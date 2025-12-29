कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कामयाबी

संक्षेप: साल 2025 के समापन की ओर बढ़ने के साथ ही स्वाभाविक रूप से विश्व और भारत के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में आई चुनौतियों की पिछले वर्षों से तुलना और आने वाले वर्ष के गर्भ में छिपी संभावनाओं का लेखा-जोखा चल रहा है…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी साल 2025 के समापन की ओर बढ़ने के साथ ही स्वाभाविक रूप से विश्व और भारत के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में आई चुनौतियों की पिछले वर्षों से तुलना और आने वाले वर्ष के गर्भ में छिपी संभावनाओं का लेखा-जोखा चल रहा है। कानून और शांति-व्यवस्था एक ऐसा ही क्षेत्र है, जिससे जुड़ी साल भर की घटनाओं का सिंहावलोकन दिलचस्प होगा।

इस साल की शुरुआत ऐसी दुर्घटना से हुई, जिसके चलते एक बड़ी उपलब्धि का आस्वादन करता देश कुछ देर के लिए ठिठक सा गया। प्रयागराज में हर बारह साल बाद लगने वाले कुंभ मेले के दौरान भगदड़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की अकाल मृत्यु हो गई। यद्यपि मौत की संख्या के सरकारी और गैर-सरकारी दावों में बड़ा फर्क है, पर यह कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के स्नान का जश्न मनाते राष्ट्र की खुशी में खलल जरूर पड़ गया।

यदि पूरे साल की किसी एक उपलब्धि को रेखांकित करना हो, तो उस संभावना को किया जा सकता है, जिसके तहत देश के लगभग सौ जिलों में चार दशकों से भी अधिक समय से चल रहे सशस्त्र वामपंथी संघर्ष के अंत के आसार दिखने लगे हैं। आज से तीन वर्ष पहले जब गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक कई राज्यों में फैले माओवाद को खत्म करने की घोषणा की थी, तब सभी के मन में इस दावे को लेकर संशय था। सशस्त्र लड़ाकों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत धीमी रफ्तार से हुई, लेकिन समय के साथ इसमें तेजी आती गई। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बन गई और राज्य को मांगने पर पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल मिलने लगे। साल भर पुलिस के साथ माओवादियों की मुठभेड़ें और उनमें उनके नुकसान की खबरें आती रहीं। जैसे-जैसे 2025 बीतता गया, वे रक्षात्मक होते गए। वे हर दूसरे-तीसरे महीने सरकार से बातचीत और संघर्ष-विराम की अपीलें करते रहे और सरकार उनके बिना शर्त समर्पण पर अड़ी रही। अब जब साल खत्म हो रहा है, तब यह कहा जा सकता है कि 31 मार्च, 2026 के पहले ही सशस्त्र संघर्ष द्वारा सत्ता हथियाने का माओवादी सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो सकता है। देखना है कि माओवाद के सफाये के बाद आदिवासियों से जुड़े जो मुद्दे इस संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण हो गए थे, उनसे सरकारें किस नजरिये से निपटती हैं?

यह साल एक लंबी अवधि के बाद देश में आतंकी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने के प्रयास के रूप में भी याद किया जाएगा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम के निकट बैसरन घाटी में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया और उनमें से 26 का कत्ल कर दिया। हमलावरों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्या की थी। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर घाटी में हालात तेजी से सुधर रहे थे और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों ने उधर का रुख करना शुरू कर दिया था। इससे होटल, टैक्सी, गाइड व हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे थे। बेगुनाहों की हत्या का एक चमत्कारिक असर यह हुआ कि स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूरी घाटी इन कायराना हमलों के खिलाफ खड़ी हो गई। आतंक के विरुद्ध ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के नाम से एक बड़ी फौजी कार्रवाई जरूर हुई, पर इस पूरे कांड ने पुलिस व्यवस्था के लिए भी कई मानीखेज सबक छोड़े। यह सवाल अनुत्तरित ही रहा कि बैसरन घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल की सुरक्षा रामभरोसे कैसे छोड़ दी गई थी? दूसरी तरफ, यह एनआईए और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सफलता मानी जाएगी कि कुछ ही दिनों में उन्होंने इस घटना में शरीक आतंकियों को ढूंढ़कर मार गिराया।

साल खत्म होते-होते देश की राजधानी एक बड़े आतंकी हमले से दहल गई। 10 नवंबर की व्यस्त शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के करीब लाल बत्ती पर एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी बारूद भरी कार उड़ा दी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने आस-पास से गुजर रहे 12 निर्दोष नागरिकों की भी जान ले ली। यह विस्फोट एक बड़े षड्यंत्र का अंश था, जिसकी भनक जम्मू-कश्मीर पुलिस को कुछ ही दिनों पहले मिली थी और एक-एक करके इसके भागीदारों की गिरफ्तारियां हो ही रहीं थीं कि इसमें शरीक एक महत्वपूर्ण आतंकी ने गिरफ्तारी के डर से खुद को उड़ा दिया।

वर्षों की खामोशी के बाद हुए इस आतंकी घटनाक्रम में कई बेचैन करने वाली हकीकतें शामिल हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य तो यह है कि पूरे षड्यंत्र में मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकले मेधावी छात्र शरीक थे। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत इन डॉक्टरों का मिलन केंद्र बना हरियाणा का एक निजी मेडिकल कॉलेज, जहां मुख्य आरोपी पढ़ाता था। इन अभियुक्तों के पास से जितनी मात्रा में विस्फोट सामग्री और आग्नेयास्त्र बरामद हुए थे, वे यदि समय रहते पकड़े न गए होते, तो उनसे जिस तरह का विनाश होता, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इस तफ्तीश को आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में जम्मू-कश्मीर पुलिस के सबसे उल्लेखनीय योगदान के रूप में याद किया जाएगा।

1 जुलाई, 2024 को लागू भारतीय न्याय संहिता की सफलता को जांचने को यह पूरा वर्ष मिला। लोकसभा में गृह मंत्री ने दावा किया था कि तीन नए कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होने के बाद एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तीन वर्षों में तय हो जाएगा। यद्यपि एक वर्ष की अवधि पर्याप्त नही होगी, पर शुरुआती अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं कहे जाएंगे। अभी भी न्यस्त स्वार्थ अदालती कार्यवाहियों को लंबा खींचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि समय बीतने के साथ ये कानून किस हद तक सरकारी दावों पर खरे उतरते हैं? यह वर्ष विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के रूप में नई चुनौतियां लेकर आया। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चली इस कार्रवाई से सामान्यतया पुलिस का कोई संबंध नहीं होना चाहिए था, पर कुछ राज्यों ने इसे नागरिकता के प्रश्न से जोड़ दिया और साल भर पुलिस अवैध विदेशी नागरिकों को तलाशने में उलझी रही।

साल 2025 का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि जहां कई चुनौतियों ने पुलिस की कार्य दक्षता पर सवालिया निशान लगाए, वहीं इस साल कई उपलब्धियां ऐसी भी रहीं, जिनको कानून-व्यवस्था लागू करने वाले पुलिस बल याद रखना चाहेंगे।