जीएसटी कटौती से बाजार में लौटी रौनक

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार यह दिवाली डबल दीपावली होनी है। इसका एलान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही कर दिया था। उन्होंने समझा भी दिया है कि दिवाली डबल कैसे होगी। एक तो दिवाली का जश्न और ऊपर से जीएसटी में भारी कटौती की खुशखबरी आने से बाजार में बहार। हालांकि, तैयारी पहले से रही होगी, मगर लगा ऐसा मानो प्रधानमंत्री के कहते ही पूरी सरकार और जीएसटी परिषद हरकत में आ गई कि जल्दी से जल्दी जीएसटी में कटौती का इंतजाम किया जाए, ताकि दिवाली के पहले ही डबल दीपावली का इंतजाम हो सके।

जाहिर है, जीएसटी में कटौती का सीधा असर दामों पर पड़ना है। सुबूत भी सामने हैं। केंद्र व राज्य सरकारों ने जबर्दस्त मशक्कत की और जीएसटी परिषद की बैठक तय समय से एक दिन पहले ही खत्म करके टैक्स स्लैब और दरों में कटौती का एलान भी कर दिया गया। तय हुआ, नई जीएसटी दरें नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। कारण साफ था, सबसे ज्यादा लोग शुभ मुहूर्त पर ही खरीदारी के लिए उमड़ते हैं, तो उस समय दाम कम हो जाने चाहिए।

एलान होने की देर थी कि बड़ी कंपनियों ने भी मौका लपक लिया। यूं भी उन्हें समझ में आ जाना था कि बड़ी खरीद के इंतजार में बैठे लोग अब पुराने दाम पर बड़ी खरीदारी तो करेंगे नहीं। इसलिए, खाली बैठे रहने से अच्छा है कि दाम कम करके बिक्री शुरू की जाए। सबसे पहले ऑटो कारोबार की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने एलान किया कि वह टैक्स घटने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसने अपनी गाड़ियों के दाम तत्काल कम कर दिए। साफ है, यह कटौती कंपनी की अपनी जेब से जानी थी, लेकिन इसका फायदा उसे बिक्री में भी दिखना था और साख में भी। और सबसे ज्यादा लोग इस वक्त या तो नई गाड़ी खरीदते हैं या फिर नए घर।

शायद शुरुआत की ही देर थी। एक के बाद दूसरी कार कंपनियों ने बताना शुरू किया कि किस कार पर कितने हजार या लाख की बचत होने वाली है। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों के दाम में तो दस लाख से ज्यादा की कमी आ चुकी है। बात सिर्फ कार तक ही सीमित नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो’ का उद्घाटन करते हुए बताया कि कैसे एक हजार रुपये की शर्ट पर लगने वाला 117 रुपये का टैक्स अब सिर्फ 35 रुपये रह गया है। साफ है, बड़े पैमाने पर चीजों के दाम कम होंगे और इसका फायदा खरीदारों को मिलेगा। खरीदार की जेब में जो पैसे बचेंगे, उनसे या तो वे और चीजें खरीदेंगे या फिर उन्हें बैंक या एसआईपी के रास्ते म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। दोनों ही सूरत में यह इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर होगी।

बाकी चीजों का असर दिखने में तो वक्त लगेगा, लेकिन नवरात्र के पहले ही दिन कार बाजार में बहार साफ दिख गई। कारों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना डाला। मारुति के डीलरों ने सिर्फ एक दिन में 30,000 कारें बेच डालीं और इसी दिन ह्यूंडई की भी 11,000 और टाटा मोटर्स की 10,000 कारें बिकने की खबर है।

जीएसटी की चार स्लैब घटाकर अब सिर्फ दो कर दी गई हैं। हालांकि, व्यावहारिक रूप से देखें, तो अभी भी 40, 18, पांच, तीन और शून्य, करीब पांच स्लैब चल रहे हैं। दुनिया के 175 देशों में जीएसटी या ऐसा ही कोई टैक्स चलता है और उनमें से ज्यादातर एक या दो स्लैब रेट पर वसूली करते हैं, यानी अब भी इस मोर्चे पर काफी काम बाकी है। पहली बार जीएसटी लागू हुआ, तब इतनी जल्दबाजी में किया गया था कि इससे जुड़ी प्रक्रियाओं व व्यवस्थाओं को लेकर बहुत से सवाल थे। टैक्स जमा करने और रिटर्न भरने वाला जीएसटीएन नेटवर्क शुरू होने में काफी दिक्कतें सामने आईं। अच्छी बात यह रही कि जल्दी ही सबको समझ में आ गया कि अब इस रास्ते से पीछे हटना मुमकिन नहीं। सरकार ने खुले दिल से सबकी समस्याएं सुनीं और जल्दी से जल्दी उन्हें हल करने का प्रयास किया। जीएसटी परिषद की शुरुआती बैठकें खासी लंबी चलती थीं और खबरें निकलती थीं कि भीतर क्या-क्या हंगामा हुआ।

उसके मुकाबले इस बार के बदलाव काफी आसानी से लागू होते दिख रहे हैं और इससे उम्मीद बनती है कि अब एक देश एक टैक्स का सपना दूर की कौड़ी नहीं रह गया है। अभी सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या सभी कारोबारी इस टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगे? ज्यादातर जगह तो यह होता दिख रहा है। लेकिन अभी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर सीधा असर आना बाकी है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे-जैसे नया स्टॉक आएगा, दाम कम होते चले जाएंगे। दूसरी तरफ, कुछ कंपनियां पैकिंग का साइज बढ़ाने पर भी विचार कर रही हैं। लेकिन यह बड़ी दिक्कत नहीं है।

दिक्कत वहां है, जहां कंपनियां दाम बढ़ाकर यह फायदा अपनी जेब में रखने की कोशिश में लगी हैं। इसमें सबसे बड़ा इल्जाम सीमेंट कंपनियों पर लग रहा है। आरोप है, टैक्स कटौती के ठीक पहले उन्होंने दाम बढ़ा दिए, ताकि टैक्स कम होने के बाद ग्राहकों को लगे कि दाम घट गए हैं, लेकिन उनका मुनाफा बढ़ा ही रहे। इस आरोप की सच्चाई जांच का विषय है।

दूसरी दिक्कत छोटे पैकेट वाले खुदरा सामान में आने वाली है। अब एक रुपये की टॉफी का दाम घटकर 88 पैसे हो जाएगा, तो खरीदार यह रेजगारी कहां से लाएगा? या पांच रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट चार रुपये 70 पैसे में मिलेगा, तो कितने लोगों को ये तीस पैसे वापस मिल पाएंगे?

उधर सरकार को भी डर है कि जीएसटी वसूली के मोर्चे पर अब उसे नुकसान होगा। वित्त मंत्री का अनुमान है कि इस कटौती से इस साल 48,000 करोड़ रुपये और अगले साल 96,000 करोड़ रुपये का झटका लग सकता है। मगर उन्हें उम्मीद है कि इस कटौती और इनकम टैक्स में कमी की वजह से बाजार में मांग और बिक्री में जो तेजी आएगी, उसका फायदा इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ने के रूप में सामने आएगा और अंतत: सरकारी कमाई घटने के बजाय बढ़ती हुई दिखेगी। आम आदमी के लिए तो फिलहाल जो दाम कम हो रहे हैं, वही इस त्योहारी मौसम की सबसे बड़ी खुशखबरी है।