विधान परिषद चुनावों ने हमें क्या बताया

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और विपक्ष के जमीनी संघर्ष की वजह से क्या राजनीति की हवा बदलती हुई दिख रही है? क्या यह कहना सही होगा कि केंद्र सरकार के लिए आगे के दिन मुश्किल भरे होंगे? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव…

आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और विपक्ष के जमीनी संघर्ष की वजह से क्या राजनीति की हवा बदलती हुई दिख रही है? क्या यह कहना सही होगा कि केंद्र सरकार के लिए आगे के दिन मुश्किल भरे होंगे? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का सबब होगा? ये वे सवाल हैं, जिनका जवाब आज लोग खोज रहे हैं। ऐसे में, कई लोगों को यह उम्मीद थी कि चार राज्यों की विधान परिषद की 28 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे शायद हवा का रुख बताएं। ऐसे तमाम लोगों को निराशा हाथ लगेगी। हकीकत में कांग्रेस से बड़ी उम्मीद लगाए लोगों को खासी निराशा होगी। कांग्रेस इस विधान परिषद चुनाव में सबसे ज्यादा घाटे में दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक और बिहार में उसका खाता तक नहीं खुला। महाराष्ट्र में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा।

कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है और अभी हाल ही में पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है, उसे जोर का झटका लगा है। पार्टी ने सिद्धारमैया को हटाकर डी के शिवकुमार को कुर्सी सौंपी। शिवकुमार की शोहरत एक आक्रामक नेता और बड़े संगठनकर्ता की है, पर उनके नेतृत्व में पार्टी चारों सीट हार गई। भाजपा-जेडीएस गठबंधन ने सभी सीटों पर बाजी मार ली है। तीन पर भाजपा और एक पर जेडीएस को जीत मिली है। यह तब हुआ, जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन की हालत ठीक नहीं है और पार्टी अध्यक्ष विजयेंद्र को लेकर भारी धड़ेबंदी है। क्या कांग्रेस ने सिद्धारमैया को हटाकर राजनीतिक गलती की है? यह सवाल अब शिद्दत से पूछा जाएगा।

इसी तरह, बिहार में भी बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना सही फैसला था? बिहार से भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर उभर सकती है। प्रशांत ने पहले बांकीपुर में भाजपा की जमीन छिटकाई और अब विधान परिषद चुनाव में एक सीट जीतकर उन्होंने भविष्य के संकेत दे दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को अपने आपसी झगड़े से ही फुरसत नहीं है। कांग्रेस को यहां भी निराशा हाथ लगी है। एनडीए को बिहार में अब नई रणनीति तलाशनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी चुनौतियां यहां से बढ़ती जाएंगी। गौरतलब है, राज्य की आठ सीटों के परिणाम बराबरी के मुकाबले की मुनादी कर रहे हैं। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि पटना और दरभंगा जैसी जगहों में शहराती वोटर उससे छिटकते दिख रहे हैं।

मौजूदा राजनीतिक कोलाहल में उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा या अखिलेश यादव भाग्यशाली साबित होंगे? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए यूपी का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि पार्टी इस वक्त एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद की राजनीति में नए चेहरों और नेताओं पर अटकलों का दौर जारी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर वोट पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर अपनी बढ़त बरकरार रखी है। भाजपा नेता यहां यह तर्क दे रहे हैं कि पार्टी को अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वाराणसी में पार्टी को हार मिली है।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित रूप से नुकसान उठाना पड़ा था। जिस प्रदेश में उसे 70 से अधिक सीट जीतने की उम्मीद थी, वहां वह महज 33 पर सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर कामयाबी मिली। और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने भी छह सीटें हासिल कर लीं। भाजपा के लिए कचोटने वाली बात यह रही कि पार्टी अयोध्या में हार गई। ऐसे में, विधान परिषद चुनाव में वाराणसी में भाजपा का हारना उसके लिए किसी भी कोण से शुभ संकेत नहीं है। इसी के साथ गोरखपुर के चुनाव नतीजों की भी चीर-फाड़ होगी और इन दोनों ही क्षेत्रों में जीत-हार की विवेचना अलग ढंग से की जाएगी।

वैसे, विधान परिषद के इन चुनावों के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। इन चुनावों का दायरा बहुत सीमित होता है। आम तौर पर शहरी और पढ़े-लिखे मतदाता ही इसमें हिस्सा लेते हैं। इसलिए इन नतीजों के संदर्भ में गांव और सुदूर इलाकों के मतदाताओं के रुख का अंदाजा लगाना या कोई आखिरी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फिर विधान परिषद के चुनाव वैसे भी बेहद स्थानीय होते हैं और इनमें तात्कालिक समीकरण काफी मायने रखते हैं। इन चुनावों के जरिये न तो मुख्यमंत्री का चयन होता है और न ही प्रधानमंत्री का, जिससे वोटर इन चुनावों को गंभीरता से लें और अपनी खुशी-नाराजगी का इजहार सत्ता के खिलाफ या पक्ष में करें।

कुल मिलाकर, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। राहुल गांधी की तमाम आक्रामकता के बावजूद पार्टी को इन चुनावों में कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल पर उसे अवश्य मंथन करना चाहिए, अन्यथा राहुल की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सच है, इन चुनावों से भाजपा का मनोबल जरूर बढ़ा होगा। बहरहाल, अभी दिल्ली दूर है। उसके पहले लखनऊ की जंग है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और पूरी फिल्म बाकी है।