जरूरी कवायद का विवादित हो जाना

यशवंत देशमुख,संस्थापक, सी-वोटर माना जाता है कि लोकतंत्र में मतदान दोषरहित होते हैं। मगर चुनाव की निष्पक्षता इससे तय होती है कि मतदाता सूची कितनी निष्पक्ष है, क्योंकि वही सुनिश्चित करती है कि कौन मतदान करेगा? यही वजह है कि भारत निर्वाचन आयोग के नए विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर पर सबकी नजरें टिक गई हैं।

इसका मकसद सुनने में तो अच्छा लगता है- गलतियां दुरुस्त करना, नामों के दोहराव को हटाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। मगर जैसा अक्सर होता है, अच्छे इरादों से शुरू की गई मुहिम कई बार भरोसे के पैमाने पर खरी नहीं उतर पाती। कागजों पर देखें, तो एसआईआर घर-घर होने वाला एक ऐसा सर्वे है, जो देश के 97 करोड़ मतदाताओं की जांच करके उनके नाम हटाने या जोड़ने का काम करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 1950 के जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 और 22 का हवाला दिया है, मगर बिहार का अनुभव हमारे सामने है।

इस राज्य में अभी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले यहां विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था, जिसमें लाखों ऐसे वोटर मिले थे, जो या तो मृत थे या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे या फिर वे अपने पते पर ‘मौजूद नहीं’ पाए गए थे। इस अभियान के पीछे तर्क यही दिए जाते रहे हैं कि सफाई करो, भरोसा बढ़ाओ। मगर इस प्रशासनिक शब्दावली में एक चिंता भी छिपी है- ये अभियान कब घरेलू कवायद रहते हैं और कब ‘राजनीतिक प्रोजेक्ट’ में बदल जाते हैं, इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।

बेशक, हर लोकतंत्र चाहता है कि उसकी मतदाता सूची साफ-सुथरी हो। मगर ‘सफाई’ शब्द भी संदिग्ध हो सकता है। बिहार में ही विपक्ष एसआईआर को ‘मतदाताओं को बाहर निकालने का अभियान’ बताता रहा है और दावा करता रहा है कि खासकर प्रवासी व अल्पसंख्यक समुदायों के लाखों असली वोटर के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे ‘एनआरसी की साजिश’ कहती रही हैं। मगर चुनाव आयोग इन तमाम आरोपों को नकारता रहा है। उसका कहना है कि नाम हटाने से पहले पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, और हर नागरिक को अपील का अधिकार प्राप्त है। मगर ‘घर पर नहीं मिला’ और ‘मतदान का हक नहीं’ में बहुत मामूली फर्क होता है। जो मजदूर साल के दस महीने अपने गांव से बाहर काम करता है, उसका नाम आसानी से मतदाता सूची से हट सकता है। और, यही वह मुकाम है, जहां साख का संकट शुरू होता है। यह अविश्वास सिर्फ नागरिक और राज्य के बीच नहीं होता, बल्कि वोटर और चुनाव आयोग के बीच भी होता है।

फिर भी, चुनाव आयोग की तारीफ करनी चाहिए कि उसने कठिन हालात में भी यह काम पूरा किया। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में अगर सच में 60 से 80 लाख मतदाताओं के नाम ‘कट’ चुके होते, तो क्या एक भी अपील या विरोध नहीं हुआ होता? तमाम दलों के करीब 90 हजार बूथ स्तरीय एजेंटों ने अपने-अपने मतदान केंद्र की सूची जांची है। इसका मतलब है कि ‘वोट चोरी’ का नारा चला तो जरूर, मगर जमीन पर यह मुद्दा नहीं बना। अब असली जांच होगी मतदान प्रतिशत से। अगर बिहार में वोटरों का चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो मतदान प्रतिशत गिरकर 25 से 30 तक आ जाना चाहिए। और अगर मतदान प्रतिशत पिछली बार की तरह 55 प्रतिशत के आस-पास बना रहता है, तो इसका अर्थ होगा कि आम आदमी का व्यवस्था पर भरोसा बना हुआ है।

अब जब चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर करने जा रहा है, तो उसे इसकी एक चुनौती से जल्द पार पाना होगा, जो है- लोगों का अंतरराज्यीय प्रवासन या पलायन। करोड़ों लोग आज अपने जन्मस्थान से अलग जिले या राज्य में काम करने जाते हैं। ऐसे में, घर-घर जाकर की जाने वाली जांच इसकी जटिलताओं को पकड़ नहीं सकेगी। जाहिर है, अगर प्रवासियों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए मतदाता-सूचियां नहीं बनाई गईं, तो देश के सबसे गरीब और प्रवासन झेलने वाले लोग लोकतंत्र से गायब हो जाएंगे।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 ‘विशेष पुनरीक्षण’ की अनुमति देती है, लेकिन वैधता सिर्फ कानून से नहीं आती, वह भरोसे और संवाद से आती है। जब किसी का नाम बिना वजह गायब हो जाए, जब उससे ऐसे दस्तावेज मांगे जाएं , जो उसके पास न हो, या जब फॉर्म सिर्फ अंग्रेजी में बांटे जाएं, तब जनता का भरोसा डगमगाता है। चुनाव आयोग को नहीं भूलना चाहिए कि उसका काम मतदाताओं को सत्यापित करना है, उनकी नागरिकता तय करना नहीं।

हालांकि, चुनाव आयोग के खुद के आंकड़े चिंतनीय तस्वीर पेश करते हैं। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान स्वतंत्र ऑडिट में कुछ राज्यों में 10 फीसदी तक गड़बड़ियां मिलीं, यानी हर दस में से एक वोटर गलत जोड़ा या हटाया गया था। अभी देशव्यापी एसआईआर में इसको ठीक करने का मौका है। मगर यदि जोड़ने से ज्यादा नाम हटाए गए, खास तौर से प्रवासी या अल्पसंख्यक इलाकों में, तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। पारदर्शिता से ही आयोग जनता का भरोसा बनाए रख सकता है।

अगर मतदाता सूची सटीक हो, लेकिन समावेशी नहीं, तो लोकतंत्र कमजोर होता है, और यदि बहुत समावेशी हो, लेकिन गलतियों से भरी हो, तब भी लोकतंत्र कमजोर होता है। चुनाव आयोग को बेहतर तकनीक, साफ संवाद और संवदेनशील प्रशासनिक प्रयासों के माध्यम से संतुलन बनाना होगा।

इस पूरी प्रक्रिया में क्या बदलाव करना चाहिए? पहला, नामों को शामिल करना आसान बनाइए और हटाना कठिन। किसी नाम को हटाने से पहले सुबूत की कसौटी ऊंची होनी चाहिए। दूसरा, प्रवासियों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाइए। मतदाता रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाना, और आधार या मोबाइल ओटीपी से सत्यापन की व्यवस्था करना जरूरी है। तीसरा, सभी आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। जिला और बूथ स्तर पर कितने नाम जोड़े, हटाए या सुधारे गए- पूरे आंकड़े सामने रखे जाएं। और आखिरी बात, मतदाता सत्यापन को नागरिकता संबंधी चर्चा से अलग कीजिए। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को बायोमीट्रिक बनाइए, ताकि किसी ‘खेल’ की गुंजाइश न हो।

भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन अजेय नहीं। यदि कोई असली वोटर व्यवस्था पर से अपना भरोसा गंवा देता है, तो लोकतंत्र का एक हिस्सा भी दम तोड़ देता है। इसलिए एसआईआर जरूरी है, लेकिन यह ‘विशेष और समग्र’ होना चाहिए।