है, न मन बचा है और न रिश्ते बचे हैं। जीवन के नए उजाड़ों में नई बस्तियां बसाने को मजबूर या अभिशप्त भारत फ्लैटों के गमलों में पुरानी स्मृतियों के प्रतीक की तरह फूल रोपता है, पानी डालता है और उनके खिलने पर खुश भी होता है। वह सारा पर्यावरण अब रीत चुका है, जिसमें सावन सब कुछ भिगोता हुआ, पुनर्नवा करता हुआ आता और चला जाता था। सावन अपने साथ पूजा भी लाता था, त्योहार भी लाता था, संगीत भी लाता था, शिव को जल देने वाली कांवड़ यात्राएं भी लाता था। झूले लगते थे, कजरी गाई जाती थी, जो श्रावणी कजरी के रूप में लोक से शास्त्र तक पहुंच जाती थी। छाले भरे पांवों से श्रद्धालु आस्था का सफर तय करते हुए अपने इष्ट तक पहुंचते थे। अब भी यह सब होता है, लेकिन भीतर का रस निचुड़ा हुआ है, मन की परती सूखी हुई है, जीवन के कई कोने खाली हैं, जिनको हम तरह-तरह के उपभोक्तावादी कबाड़ से भर रहे हैं। आस्था इन दिनों उद्धत है, श्रद्धा दुर्विनीत, धर्म खोखला हुआ जा रहा है।

ऐसे में सावन को याद करने का क्या कोई औचित्य बचा है? बचा हुआ है, क्योंकि स्मृति का भी अपना जल होता है, संवेदना के भी अपने मेघ होते हैं, शब्दों की भी अपनी संजीवनी होती है। जो ठिकाने हम छोड़ आए, जो घर हम बसा नहीं पाए, जो परिवार बिखरे-बिखरे से लगते हैं, उन्हें फिर भी जोड़े रखने की जिद, उन तक फिर से अपना संदेश पहुंचाने की कामना, किसी विफल यक्ष की तरह अदृश्य मेघ को पुकारने की इच्छा- यह सब इसलिए संभव है कि हम में एक सावन बचा हुआ है, जो हमारे भीतर मुरझा रहे फूलों को अचानक बरसकर जीवित कर जाता है। बाहर बारिश होती है, तो भीतर भी टप-टप पानी चूता है। आंख भले सूखी रहे, दिल भर आता है, पुरानी कविताएं याद आती हैं, पुराने गीत गुनगुनाने का मन करता है, फिर कुछ पुराना हो जाने का मन करता है।