अमेरिका से हमारे रिश्ते कभी इतने खराब न थे

बलिराम भगत ,पूर्व विदेश मंत्री भारत और अमेरिका के संबंध फिर एक बार खराब हो गए हैं और इनके मूल कारण भी वही हैं। ...मैं इस बात पर बार-बार बल देना चाहता हूं, अमेरिकी प्रणाली के अंदर ही वह शक्ति है, जिसने युद्धोत्तर विश्व के सभी शांतिपूर्ण संबंधों को नष्ट किया। उसने ही भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रहे संबंधों को नष्ट किया। उसने उस समय इस बात की भी योजना बनाई थी, जो गुप्त रिपोर्ट से पता चला कि उसका परमाणु बमों पर एकाधिकार था, और उसने हमला करने के लिए सोवियत संघ के बीस नगरों को लक्ष्य पर रखा था। उस समय यह एक खतरनाक स्थिति थी।...

अमेरिका के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि गुटनिरपेक्षता अनैतिक है। आप जानते हैं, सैनिक गुट और अमेरिका में भी सैनिक औद्योगिक समूह प्रबल है।...

यह सच है कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने लिखित आश्वासन दिया था कि उनके हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा, लेकिन 1965 में उनका प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। अमेरिकी पैटन टैंक का इस्तेमाल हुआ, हमने पैटन टैंक का जब दिल्ली में प्रदर्शन किया, तब अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसका विरोध किया था।...

आज स्थिति कुछ अधिक खराब है। हमारे मित्र नटवर सिंह को तो वहां से कुछ नहीं मिला। उन्हें आश्वासन तक नहीं दिया गया। अब तो आधुनिक हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, किसके लिए?... इस बार स्थिति इतनी भयावह और गंभीर है कि अमेरिका ने कोई बहाना नहीं बनाया। ...हमारा अनुभव कहता है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अशांति और अविश्वास की गहरी खाइयों वाले रहे हैं। थोड़ी-सी आशा की किरण भी है। जैसा कि मैंने कहा, इस समय हमारे संबंध इतने खराब हो गए हैं, जितने पहले कभी नहीं थे...। अगर मैं कहूं, तो आज दबाव सबसे अधिक है। इससे पहले राह को त्यागने, समझौता करने, दबाव में रहने के लिए हमारे ऊपर इतना दबाव कभी नहीं डाला गया था। हमने जवाब दे दिया है, हम कभी दबाव में नहीं आएंगे। हमने सामूहिक रूप से जो राह अपने लिए चुनी है, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे।...

भारत में हर समय अस्थिरता पैदा की जा रही है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता रहा है, जो अमेरिका के घोंसले में एक कांटे की तरह है। भारत न केवल स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता है, बल्कि भारत में सच्चाई के लिए खड़े होने की क्षमता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि सीधे खड़े हो जाओ और किसी भी धमकी का सामना करो, चाहे वह बंगाल की खाड़ी में सातवें परमाणु बेड़े के रूप में आया हुआ भयंकरतम खतरा हो।...

यह भारतवर्ष की स्वतंत्रता का संदेश था, जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय गांधी दर्शन के रूप में हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यक्त हुआ था। हमने कहा था, हम मर जाएंगे, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।... अब वे (अमेरिकी) हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। वे अब हमारे रास्ते पर आ गए हैं। ...इसी बीच सोवियत संघ ने भारतीय क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करते हुए एक संकल्प पारित किया था। इसे अमेरिका द्वारा बेकार कर दिया गया है।

आज हिंद महासागर सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्र है, खतरनाक क्षेत्र है, जिसमें सभी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियार, सभी प्रकार की परमाणु पनडुब्बियां इत्यादि हैं।... पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध विकसित हुए है। मैं इस खबर के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी सब जगह पराजय हुई है। ...अमेरिका पाकिस्तान को बम बनाने से रोक नहीं सका। ...पाकिस्तान के पास बम है या नहीं इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि उसने फिर पाकिस्तान को सहायता दी है। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने विपक्ष के भय से पाकिस्तान की सहायता बंद कर दी थी और फिर 1982 में जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन आए, तो उन्होंने उसे सहायता बहाल कर दी।... हम यह भी देखते हैं कि अमेरिका और चीन के सैनिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं। हमने अमेरिका-चीन-पाकिस्तान के त्रिपक्षीय सैनिक सहयोग की रिपोर्ट देखी है। ...अत: आप इस खतरे की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं।...

हाल ही में, बढ़ती हुई अनेक प्रकार की अशांति संयुक्त राज्य अमेरिका की दोषपूर्ण और गलत कार्रवाइयों के कारण हुई है, जिसके बारे में मैं यही कहूंगा कि यह सब अमेरिका की विश्व-व्यापी महत्वाकांक्षा और विश्व को अभिभूत करने की इच्छा के कारण है। उसके कारण ही जब हम उसके साथ संबंध सुधारने की चेष्टा करते हैं, तो हमारी प्रगति नष्ट हो जाती है। हर देश के साथ हमारे अपने संबंध मैत्रीपूर्ण ही होने चाहिए। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बावजूद जब हम प्रत्येक देश के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करते हैं। जब हम शांति और गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य से कार्य करते हैं, तो हमें प्रत्येक देश के साथ संबंध बनाने होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं। उसके साथ हमारे आर्थिक संबंध हैं। व्यापार में उसके साथ हमारी साझेदारी है। उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे हित में हैं, किंतु हमने जब चेष्टा की है, हम असफल रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर, जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो कदम उठाए थे, वे सब के सब इस क्षेत्र से संबंधित गलत नीतियों तथा गलत जानकारी के कारण बेकार हो गए। इस सभा ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को सचेत कर दिया है। यह दूसरा अवसर है। विश्व में शांति बनाए रखने तथा विश्व की प्रगति के लिए हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। शांति और उन्नति के लिए हमें शक्तियों का संयोजन करना ही होगा, क्योंकि अंतत: यही वह रक्षा साधन होगा, जिससे हम प्रभुत्व, साम्राज्यवाद अथवा नव-उपनिवेशवाद को उन शक्तियों को अंतिम रूप से परास्त कर देंगे, जो अभी भी इस विश्व में सक्रिय हैं।