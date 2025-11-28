अपनों ने ही फलस्तीन को मुश्किल में डाला

संक्षेप: इस साल 29 नवंबर का दिन खास है। यह वह तारीख है, जब 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का आह्वान किया था। ऐसा इसलिए, क्योंकि 1947 में…

अश्विनी महापात्रा, प्रोफेसर, जेएनयू इस साल 29 नवंबर का दिन खास है। यह वह तारीख है, जब 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का आह्वान किया था। ऐसा इसलिए, क्योंकि 1947 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘प्रस्ताव संख्या 181’ पारित किया था, जो फलस्तीन व इजरायल को दो स्वतंत्र मुल्क के रूप में स्वीकार करता है। इस साल यह दिन इसलिए विशेष बन गया है, क्योंकि इजरायल पर 7 अक्तूबर, 2023 के हमले के बाद इस पूरे क्षेत्र में जो तनाव का माहौल बना था, उसमें बेशक अभी नरमी दिख रही है, पर मूल सवाल अब भी अनुत्तरित है कि स्वतंत्र फलस्तीन साकार होगा अथवा नहीं?

इजरायल-फलस्तीन मौजूदा समस्या के बीज 1993 के ओस्लो समझौते में छिपे हैं। यह संधि इजरायल और फलस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) के बीच हुई थी। इसी शांति समझौते के कारण एक फलस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई, जिसे गाजापट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में शासन का अधिकार मिला था। मगर दिक्कत यह हुई कि जिस पीएलओ के मुखिया यासिर अराफात ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उनका 2004 में निधन हो गया। इसके बाद यह संगठन कमजोर पड़ गया। अब यह सवाल मौजूं बन गया है कि इजरायल क्या हमास से बातचीत करेगा? यह नामुमकिन है, क्योंकि हमास एक इस्लामी आतंकी संगठन है। बहरहाल, फलस्तीन के साथ मुश्किल यह भी रही कि उसकी समस्या को क्षेत्रीय मसला मान लिया गया। पहले अरब देश और बाद में ईरान इस समस्या में शामिल हुआ। सबने फलस्तीनी हितों के दावे जरूर किए, पर वे अपने स्वार्थ के लिए इजरायल से उलझ रहे थे। नतीजतन, यह पूरा मसला जटिल बन गया।

14 मई, 1948 को इजरायल ने अपनी स्वतंत्रता का एलान किया था और तब पांच अरब देशों ने पूर्व के फलस्तीनी शासनादेश क्षेत्र पर हमला किया। इनमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश प्रमुख थे। 1967 तक वे इसमें उलझे रहे। असल में, उन दिनों अरब देशों में जितने भी शासक थे, वे कमोबेश तानाशाह थे। लिहाजा, अपने लोगों की नाराजगी छिपाने के लिए उन्होंने फलस्तीनी हितों की वकालत करनी शुरू की थी। उनका एकमात्र मकसद इजरायल को हराना बन गया था, जबकि उनका उससे कोई सीधा विवाद नहीं था। अपने इस उद्देश्य में वे सफल तो नहीं हुए, अलबत्ता इजरायल के हाथों अपना-अपना क्षेत्र गंवा बैठे। जैसे, मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप, सीरिया को गोलन हाइट्स, जॉर्डन को वेस्ट बैंक जैसे इलाकों का नुकसान उठाना पड़ा। इस पराजय के बाद अरब देशों ने फलस्तीन को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद यासिर अराफात ने पीएलओ बनाई। वह फलस्तीनी राष्ट्रवाद के नायक बनकर उभरे।

वेस्ट बैंक और गाजापट्टी पर इजरायली कब्जे के कारण 1987 से फलस्तीनी इंतिफादा की शुरुआत हुई, जिसके बाद शांति समझौते की राह तैयार हुई और 1993 में यासिर अराफात व इजरायली प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मध्यस्थता में शांति समझौता हुआ। इसमें फलस्तीनी स्वशासन को मान्यता दी गई। मगर इसमें एक पेच साबित हुआ हमास का उदय। दरअसल, 1987 के फलस्तीनी इंतिफादा से यह इस्लामी संगठन उभरा, जो जेहाद में विश्वास रखता है। यह मजहबी मान्यताओं के कारण इजरायल के अस्तित्व को नकारता है और उसे फलस्तीन का एक टुकड़ा जमीन भी देने के पक्ष में नहीं रहा है।

बेशक साल 1993 के बाद फलस्तीनी स्वशासन की शुरुआत हो गई और यासिर अराफात रामल्लाह से अपना प्रशासन चलाने लगे, लेकिन भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और शासन संबंधी सीमित ताकत ने जल्द ही फलस्तीनी प्राधिकरण को गैर-प्रासंगिक बना दिया, जिसके कारण हमास की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 2006 के चुनाव में उसे बड़ी जीत मिली, जबकि फतह (पीएलओ का राजनीतिक गुट) काफी पीछे रह गया। मगर पीएलओ ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा और हमास ने गाजा पर कब्जा जमा लिया। वेस्ट बैंक पीएलओ के पास ही रहा। गाजा चूंकि इजरायल की सीमा के करीब है, इसलिए हमास और इजरायल में भी तनाव बढ़ता रहा।

यह मसला शायद तब भी इतना गंभीर नहीं होता, यदि ईरान इसमें दखल न देता। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान एक मजबूत देश बनकर उभरा और उसने भी ‘फलस्तीनियों के हकों’ की वकालत करनी शुरू कर दी। ईरान ने भी इजरायल कोे गैर-इस्लामिक मुल्क बताया। उसने हमास को समर्थन देना शुरू किया। उसकी मंशा पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बनने की थी, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका, और जब ईरान कमजोर हुआ, तो हमास अकेला पड़ गया। आज भी वह उसी बदहवासी में इजरायल को खत्म करने के दावे कर रहा है।

वास्तव में, फलस्तीन का इस्तेमाल इस्लामी मुल्कों ने अपने हित में किया है- 1967 से पहले अरब देशों ने और बाद में ईरान ने। इसी कारण यह समस्या इतनी जटिल हो गई है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ‘रियल एस्टेट’ की नजर से भी देखने की बात कही है, लेकिन असलियत में सभी इसमें अपना-अपना हित देख रहे हैं। मूल फलस्तीनियों की चिंता शायद ही किसी को है।

भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है। हम फलस्तीन का समर्थन करते हैं, पर क्या ऐसे गुट का हम साथ देंगे, जो कट्टर इस्लामी संगठन हो? इसीलिए, हम फलस्तीन और हमास, दोनों को अलग-अलग नजरों से देख रहे हैं। जब तक पीएलओ मजबूत था, हम उसका समर्थन करते थे, पर हमास को समर्थन देने का दूरगामी असर पड़ेगा। हमारा देश किसी भी आतंकी गुट से समझौता करने का कभी हिमायती नहीं रहा है। यही कारण है कि इजरायल का यह पक्ष उचित जान पड़ता है कि हमास के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। हां, फलस्तीन मुद्दे का हमारा समर्थन जारी रहना चाहिए।