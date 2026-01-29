और न्यायपूर्ण हों यूजीसी के नए नियम

संक्षेप: उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नए नियम ‘प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन’ का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने यूजीसी की अधिसूचना पर रोक लगाते…

सुखदेव थोराट,पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नए नियम ‘प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन’ का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने यूजीसी की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए इसकी सुनवाई की नई तारीख मुकर्रर की है। जरूरत यह समझने की है कि आखिर यह नियम क्यों बनाया गया और अब इसके विरोध के बिंदु क्या हैं?

दरअसल, नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठत मेडिकल कॉलेज एम्स (2008 में) समेत देश के कई उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से भेदभाव के खिलाफ नियम बनाने को कहा था। इसके बाद यूजीसी (प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस) रेगुलेशंस-2012 बना था।

इस बीच हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला और मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी द्वारा खुदकुशी करने के बाद इनकी माओं ने 2012 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने यूजीसी से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इसके जवाब में यूजीसी ने बताया कि अन्य बातों के अलावा, वह अपने प्रावधानों को और बेहतर बनाने के लिए 2012 के नियमों में संशोधन कर रहा है। उसने जनवरी 2025 में अपने संशोधित नियमों पर ‘फीडबैक’ मांगा और इस महीने उसे अधिसूचित कर दिया। यूजीसी ने संशोधित नियमों में शिक्षण परिसरों में भेदभाव के खिलाफ जागरूकता के तंत्र में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसने कई महत्वपूर्ण कमियां छोड़ दीं, जिनको दुरुस्त करने की जरूरत थी।

सबसे पहली कमी तो यही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इसकी परिभाषा भ्रमित करने वाली है। एक तरफ, यूजीसी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करता है, लेकिन जब परिभाषा की बात आती है, तो यह कहता है कि ‘वही विश्वविद्यालय और कॉलेज उच्च शिक्षण संस्थान के दायरे में आते हैं, जो यूजीसी कानून- 1956 की धारा-3 के तहत आते हैं।’ यानी, लगभग 1,168 विश्वविद्यालय और 45,473 कॉलेज। इसका मतलब है कि यह 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और लगभग 12,002 स्वायत्त शिक्षण संस्थानों को वह अपनी परिभाषा से बाहर कर देता है। आईआईटी और आईआईएम, दोनों राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। आईआईटी जहां ‘इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐक्ट-1961’ के तहत स्थापित किए गए हैं, तो आईआईएम 2017 के ‘आईआईएम ऐक्ट’ द्वारा शासित होते हैं।

इसी तरह, पॉलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण व नर्सिंग संस्थान एआईसीटीई, एनसीटीई और आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकाय हैं। इन संस्थानों को यूजीसी अधिनियम की धारा-3 के तहत मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीधे मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका मतलब है कि संशोधित नियम से संभवतः उच्च शिक्षण संस्थानों का बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों को मंत्रालय के नियमों के तहत लाया जाए।

प्रस्तावित नियमों में दूसरी गंभीर खामी यह है कि साल 2012 के नियमों के उलट ये भेदभाव के रूपों का वर्गीकरण नहीं करते हैं। 2012 के नियम में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम-1955 और अत्याचार अधिनियम-1989 की तर्ज पर नामांकन, मूल्यांकन, शिक्षण, खेल, सामाजिक जीवन, हॉस्टल और डाइनिंग हॉल से संबंधित 28 प्रकार के भेदभाव की सूची दी गई है। अस्पृश्यता की जड़ों को देखते हुए, ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम-1955’ ने लगभग 17 और ‘अत्याचार अधिनियम-1989’ ने लगभग 40 प्रकार के भेदभाव की पहचान की थी। मौजूदा प्रस्तावित नियम 2012 के नियमों की भावना के खिलाफ जाकर यह काम इक्विटी कमेटी पर छोड़ देता है। इसमें कहा गया है कि इक्विटी कमेटी को भेदभाव वाले कृत्यों की उदाहरण वाली सूची बनानी व प्रसारित करनी होगी। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इक्विटी कमेटी को अस्पृश्यता की गहराई और भेदभाव की पर्याप्त समझ होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार अधिनियम-1989 के संदर्भ में इसकी जटिलता का जिक्र करते हुए कहा था, ‘ऐसे अपराध अनुसूचित जाति और जनजातियों को अपमानित करने और दबाने के लिए किए जाते हैं, ताकि उन्हें दमित जा सके। इसमें गहरी घृणा, अपमानजनक व नीच व्यवहार शामिल हैं। इसलिए, वे विशिष्ट किस्म के अपराध हैं, जिनकी तुलना भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) के तहत आने वाले अपराधों से नहीं की जा सकती।’ आईआईटी मुंबई की एक घटना जातिवादी बीमार मानसिकता के उदाहरण के लिए सटीक होगा। दलित लड़कियों से अगड़ी जाति के एक छात्र ने पूछा, ‘कोटा से आई हो या कोठे से आई हो?’

अपने घिनौने स्वभाव के कारण, भेदभाव के रूपों को सरकार ने दोनों अधिनियमों में वर्गीकृत किया है। शिक्षण संस्थान में इक्विटी कमेटी भेदभाव के कई रूपों के वर्गीकरण में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, अगर पहचान का काम अलग-अलग शिक्षण संस्थानों पर छोड़ दिया जाता है, तो भेदभाव के रूप अलग-अलग होंगे और कानूनी भ्रम पैदा होगा। इसलिए, यूजीसी को 2012 के नियमों में अपनाई गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और भेदभाव के रूपों का साफ तौर पर वर्गीकरण करना चाहिए, जो देश के सभी शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू हों।

साल 2026 के नियमों की एक और कमी इक्विटी कमेटी के गठन से जुड़ी है। हैरानी की बात है कि संस्थान के प्रमुख को इस कमेटी का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह, संस्थान का मुखिया दोनों तरफ बैठेगा- एक तरफ, सिफारिश करने वालों के साथ, तो दूसरी तरफ इन सिफारिशों के आधार पर फैसला लेने वाले व्यक्ति के तौर पर। इससे हितों का टकराव होगा। अंतिम फैसला लेने वाले संस्थान के प्रमुख को सिफारिश करने वाली इक्विटी कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आखिर में, इक्विटी कमेटी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का जिक्र किया गया है, जो गलत है। फैसला लेने में उन्हें प्रभावी भूमिका निभाने के लिए कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए था।

यूजीसी को शैक्षिक संस्थानों में समानता को सही मायने में बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव की बुराई के कारण अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता को न्याय दिलाने के लिए इन कमियों को दूर करना चाहिए।