बंगाल में इस बार बदलाव या बदला

पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले अमूमन ज्यादा सुर्खियां बटोरता रहा है, लेकिन इस बार तो यह सत्ता के दो मुख्य दावेदारों, यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक और…

प्रभाकर मणि तिवारी,वरिष्ठ पत्रकार पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले अमूमन ज्यादा सुर्खियां बटोरता रहा है, लेकिन इस बार तो यह सत्ता के दो मुख्य दावेदारों, यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक और साख ही नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गया है। बीते 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनाव महज चौथी बार सत्ता में वापसी की परीक्षा नहीं है, इसमें पार्टी का अस्तित्व भी दांव पर लगा है। दूसरी ओर, उसे चुनौती देने के लिए इस बार अपने तमाम संसाधन झोंकने वाली भाजपा के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए उसे इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता।

पश्चिम बंगाल का यह चुनाव कई मायने में अभूतपूर्व रहा है। बीते 25 वर्षों में पहली बार यहां कोई चुनाव महज दो चरणों में कराया गया है। इससे पहले छह से आठ चरणों में मतदान होता रहा है। इसके अलावा भारी तादाद में तैनात केंद्रीय बल और एसआईआर में कटे करीब 91 लाख नामों ने राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। बीते कई दशकों में पहली बार बंगाल में चुनावी हिंसा न के बराबर हुई है। इससे पहले यहां चुनाव से पहले और बाद में भारी हिंसा होती रही है।

अंग, बंग और कलिंग पर अपना झंडा लहराने की भाजपा की इच्छा बंग, यानी बंगाल पर काबिज हुए बिना अधूरी है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज अपने चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र करते रहे हैं, इसलिए इस बार उसने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया। इसके तहत पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में लोगों से बदलाव की अपील करते रहे हैं। दूसरी ओर, ममता बनर्जी लोगों से वोट के जरिये बदला लेने की अपील करती रहीं।

इसमें कोई दोराय नहीं कि इस बार एसआईआर से लोगों में डर का माहौल बना है। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। यही वजह है कि पहली बार बंगाल से बाहर काम करने वाले लाखों लोग मतदान के लिए यहां लौटे हैं। उनको डर है कि अगर इस बार वोट नहीं डाला, तो कहीं अगली बार मतदाता सूची से नाम ही न कट जाए। तार्किक विसंगति वाले 27 लाख वोटर इस बार के चुनाव में वोट नहीं डाल सके हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल ने मतदाताओं के इस डर को ही अपने पक्ष में भुनाते हुए इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था।

भाजपा नेता अपने प्रचार अभियान में राज्य के पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे पारंपरिक मुद्दे उठाते हुए लोगों से बदलाव की अपील करते रहे। बदला और बदलाव के नारों के बीच हुए इस चुनाव में दोनों चरणों की रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस अपनी-अपनी जीत के दावे भले कर रही हों, हकीकत यह है कि उनको भी असली वजह समझ में नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के अलावा झारखंड से सटे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ही वह इन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करती रही है।

पहले चरण में जिन 152 सीटों पर वोट पड़े, उनमें से 59 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। उत्तर बंगाल की तो 54 में से 30 सीटें उसे मिली थीं। दक्षिण बंगाल, यानी कोलकाता और उससे सटे इलाके तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। इस दौर में जिन 142 सीटों पर वोट पड़े, उसमें से पार्टी को पिछली बार 118 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा को महज 18 सीटों से संतोष करना पड़ा था। भाजपा ने इस बार ममता के दक्षिण बंगाल के किले में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत अमित शाह लगातार कोलकाता में बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता और आस-पास के इलाकों में रैलियां व रोड शो करते रहे। पार्टी का मकसद ममता बनर्जी के महिला व हिंदू वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना था। इसके तहत ध्रुवीकरण के आरोप तो लगे ही, पार्टी ने अपने संकल्प-पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का भी वादा किया है। ममता बनर्जी सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देती रही हैं।

कोलकाता की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति के तहत भाजपा ने यहां से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा था और उनके नामांकनपत्र दायर करते समय अमित शाह ने स्वयं इलाके में रोड शो किया था। यह रणनीति कुछ हद तक कामयाब रही है, क्योंकि यह पहला मौका है, जब चुनाव के दिन ममता सुबह से ही अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करती नजर आईं। इससे पहले वह दोपहर तक घर से ही मतदान पर निगाह रखती थीं और उसके बाद वोट डालने निकलती थीं।

तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के रवैये के खिलाफ चुनाव अधिकारी से शिकायत की है। एक वायरल वीडियो में वह फालता के तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान के परिजन को सरेआम चेतावनी देते नजर आए थे। पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने प्रचार में आरोप लगाया कि भाजपा पुलिस पर्यवेक्षकों के जरिये सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास कर रही है। बाहरी पर्यवेक्षकों के जरिये तृणमूल के वोटरों को धमकाया जा रहा है।

दूसरे दौर के मतदान में कम से कम 40 सीटों पर मतुआ समुदाय के लोग निर्णायक स्थिति में हैं। इस समुदाय के लाखों लोगों के नाम एसआईआर में कट गए हैं। इससे लोगों में नाराजगी है। यह तबका पारंपरिक रूप से भाजपा को समर्थन देता रहा है। इस समुदाय की नाराजगी को भांपते हुए ही प्रधानमंत्री उनको चुनाव बाद नागरिकता देने की गारंटी देते रहे। दूसरी ओर, ममता इसी मुद्दे पर इस समुदाय को अपने पाले में खींचने की कोशिश करती रहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आखिरी रैली में वादा किया है कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल दो महीने तक बंगाल में बने रहेंगे। साल 2021 में चुनाव बाद हुई हिंसा के संदर्भ में उन्होंने यह बात कही थी, लेकिन सवाल है कि अगर तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में लौटी, तो क्या उसकी सरकार ऐसा होने देगी? बंगाल चुनाव में कई चीजें पहली बार देखने को मिली हैं, इसलिए यह तो अब 4 मई को ही पता चलेगा कि बंपर मतदान बदलाव के पक्ष में था या एसआईआर के खिलाफ?