संबंधों को धक्का लगा पर कोशिशें जारी हैं

हमारा देश वह देश है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न ही भयभीत किया जा सकता है और न धमकाया जा सकता है। यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम किसी देश के साथ किसी प्रकार का तनाव या मनमुटाव नहीं रखना चाहते…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:27 PM
के नटवर सिंह,तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री

हमारा देश वह देश है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न ही भयभीत किया जा सकता है और न धमकाया जा सकता है। यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम किसी देश के साथ किसी प्रकार का तनाव या मनमुटाव नहीं रखना चाहते। जैसा मैंने पहले कहा, हम संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी मित्रता को अत्यन्त महत्व देते हैं और इसीलिए मैंने वहां जाकर उन्हें यह बात साफ कही है।

महोदय, इसे दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मेक्सिको के प्रसिद्ध कवि श्री ओक्टोवियो पाज ने कहा था कि ‘मया’ जातियों में समय मापने के दो तरीके थे, एक अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक। हम दीर्घकालिक पक्ष देख रहे हैं। मेरे विचार में सदस्यों ने अमेरिका के साथ विभिन्न सैनिक गुटों तथा सैनिक समझौतों के विषय में कहा है, जिनसे सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।...हम आशा कर रहे हैं कि अमेरिका दोबारा विचार करेगा।...

हमारी प्रथम समस्या यह रही है कि हमारी स्वतंत्रता पर कोई आंच न आए, इसलिए हम किसी शाही गुट में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वह कितना भी धनाढ्य एवं मजबूत क्यों न हो। हमने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक शर्त के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने और उसकी सुरक्षा रखने में समान रूप से दिलचस्पी ली है। ... ये हमारी विदेश नीति के प्रतिमान हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि पंडित नेहरू के समय से अर्थात लगभग 31 वर्ष से मैं इस मंत्रालय से सम्बद्ध रहा हूं। केवल हमारा देश प्रमुख है, जिसने बुनियादी मुद्दों पर विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। ...

एक बार पुनः जोर देकर कहता हूं कि यह हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अमेरिका एक महाशक्ति है तथा हम सभी क्षेत्रों में उनके साथ निकट एवं मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमारे मतभेद हैं। उसे इन मतभेदों का पता है। हम सुरक्षा के बारे में उसकी बात नहीं मानते। यहां मैं कहूंगा कि यदि सुरक्षा का वातावरण बिगड़ता है, तो हमारे ऊपर इलजाम नहीं लगाया जा सकता। किसी और पर इसका दोष लगाना होगा।...

श्री बी आर भगत, जो इस समय यहां पर नहीं हैं, उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में बहुत उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध तार-तार हो गए हैं और अमेरिका की कुछ सार्वभौमिक ग्रस्तता का उल्लेख किया।

मैं कोई ऐसी क्षणिक बात नहीं कर रहा हूं कि अमेरिका और भारत के संबंध तार-तार हो गए हैं, इसके विपरीत अनेक क्षेत्रों में वे मजबूत हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में हमें धक्का लगा है ...। भगत जी ने हमारे साथ पाकिस्तान की जो अनेक लड़ाइयां हुई हैं, उनमें पाकिस्तान द्वारा किए गए हथियारों के प्रयोग का उल्लेख किया है कि ये हथियार अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए थे और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुनः ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साम्यवाद को सीमित रखने का भी उल्लेख किया था, जिसका अनुकरण अमेरिका के पूर्ववर्ती प्रशासकों ने किया था।

...जी हां, अमेरिका के साथ हमारे संबंध नि:संदेह परिपक्व, स्वस्थ और दोस्ताना होने चाहिए। यहां पर हमारी चिंता का विषय असुरक्षा वातावरण है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ और अधिक जन-संपर्क किया जाना चाहिए। अगले ही सप्ताह भारत-अमेरिका व्यापार परिषद की बैठक हो रही है। विभिन्न उप-आयोगों की बैठकें हो रही हैं। अमेरिका से अनेक प्रतिनिधिमंडल भारत आते हैं और मेरे पास उन लोगों की सूची है, जो वहां से आए हैं, मैं यहां से अमेरिका जाता हूं, यहां से भी कई लोग शिक्षा के लिए, कई लोग सांस्कृतिक कारणों से, कई लोग लेक्चर देने के लिए अमेरिका जाते हैं।...

डॉक्टर स्वैल जी... और भगतजी क्या कहते हैं, मेरे लिए इन दोनों बातों का सदैव बहुत महत्व रहा है, क्योंकि भारत के राजदूत के रूप में मुझे कुछ अनुभव है। आप इन समस्याओं को समझते हैं, आपने इनका गहन अध्ययन किया है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान के पतन के बाद अमेरिका ने जो भौगोलिक नीति अपनाई है, आपने उसके बारे में चर्चा की है। यह भी अल्पकालीन है। हमारी दौड़ लंबी है। हमारा इतिहास लगभग 5000 वर्षों का है। इसलिए आपने जिस अल्पकालीन दृष्टिकोण का उल्लेख किया है और अमेरिकी नीति सलाहकारों ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, इस विशेष दृष्टिकोण को अपनाया है, इनसे अमेरिका के साथ हमारे संबंधों और इस सारे क्षेत्र में दरार पड़ी है, इसलिए मैं इस बात के लिए आपका विशेष आभारी हूं कि आपने इस विशेष मुद्दे का उल्लेख किया। आपने आणविक कार्यक्रम और अवाक्स का भी उल्लेख किया है, आपने जो भी कहा उसमें से अधिक बातों के साथ हम सहमत हैं, सरकार भी सहमत है।...

अनेक अन्य सदस्यों ने कहा है कि मैं अमेरिका गया था और खाली हाथ लौट आया। मैंने सभा को बता दिया है कि मैं वहां क्यों गया था। यह एक परिपक्व मार्गदर्शक विदेश नीति का ही अंग है। मैं वहां उनसे कोई प्रमाणपत्र लेने अथवा कोई खरीदारी करने के लिए नहीं गया था। मैं तो उनको यह बताने के लिए गया था कि इस सदन और सरकार का दृष्टिकोण इस बारे में क्या है। यह किसी भी सरकार का यह कर्तव्य और दायित्व है। हम चुपचाप यहां पर बैठे नहीं रह सकते हैं। राजनीति बहुत जटिल होती है, इसमें कोई तात्कालिक हल नहीं मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों में, यहां तक कि न्यूनतम प्रगति भी सराहनीय होती है, क्योंकि विदेश नीति के मामलों में बड़ी शक्तियों के लिए दांव-पेचों की कोई जगह नहीं है, इसलिए यहां पर खाली हाथ लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। यहां श्री भगत ने इस बात को कहा है, उनका इससे क्या आशय था, मेरी समझ में नहीं आया। ...भारत सरकार जितना कर सकती है, कर रही है। आप जानते हैं, प्रचार माध्यम किसी विशेष ढंग से कार्य करता है, लेकिन यदि आपके पास कोई सुझाव है, तो हम उन्हें आपसे प्राप्त कर आभारी होंगे।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

